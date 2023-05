Matías Morla habló de la causa de Maradona: "A Diego lo mataron" (Video: "Intrusos", América)

Matías Morla habló públicamente después de que la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro resolviera elevar a juicio la causa por la muerte de Diego Armando Maradona. El neurocirujano Leopoldo Luciano Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Ángel Díaz, Nancy Edith Forlini, los enfermeros Gisella Dahiana Madrid y Ricardo Omar Almirón, su jefe Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna están acusados de homicidio simple con dolo eventual. Son quienes tuvieron algún grado de participación en la supuesta “internación domiciliaria” realizada en la casa de Tigre, donde Diego murió el 25 de noviembre 2020.

La decisión de elevar a juicio fue tomada de manera unánime por los camaristas Carlos Fabián Blanco, Gustavo Adrián Herbel y Ernesto García Maañón. De esta manera, los ocho acusados se enfrentarán a un posible pedido de pena de entre 8 y 25 años de cárcel. Si bien aún se desconoce la fecha en la que dará comienzo el debate, se prevé que será el próximo año.

“Entiendo que va a haber condena a pena de prisión. El plan criminal creo que no lo van a poder demostrar. Acá tenés personajes que nunca hablaron entre sí, ¿cómo haces para establecer un plan?”, consideró Matías Morla, quien fuera abogado y apoderado de Maradona. Por su parte, le consultaron sobre las últimas declaraciones de Fernando Burlando, abogado de Claudia, Dalma y Gianinna, que había dicho que “a Diego lo mataron”, y que va a ir hasta las últimas consecuencias.

“Y sí, a Diego lo mataron”, respondió Morla en la nota que emitieron en Intrusos, y aclaró: “Las últimas consecuencias las estamos buscando desde el minuto uno”. Además, aseguró que el exfutbolista “murió por una mala praxis médica”, motivo por el cual están imputados los profesionales a cargo de la internación domiciliaria que se realizaba por ese entonces.

Morla también fue consultado sobre las declaraciones públicas de Dalma, quien apuntó contra “el círculo” de su padre, aunque sin mencionarlo a él. “Primero, se planteó que Maradona no estaba en sus cabales, nosotros demostramos que durante la gestión mía, (Diego) hizo cuatro Partidos por La Paz, siete realities shows en vivo, y 130 entrevistas”, puntualizó el abogado.

“Después se dijo que yo lo tenía secuestrado a Maradona y en ese momento estaba en México y yo no. Cada cosa que se fue diciendo se refutó a tal punto que no me llamó ningún juez para explicar nada”, indicó Morla y continuó: “Eso creo que ya pasó, que quedó en el olvido. Ahora lo que queda latente es la marca, hay que juntarse por esto, me parece que estamos más cerca, por el bien de Maradona, de hablar y consensuar algo con la continuidad, que hacer una pelea”.

Cuando le consultaron si en este tiempo había tenido un acercamiento con la familia Maradona, el abogado sostuvo que está en permanente contacto con sus hermanas. “¿Y con las hijas?”, le preguntaron los cronistas. “No, tengo interlocutores, no sé si llegan los mensajes. Acá querés hablar con uno y tenés 30 secretarios, 42 abogados. Es difícil”, aseguró.

“Yo no estoy apurado, porque acá las que tienen el dominio de la marca son las hermanas. Tendrían que hablar ellos. Ya pasó el tema, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Tenemos partidos homenajes parados, que los freno yo porque no quiero conflictos, no quiero más roces”, agregó Matías Morla, e indicó que más allá de los cortocircuitos entre las hermanas y los herederos de Diego por la marca, “hay temas que son con Maradona, no conmigo, que estamos pagando el vuelto nosotros”.

