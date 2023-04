El filoso comentario de Pampita sobre la realidad económica de la Argentina en Los 8 escalones que sorprendió a todos

Pampita sorprendió en Los 8 escalones con un comentario económico sobre los dólares (Video: Los 8 escalones, El Trece)

Roberto García Moritán. Es que la nena, que ya tiene dos años y ha comenzado este año el jardín de infantes, Pampita Ardohain disfruta cada minuto que puede con sus hijos, en especial ahora con la pequeña Ana, fruto de su matrimonio con. Es que la nena, que ya tiene dos años y ha comenzado este año el jardín de infantes, es quien más tiempo pasa con su mamá.

Pampita también encontró más disponibilidad horaria para hacer otros trabajos, aunque ella nunca dejó de hacerlo aun embarazada o apenas nació su beba. Según sus propias palabras y vivencias, la conductora llevaba a Ana a las grabaciones de El Hotel de los Famosos y mientras ella grababa algunas escenas la pequeña se quedaba con su niñera.

Este año, Carolina también incursionó siendo jurado de otro programa, más allá del ciclo de Marcelo Tinelli, que comienza en julio por América y en el que ya ha confirmado su presencia entre los cuatro jurados notables del certamen de baile. En esta oportunidad, Pampita se convirtió en jurado en Los 8 Escalones, el programa de Guido Kackza, que sale todos los días de la semana por la pantalla de El Trece.

Si bien en un comienzo fueron solo especulaciones y se dudaba de su presencia porque allí también está su archienemiga de modelaje, Nicole Neumann, finalmente Pampita aceptó el desafío y se presenta todas las noches en el programa de Guido.

Pampita hizo un filoso comentario económico en Los 8 Escalones (Captura El Trece)

En una entrevista con Intrusos (América), la esposa de Roberto García Moritán habló del vínculo actual con su colega: “Somos gente inteligente, profesional y adulta. Podemos convivir en cualquier trabajo perfectamente”. Y cuando le preguntaron qué pasaría si Nicole la invitara a su boda con Manu Urcera, ella respondió: “No me invitó, pero si me invita voy”.

Cabe recordar que Neumann y Urcera anunciaron su compromiso a principios de enero tras un año y medio de noviazgo. “Va a ser en el sur y será de tres días. Será una boda larga y con larga celebración”, reveló Maite Peñoñori, panelista de Intrusos (América). Asimismo, su compañera Karina Iavícoli agregó que la pareja llevará adelante su unión en la bella San Martín de los Andes, ubicada en la provincia de Neuquén, provincia de la que el piloto de Turismo Carretera es oriundo.

El que también se metió a opinar sobre la relación entre Pampita y Nicole fue el propio conductor del ciclo de El Trece. En una entrevista con LAM (América), cuando el cronista le preguntó cómo las ve en su programa, Guido se explayó al respecto. “No es que las veo conversar, pero las veo bien, a veces yo cuando llego al estudio las veo ya sentadas y se hacen fotos, eso lo veo desde el control a full”, dijo. Y enseguida agregó entre risas: “Y está bien, si fuéramos como ellas, si nosotros tuviéramos ese porte también nos haríamos fotos”.

“Pero hay una buena convivencia?”, insistió el cronista de LAM, y el conductor respondió: “Mirá, la verdad las veo que se llevan bien, las veo contentas con el programa, yo a veces me acerco antes de que empiece el programa y se arma una mínima charla ahí mismo”.

Con respecto a si a Nicole le había molestado que se sumara Pampita al ciclo de preguntas y respuestas, Kackza aclaró que no. “Mirá, yo les decía, a mí no me llegó ni la producción me dijo que había dicho que no, porque a veces puede pasar, pero eso no me llegó, mi vivencia, posta posta es que está todo bien”.

En ese contexto, el programa se desarrolla bien y sin alteraciones. Durante la tarde del martes, Pampita tuvo una intervención que sorprendió a todos. Si bien su marido es político, ella nunca se mete en esos temas ni habla al respecto. Pero en esta oportunidad, deslizó un filoso comentario económico. La pregunta para una de las participantes era “Si una corrida cambiaria se produce por ejemplo cuando muchas personas en un breve período de tiempo buscan desprenderse de la moneda local para comprar divisas extranjeras, ¿es verdadero o falso?”, y la joven de 19 años respondió: “Falso”.

Guido le anunció que estaba errada y que la respuesta era “verdadera”, en ese momento Pampita intervino para decir: “Es lo que está ocurriendo esta semana, Guido”, pero el conductor no le contestó.

