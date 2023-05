Jimena Barón compartió los ensayos para su próximo show: el insólito detalle que sorprendió a sus fans

Jimena Barón mostró cómo intentó sacarle la alarma a una remera (Video: Instagram)

Después de haber editado su álbum Mala Sangre a fines de marzo, Jimena Barón está comenzando los ensayos para salir de gira y presentarlo en algunas de las ciudades del país, comenzando por Buenos Aires -el 13 y 14 de junio en el Teatro Opera- y continuando por Córdoba y Rosario. Como suele hacer en sus distintas etapas artísticas, la cantante y actriz entorna un poco la puerta hacia esa intimidad para compartir en sus redes sociales la cocina de sus próximos shows.

En una historia de Instagram, La Cobra se filmó mientras practicaba un truco acompañada de sus bailarines. “Primer ensayo con los pibes”, escribió Jmena sobre el video en el que la cámara muestra a la cantante de frente, sosteniendo las manos de sus acompañantes, que están de espaldas al teléfono, mirando atentamente sus movimientos y ayudándola a que dé una vuelta sobre sí.

Todos los presentes celebran que el truco salió a la perfección, aun cuando habían mostrado que estaban atentos a sostenerle la cara por si algo fallaba y para que ella no se lastimara. De inmediato, Jimena mira a cámara y realiza un baile, gira y muestra su espalda, en donde tenía un detalle que sus casi seis millones de seguidores no dejaron pasar: en el cuello de su remera colgaba una alarma, esa que suele sonar en los locales cuando alguien se lleva una prenda sin permiso.

Jimena Barón contó por qué su remera tenía la alarma puesta (Instagram)

En la siguiente historia, ella misma publicó una captura del video anterior, en donde se ve el pequeño aparato de color negro sobre el cuello de la remera. Y explicó los motivos por los que la prenda mantenía el dispositivo de seguridad: “Una chica estaba escuchando el disco de La Tonta en Tucumán y cuando entré a comprar una remera se puso muy nerviosa. Cuestión que me vendió la remera con la alarma y no se la pude sacar y además me hace acordar a ella, que fue muy tierna su reacción cuando me vio”.

Más tarde, ya de regreso en su casa, Jimena realizó un nuevo video, esta vez en modo selfie, en donde se la veía con un buzo puesto, pero con la misma remera. Incluso, sobresalía la alarma de su cuello, ya que estaba dispuesta a sacarla gracias a los comentarios y sugerencias que recibió de sus seguidoras.

“La cantidad de ‘mecheras’ que me escribieron para decirme cómo sacar esto... Se supone que hay que calentar este pituto...”, explicó Jimena el método que estaba por emplear y con un fósforo comenzó a darle a la alarma, tratando de no quemarse los dedos.

“Ay, carajo...”, maldijo cuando la alcanzó una pequeña llamita, pero estaba determinada a no aflojar con su tarea. Después de quemar el dispositivo lo suficiente, forzó la alarma con sus manos hasta que de pronto el plástico cedió, la cantante se sobresaltó por la sorpresa de haberlo logrado y finalmente se le dibujó una sonrisa. “¡La rompí, boludas!”, se felicitó y agradeció el tip.

Jimena Barón rompiendo la alarma de la remera (Instagram)

Más allá de este divertido percance, la actriz mantiene el foco en su nuevo disco, que pronto presentará en vivo: “Más de dos años cuidando el nombre del álbum con escudo y espada. Canciones que hice hace tres años. Qué emoción compartir finalmente. Qué emoción”, dijo Jimena cuando presentó su trabajo a través de un video de Instagram.

“Y se están enterando todos ahora incluso mis amigos y familia porque no se lo conté a nadie por dos años”, confesó también acerca del proceso creativo de su tercer álbum de estudio, al que después de tanto misterio tituló Mala Sangre.

