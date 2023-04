A puro romance, Reik enamoró con un show inolvidable: con Rusherking de invitado, reafirmó su amor por Argentina

Reik brilló en un show inolvidable en Buenos Aires

En una mezcla de amor y nostalgia Reik abrió la puerta al pasado para cantar a todo pulmón y conectar con ese niño o adolescente interior. Ante un Movistar Arena colmado, el trío mexicano despertó una marea de emociones en una noche que invitaba a cada fan a reencontrarse con su lado romántico y transportarse con la mente y el corazón 20 años atrás.

El show empezó con ‘Que vida la mía’, mientras todo el estadio se llenaba e iluminaba de globos y luces celeste, fucsia y amarillo, los colores que identifican a la banda. Con Jesús Navarro, Julio Ramírez y Bibi Marín ya en el escenario la gente no tardó un minuto en ponerse de pie.

Reik y Rusherking interpretaron 'A mi lado'

Con canciones como “Noviembre sin tí”, “Invierno” y “Voy a olvidarte”, la emoción estaba a flor de piel y podía verse en los ojos de cada persona. Desde los jóvenes que prendían su flash y se grababan cantando a pleno cada tema, hasta las fans más adultas que en su cabeza llevaban las vinchas de papel de los primeros shows –y no las que vendían en las afueras del estadio esa noche–.

Habían pasado cuatro años de la última presentación de Reik en Argentina, aquel show en el Luna Park tras los lanzamientos de grandes éxitos de la música urbana como “Amigos con derechos”, junto a Maluma, y “Un año”, con Sebastián Yatra. la banda anhelaba reencontrarse con su público argentino, un país que siempre los recibe con los brazos abiertos y que marca la diferencia, así lo destacó Jesús Navarro: “Son el mejor público del mundo. Cada vez que me paro en un escenario frente a ustedes he dicho que nos sentimos súper bendecidos de haber tenido la oportunidad de venir acá, de haber hecho nuestro primer disco y cada vez que volvemos nos sorprendemos más de esos gritos, de ese calor, de esa emoción. Y ahora no es la excepción, estamos encantados de estar de regreso después de todo lo que hemos vivido en los últimos años que fueron tan extraños y tan difíciles, ¿no?”.

Reik volvió a dar un show en Argentina luego de 4 años

Tras varios años de su última visita, la banda también reflexionó sobre aquel momento de incertidumbre y miedo que se vivió durante la pandemia. En ese contexto y ante los días de encierro buscaron la manera de conectar nuevamente con la gente, de ese sentimiento se desprende su EP ‘20-21′. “En estos últimos años en la pandemia tuvimos un momento nosotros, como casi todo el mundo, de crisis. Decíamos ‘tenemos la fortuna de tener un techo que nos cubra la cabeza, de comer’, pero ustedes saben nunca hemos parado de girar desde que empezamos hace 20 años y teníamos curiosidad de cómo hacer para mantenernos cerca de ustedes. Y para poder seguir haciéndoles música y poder seguir cantando y tocando con ustedes decidimos hacer un pequeño EP, cuatro canciones, cuatro baladitas. Después de tanto tiempo de música urbana, de tanta colaboración, nos pareció un momento lindo para sacar unas baladas. Ha sido una sorpresa muy linda ahora que hemos regresado de estar de gira oirlos cantar”, sostuvo Navarro.

Así, después de ‘Lo intenté todo’, ‘Pero te conocí’, ‘Lo mejor ya va a venir’ y ‘Con la falta que me haces’, el público se desbordó de emoción. Sentado en las escaleras del escenario, mirando atónito a la multitud de más de 14.000 personas, Jesús Navarro se centraba en los ojos de algunos fans que no paraban de llorar. “De verdad no saben lo lindo que se siente escucharlos cantar estas canciones”, dijo el cantante.

El trío mexicano invitó a vivir su lado más romántico

Acto seguido tomó la palabra Bibi Marín para contar cómo se sentía previo al show y lo que significaba para la banda presentarse en Argentina: “Hacer este lugar, en vez del Luna Park que habíamos hecho después del Gran Rex, yo si me puse un poquito nervioso y dudé, de verdad dudé. Y llegar a presenciar esto y vivirlo y de verdad les agradecemos del fondo de nuestro corazones, es una alegría estar. La verdad que Argentina, Buenos Aires, siempre ha sido un público, más allá de las palabras. Es verdad que vamos a otros lugares y nos preguntan ‘¿en dónde les va muy bien?’, la respuesta siempre, indudablemente, es Argentina. Por ejemplo la última vez que estuvimos acá, en Buenos Aires, coincidió con los shows de Coldplay y me tocó ir al primer show. Yo ya los había visto varias veces en vivo en Estados Unidos, en México, pero acá se me puso la piel chinita, s eme salió una lágrima porque son un público maravilloso y ahora nos toca a nosotros. Yo creo que el próximo en vivo de Reik tiene que ser acá en Buenos Aires”.

Rusherking el único invitado de la noche

El show también tuvo lugar para un invitado especial, Rusherking. El argentino había lanzado junto al trío mexicano ‘A mi lado’, a fines de 2022. Sin embargo, hasta ahora nunca la habían tocado juntos en vivo. “Es un honor para nosotros presentar a Rusherking”, dijo Navarro para presentar al joven cantante. “Estoy muy contento de que me hayan invitado. Ojo, estoy nervioso. Esta nunca la cantamos en vivo juntos. Tengan paciencia “, reveló Rusherking.

Tras una marea de emociones y un show que atravesó diferentes climas, como si se tratara de una ‘montaña rusa’ de emociones, la noche entró en la recta final. Tras casi dos horas de show, el final fue a pura fiesta con éxitos como ‘Amigos con derechos’, ‘Perfecta’, ‘Un año’. “Gracias de corazón por estar aquí con nosotros, Cada vez que venimos es muy especial para nosotros. Voy a hablar claro, los amamos sin fin. El cariño es por siempre, son alrededor de 18 años que estamos con ustedes y se pone mejor la cosa cada vez, gracias Argentina, los queremos, que siga la fiesta, esta parte es para bailar, así que sepan mover el bote aquí”, dijo Julio Ramírez para despedirse.

