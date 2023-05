Zaira Nara recordó el día que un fanático le regaló un juguete sexual: “Lo puse en la cocina”

Zaira Nara Recordó El Día Que Un Fanático Le Regaló Un Jueguete Sexual

Este miércoles Zaira Nara visitó a Fernando Dente en su programa Noche Al Dente por la pantalla de América. En el late night show, el actor recibe a diferentes figuras del espectáculo, quienes hablan de su carrera profesional y hacen un recorrido por anécdotas de diferentes momentos de su vida.

En ese sentido, la modelo se amparó en la muy buena onda que tiene el conductor y durante un momento de la entrevista recordó un insólito episodio que le pasó cuando un fanático le hizo un particular regalo: nada más ni nada menos que un juguete sexual.

“Tus fanáticos te hacen regalos chanchos. ¿Es verdad que en Uruguay te regalaron un consolador de madera?”, le preguntó, directo, Fer para proponer un tópico jugoso a la charla. Fue ahí cuando Zaira entre risas acotó: “¡Ay basta! ¿Pero qué hora es chicos, ya son las doce?”, se preguntó para intentar evitar la respuesta. Sin embargo, enseguida dio detalles de lo que le tocó vivir en el país vecino con un seguidor. “No era un consolador, parecía. Era un porta rollo de cocina”, recordó la modelo quien confesó que aún lo tiene en la cocina de su casa.

“Estábamos en Montevideo, yo estaba muy ilusionada porque era la presentación de mi marca”, contó Nara sobre el emprendimiento que está a su cargo desde hace varios años enfocado en belleza y maquillaje. “Tenía que ir a una farmacia, vi toda la gente esperándome con los teléfonos y no entendía nada. Parecía como si estuviera borracha”, acotó.

“Cuando entré no sabía cómo ponerme al lado de mis productos, la gente no sabía lo que me estaba pasando y me seguían sacando fotos, yo estaba tentada”, recordó Zaira y siguió: “De repente viene un chico con un regalo, yo re agradecida, cada regalo lo abría en vivo”.

Tentada por la anécdota, la modelo continuó su relato: “En ese momento abro, y de repente empiezo a bajar, no terminaba de bajar. Era un coso de madera, de madera, de madera”, insistió entre risas y todavía impactada al volver a mencionarlo.

Zaira Nara

“¿Es verdad que alguien se hizo pis?”, preguntó el conductor sorprendido a lo que Zaira le contestó: “¡Si, yo!”. Por último, la modelo cerró: “Me lo llevé, lo puse en la cocina. Tenía miedo que en el buque aparezca en el radar y me digan ‘Zaira, ¿qué te estás llevando? Pero no pasó nada”, remató aliviada.

En el ámbito personal, aira se encuentra soltera, separada del padre de sus hijos Jakob Von Plessen y también habiendo finalizado su romance de algunos meses con el polista Facundo Pieres, relación que le trajo conflicto con su amiga Paula Chaves y generó cierta distancia entre ellas ya que Paula fue pareja de él hace varios años.

“La versión que me llega es que Zaira era abordada por Pieres, en los últimos meses con esto del ‘no blanqueo’”, contó el periodista Juan Etchegoyen sobre la ruptura con el polista. “Si estamos bien juntos, si salieron fotos, ¿por qué me ocultas?”, habría sido el planteo que desencadenó una crisis y posteriormente en una separación”, agregó el conductor de Mitre Live.

En esa misma línea, dijo: “Pieres se hartó y le puso los puntos a Nara en una discusión que terminó con una separación. Por lo que imagino que él la dejo a ella. Zaira estaba bien de esa manera, no necesitaba blanquear, y Facundo quería algo más, un título que nunca llegó”, cerró el periodista.

seguir leyendo: