Zaira Nara en problemas por sus pestañas postizas: “La belleza duele”

Zaira Nara no podía despegar sus pestañas postizas (Video: Tik Tok)

“La belleza duele”, puso Zaira Nara junto al video que compartió en su cuenta de Tik Tok. Y no se trataba de una metáfora, sino de la cruel realidad. Es que la modelo estaba intentando sacarse unas pestañas postizas con la ayuda de su maquilladora. Pero parece que la profesional había utilizado un pegamento tan efectivo, que a pesar de sus intentos no lograba quitar las extensiones de sus párpados.

“Este pegamento de pestañas parece que era permanente”, se le escucha decir a la hermana de Wanda. Y, a pesar de su risa, se la nota nerviosa mientras le dice a su acompañante: “Te dije que no uses más este producto, aparte no me queda bien”.

Por lo que puede verse, la maquilladora le había colocado pestañas individuales, por lo que estaba intentando arrancarlas una a una con sus uñas, tratando de aflojarlas antes con demaquillante de ojos. “Vos sos la profesional, su supone...”, le reprochó la modelo en tono de humor. Y en otro momento le advirtió, siempre a modo de broma: “Voy a poner tu nombre y apellido para que nadie te llame”.

Lo cierto es que la profesional estuvo trabajando durante varios minutos para tratar de sacar los apliques sin que su clienta sufriera demasiado. “Parece que no sale nunca más”, repitió Zaira casi resignada. Y, mientras su maquilladora seguía tironeando, agregó: “No es cera bol... Hay que dejar las pestañas mías”. Finalmente, la joven logró terminar de sacar todas las pestañas postizas y la modelo sonrió aliviada. “Y así quedó Pestañela”, exclamó la muchacha al lograr cumplir con su objetivo.

Zaira visitó Noche al Dente

La semana pasada, Zaira estuvo como invitada en Noche al Dente, el programa que conduce Fernando Dente por América, y recordó un insólito episodio que le pasó cuando un fanático le hizo un particular regalo: nada más ni nada menos que un juguete sexual. “Tus fanáticos te hacen regalos chanchos. ¿Es verdad que en Uruguay te regalaron un consolador de madera?”, le preguntó el actor. Entre risas, la modelo acotó: “¡Ay basta! ¿Pero qué hora es chicos, ya son las doce?”. Sin embargo, enseguida dio detalles de lo que le tocó vivir en el país vecino con un seguidor. “No era un consolador, parecía. Era un porta rollo de cocina”, recordó y confesó que aún lo tiene en la cocina de su casa.

“Estábamos en Montevideo, yo estaba muy ilusionada porque era la presentación de mi marca”, contó Nara sobre el emprendimiento que está a su cargo desde hace varios años enfocado en belleza y maquillaje. “Tenía que ir a una farmacia, vi toda la gente esperándome con los teléfonos y no entendía nada. Parecía como si estuviera borracha”, acotó.

Y siguió con su relato: “Cuando entré no sabía cómo ponerme al lado de mis productos, la gente no sabía lo que me estaba pasando y me seguían sacando fotos, yo estaba tentada. De repente viene un chico con un regalo, yo re agradecida, cada regalo lo abría en vivo. En ese momento abro y de repente empiezo a bajar, no terminaba de bajar. Era un coso de madera, de madera, de madera”.

“¿Es verdad que alguien se hizo pis?”, preguntó el conductor sorprendido a lo que Zaira le contestó: “¡Si, yo!”. Por último, la modelo cerró: “Me lo llevé, lo puse en la cocina. Tenía miedo que en el buque aparezca en el radar y me digan: ‘Zaira, ¿qué te estás llevando? Pero no pasó nada”.

