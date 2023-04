Sebastián Wainraich reveló una fantasía cumplida con Susana Giménez

Sebastián Wainraich cumplió una fantasía con Susana Giménez (Video: Noche al Dente: América

El desafío estaba planteado: cómo llevaría el actor Fernando Dente esta nueva faceta como conductor de un ciclo diario en la pantalla de América, y sin dudas superó con creces las expectativas con un formato de entrevistas relajadas, matizadas con música y algunos juegos. En medio de plan, la noche del martes fue el turno del reconocido humorista y conductor Sebastián Wainraich.

“Sebastián cumplió una fantasía de su juventud junto a una diva argentina. ¿Qué es esto? ¿Con la Su?”, comenzó el entrevistador con el enunciado, dando pie al invitado para que cuente. El conductor enseguida comenzó a detallar la historia, a lo que se sumaron además distintos posteos en redes que daban cuenta de la veracidad del relato.

“Susana hizo una película que se llamaba La Mary’, dirigida por Daniel Tinayre, y ahí ves una Susana desnuda haciendo el amor con Carlos Monzón en la ficción, por supuesto. La película es muy dura y se trata de que Susana se quiere casar virgen”, empezó su relato el invitado respecto a un clásico del cine argentino.

El conductor de Vuelta y media en Urbana Play continuó: “Uno adolescente, miraba esa película y quedaba totalmente enamorado de Susana. Y años más tarde hice un show en Miami y me vino a ver Susana, y ahí es como el círculo cierra”, explicó. Tras ello, se tomó el tiempo de dejar un enigmático: “Y no te digo qué pasó esa noche después, no lo voy a decir públicamente”, deslizó.

Sin embargo, pocos segundos duró la incógnita sobre lo ocurrido: “Te lo voy a contar, te lo voy a contar. Susana se fue a su casa y yo me fui al hotel, pero me llevé el recuerdo de Susana, que fue un besito”, cerró. En la pantalla gigante, en tanto, se podía ver imagen compartida por la propia Giménez, quien acompañada del humorista detalló: “Lo fui a ver a Seba Wainraich. ¡Buenísimo! Teatro lleno. Un genio”.

Sebastián Wainraich y Susana Giménez, en una imagen compartida esa noche por la diva

Además, quien se hizo eco de esa historia fue Dalia Gutmann, pareja de Wainraich, quien expresó: “Hablemos de cuando las fantasías de la juventud se hacen carne”, lo que cosechó una gran cantidad de comentarios.

Así, a punto de cumplir un mes al aire, Dente va armando su propio camino de conductor. Y sobre esto había hablado con Teleshow, cuando el proyecto recién se había estrenado y donde aclaró sus sentimientos. “Desbordado (risas). Es como que todos los días no es una función nueva, es una obra nueva. Hay programas que tengo más de un invitado, y hay un equipo de trabajo que es de primera línea, que tiene la enorme humildad y generosidad de hacerme parte. Entonces, estoy en todo. Porque me gusta, pero porque también me sirve para después estar relajado al aire, sentirme informado, entender cómo va a ser el programa”.

Sobre cómo llegó el desembarco a la pantalla chica, recordó: “A fines del año pasado. En el 2022 tuve un año de colapso laboral, maravilloso, pero de muchísimo trabajo. Fue el año que más trabajo tuve. Estaba en el reality ¿Quién es la máscara?, el reality de Telefe en el que estábamos todos adentro de muñecos enormes. Yo estaba todo vestido de unicornio blanco sin la máscara, estaba yendo a ponérmela para ir al estudio y me llega un mensaje de José Núñez, hoy mi productor ejecutivo y general, diciéndome que tenía ganas de tener una reunión conmigo. A la semana nos juntamos, me dijo que ellos veían en mí un potencial conductor. Él en particular. Y me estaban ofreciendo un formato para plataformas. Y en un momento de la charla me dice: ‘Porque a vos tele de aire no creemos que te guste, ¿no?’. La miré a Paula (Aisenberg), mi representante, lo miré a él y le dije: ‘¿Cuándo?’”.

Seguir leyendo