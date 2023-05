Alicia Keys brilló ante un estadio colmado: Cazzu de invitada y homenaje a Prince

Alicia Keys

Con tan solo verla –ni hablar de escucharla– ya se percibe una energía única. Su voz, su magia en el piano y su lucha no tienen comparación. Diez años pasaron de la última vez que Alicia Keys pisó suelo argentino, pero una noche sus canciones volvieron a inundar Buenos Aires y a llenar el aire de sonidos neoyorkinos. Con Cazzu como única invitada, la cantante homenajeó a su mentor Prince y resaltó los valores de la cultura afroamericana.

En medio de la oscuridad, las pantallas del Movistar Arena mostraban lo que comenzaba como un viaje espacial entre planetas y estrellas. Después de atravesar un agujero negro se hizo la luz y en ella resaltaba la figura de la cantante. Con sus trenzas africanas, un catsuit plateado brillante y envuelta en una capa fucsia, la reina del R&B y el Soul daba los primeros pasos sobre el escenario. Así, mientras comenzaba a sonar “Nat King Cole’', la cantante saludó al público: “Buenos Aires, que hermosa noche, que hermosa, especial, conmovedora, maravillosa y única noche. Estoy agradecida de poder pasar tiempo con ustedes, de poder estar de vuelta acá con ustedes. Gracias por darme todo ese amor, gracias por recibirme Buenos Aires”. La noche siguió con temas de su último álbum KEYS y otros como ‘’Is It Insane’', ‘’Only You’' y ‘’Best Of Me’'. Además, con visuales de Nina Simone, –la heroína negra de los derechos civiles cuya historia de canciones revolucionarias reivindicaron la lucha de su pueblo contra la violencia– la cantante envió un mensaje para todos aquellos que sufrieron y atraviesan esas desigualdades.

Pero la artista oriunda de Harlem, Nueva York, tenía preparadas más sorpresas, como un cover de ‘Calma’, de Pedro Capó y luego ‘Looking for paradise’, dando así guiños al español y a Latinoamérica.

Horas antes de su show ya adelantaba qué significaba para ella esta noche y por qué tenía un condimento especial. “Va a ser una gran gran noche, eso lo único que sé, que va a haber una gran vibra. Hay una energía tan electrizante, hermosa y asombrosa, es tan especial. No puedo creer que pasara tanto tiempo desde la última vez, desearía que no hubiera sido así, pero me siento contenta de poder hacer esto. Actualmente es mi primer tour oficial. Esta es la primera vez que puedo dar exactamente el show que quiero dar. Estoy muy emocionada, amo este show, es uno de mis shows favoritos. Este de esta noche es muy muy especial. Me siento tan bendecida y agradecida de que esto pueda suceder. Particularmente por la conexión”, afirmaba Alicia Keys.

A eso mismo se refería cuando, casi llegando a la mitad del show, la cantante dejó el escenario principal y se acercó a las últimas ubicaciones donde una pequeña plataforma, con tres pianos, la esperaba para el momento más íntimo de la noche. Ahí fue cuando el ‘juego’, y la interacción con el público se encendió aún más. Casi como en un rol de Dj, Keys interpretó canciones originales y mezcladas por computadora del álbum KISS, mientras le preguntaba al público cuál era la que más le gustaba. Entre ellos, la ganadora de 17 premios Grammy también eligió reversionar canciones de Nicky Minaj y J Balvin.

De repente, Keys conectó ese momento con uno de sus mayores hits. Mientras tocaba con el piano las últimas notas de una canción dijo: “Esto me hace acordar a otra canción sobre Nueva York”. Las pantallas se iluminaron con paisajes y símbolos de la ciudad estadounidense y la gente empezó a enloquecer de cara a lo que se venía. Entre gritos, y las luces de miles de celulares que iluminaron el Movistar Arena, comenzó a sonar “Empire State of Mind”. Mientras, la cantante bajó de la plataforma y caminó entre la gente nuevamente hacia el escenario. Después siguieron éxitos como ‘Girl on fire’ y ‘Fallin’, donde la gente explotó de emoción.

Luego de interpretar ‘Superwoman’, y dar un mensaje de aliento para todas las mujeres y su lucha por más igualdad y derechos, la artista sostuvo unas palabras para todas aquellas que no tienen voz y se empoderan para buscar más justicia: “Ahora recibamos con toda la energía a una gran artista y una gran mujer”. Ahí fue cuando Cazzu se hizo presente en el escenario para interpretar ‘Nada’. ‘’Demuestren cómo se hace mí Buenos Aires querido’', dijo la argentina.

Pero más allá de las canciones y los guiños, la artista había sintetizado horas antes cómo abordaría esta gira que la llevó a recorrer numerosos países de Latinoamérica como Brasil, Chile y Argentina, entre otros. En una charla íntima, rodeada de sus fans, Keys explicó: “Vos sos resiliente”. “Elegí esta frase porque me recuerda que podemos seguir adelante, seguir luchando, seguir trabajando, seguir intentando, incluso cuando sentimos que todo va mal. Pero ahí recuerdo que soy resiliente”, resaltaba la artista.Ya acercándose al final, tras interpretar ‘No one’, la pianista hizo un claro guiño a Prince cuando la banda tocó una versión propia de ‘Purple Rain’. El hecho de conocer a Prince marcó la carrera de Keys a punto tal que la artista ha reconocido que fue uno de los momentos más importantes de su vida. Acto seguido, cerró la noche con ‘If i ain’t got you’, con otro guiño a latam gracias a un estribillo en español causando el delirio de la gente que cumplió el sueño de volver a ver, después de 10 años, a su artista favorita.

