Sandra Domínguez, amiga de Carmen Barbieri, apuntó contra Marixa Balli y la panelista estalló: “No me colgué de ningún féretro”

La guerra entre Marixa Balli y Carmen Barbieri por hechos vividos hace más de 20 años parece no tener fin. En esta oportunidad, la conductora de Mañanísima, el ciclo de Ciudad Magazine, dio una nota a LAM, cuando se acercaron a saludarla por motivo de su cumpleaños.

Al aire, la comediante y actriz se negó a responder acerca del conflicto que mantiene con la exvedette. “A esta altura no me incomoda nada que hablen de mí, no escuché a Marixa Balli. No hablo del tema, ya está, Sandra Domínguez dijo que Marixa se colgó de la muerte de Rodrigo, pero yo no hablo del tema, no lo dije yo, no me puedo hacer cargo ni responsable por más que Sandra sea mi amiga”, respondió contundente.

Luego, Santiago Sposato, notero del ciclo de Ángel De Brito, entrevistó a Sandra Domínguez, quien se encontraba en el restaurante en la celebración del cumpleaños de su amiga. “En esa época Carmen estaba haciendo Movete y Marixa pariticipaba de varios programas, y hubo entredichos entre ellas, nacidos para mí porque Carmen se había hecho en el último tiempo muy amiga de Rodrigo. Cuando él fallece pasa esto de que Marixa se pone en protagonista del amor de Rodrigo y la desplaza a Alejandra, que era su última pareja y su último amor. Y una cosa fue llevando a la otra y se vivieron momentos tensos, delante de cámara y también detrás. Marixa se ponía siempre al lado de la mamá del Potro y no caía bien, porque era como que se aprovechaba de la muerte accidental de un ídolo nacional”, comenzó diciendo sin filtro la amiga de Carmen.

Y luego continuó: “Así surgió una enemistad que creció y explotó en lo que todos ya sabemos. En muchas épocas, algunas personas tenían una carrera que no se ajustaba con conducir un programa, y tampoco con cómo lo habían logrado. Carmen, por ejemplo, tenía una carrera, entonces vos entendés por qué estaba conduciendo un programa, pero otras personas sin esa carrera ya conducían programas”, disparó en referencia a Balli, aunque no la nombró.

“No me llama la atención nada en este ambiente, uno conocía lo que pasaba con la gerencia del canal en esa época y ya no voy a decir más nada. Marixa tenía una simpatía con la gerencia de programación de ese momento. En un momento el trabajo de Carmen peligró dentro del canal, no por culpa de Marixa sino a pedido de personas que no se sentían cómodas con Carmen en el canal. Pero no me hagas decir más nada, ya dije bastante”, concluyó tajante.

Cuando terminó la nota y volvieron al estudio, Balli estalló de furia. “Fui la gran amiga de Rodrigo y jamás me colgué del féretro de nadie y nunca saco el tema cuando no me preguntan. Lo que pasa es que el pasado no lo puedo borrar, porque soy esto. Con tapa de Gente, con la bailanta, Marixa Balli es esto. En La Salada, en Flores, soy buena gente, buena compañera con todos, tengo corazón y una vida con cosas buenas y malas pero no me arrepiento de nada. Y a Rodrigo lo voy a seguir amando y lo voy a seguir defendiendo pero viuda no soy. No me agarro de un féretro pero yo sufrí mucho con esa muerte y a vos no te vi al lado del cajón”, dijo mirando a cámara.

Acto seguido, continuó furiosa. “Yo quiero explicar que en este canal, con otra dirección que era de Eurnekian y Adorisio, a mí me adoraban porque daba rating y porque era y soy buena persona. Lo que yo crecí en este canal con esa dirección fue algo impresionante. Siempre fui una mina talentosa, y el público me quería. Íbamos a comer con gente de la dirección, no tengo nada que ocultar. Me hago cargo que tenía un teléfono especial, un teléfono rojo como lo llaman. que era directo. Esas cositas molestaban. No sé de dónde viene el odio de esta mujer, yo un día le dije a la gente de arriba que arreglen esto porque era una familia y que ella no me podía maltratar como lo hacía, porque yo jamás me colgué de nadie”, lanzó de manera clara y contundente.

