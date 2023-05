Marina Calabró reveló que fue la última en enterarse del noviazgo de Iliana: “Hasta mi hija lo sabía”

Iliana y Marina Calabró

En las últimas semanas Iliana Calabró hizo público su noviazgo con Luis, un empresario marmolero de bajo perfil que conoció a través de amigos en común. El pasado miércoles por la noche la pareja se presentó en sociedad con el reestreno de Perdidamente en el Teatro Banco Comafi y hasta se besaron en público en la alfombra roja del evento.

“Es un tipazo, ya lo sé. Amigos en común nos emparejaron. Nuestro joyero y Ana Rosenfeld, cada uno por su lado sin que se conocieran me lo quisieron presentar”, contó Iliana en un móvil con Socios del Espectáculo (El Trece). “Me decían: ‘Quiero presentarte un amigo, que no sabés lo que es’. Y bueno, cuando se dio yo di vueltas, desde el verano que estamos, no lo conocía. No soy del touch and go y encontré una especie en extinción”, agregó al respecto.

“La relación no comenzó hace cuatro meses como se dijo, sí me mandó unas flores cuando estaba haciendo Sex en Carlos Paz, pero no lo conocía. Él me quería chatear, pero yo soy a la antigua. Con un amigo en común, Jorge, fuimos a comer con él y con la señora, nos conocimos y desde ese día nos vemos cada día”, aclaró Calabró acerca del origen de este vínculo que todavía es muy reciente.

“El amor empezó hace poquito, hace dos semanitas. Es nuevito. La relación está iniciando, en la mejor etapa. Y de todas las historias anteriores yo me quedo con las cosas lindas, lo otro va a la papelera”, definió la mayor de las hijas del recordado capocómico Juan Carlos Calabró y Aída Elena Picardi, más conocida como Coca. Sin embargo hubo alguien que tardó en enterarse de este romance y fue nada más y nada menos que Marina Calabró, su hermana.

Iliana Calabró conoció a Luis a través de amigos en común (RS Fotos)

“Iliana está de novia. ¿Sabés por qué me río? Me llamó Adrián Pallares diciéndome que le habían llegado fotos y videos. Ahí asocié que ella me había dicho que un amigo joyero le iba a presentar a alguien que tenía una marmolería”, contó la periodista en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live.

“Esto Iliana me lo dijo en febrero, marzo, quedó ahí. Cuando Pallares me dice esto, le escribo a Iliana. Y ella me dice que sí, que se llama Luis y es marmolero. Fue en ese momento que mi hija me habla y me dice que ella ya sabía que estaba de novia su tía”, agregó entre risas la menor de las Calabró.

Por otra parte, manifestó que fue la propia Iliana quien le había pedido a su sobrina que no le hablara del tema a su hermana. “‘Me vengo enterando por vos’, le dije a Adrián y hasta mi hija ya lo sabía. ‘Era re sabido lo de la tía, mamá’, me dice mi hija. En casa de herrero, cuchillo de palo. ‘¿Cómo no me contaste?, le pregunté a Mía. Ella me dijo que Iliana le había pedido que no le dijera a nadie así que fui la última en enterarme”, cerró Marina entre risas.

Iliana Calabró y Luis, a los besos en el reestreno de Perdidamente (RS Fotos)

Más allá de algunas relaciones ocasionales, la última pareja formal de Iliana había sido el italiano Antonello Gandolfo. El noviazgo duró cuatro años y se terminó en 2019, cuando el empresario decidió regresar a Italia para cumplir con sus obligaciones laborales. “Es mucha distancia. Quizás tiene que ver con lo que cada uno espera de cada relación. Una pareja es de presencia, de compañía, del día a día. Volvió a su tierra por la crisis, a probar suerte allá. Yo sentía que se estaba enfriando la relación”, explicó en su momento durante una visita al programa de Mirtha Legrand.

Seguir leyendo: