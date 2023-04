Flor Vigna grafiteó su hogar al estilo Charly García: “Tatuando la casita”

Flor Vigna

Flor Vigna suele compartir en sus redes sociales videos e imágenes de su vida laboral y personal. En esta oportunidad, la popular cantante e influencer subió unas historias en su cuenta oficial de Instagram para mostrar que está decorando su casa de una manera muy original, inspirada en el estilo de Charly García.

“Tatuando la casita”, escribió la actriz al publicar varias fotos en la que aparece al escribir el piso de su hogar con la palabra “love” (amor) con diferentes colores y tamaños. En una entrevista reciente con Teleshow, había adelantado que estaba decorando su casa. “Si vas a mi casa y es medio como la casa de Peter Pan. Por ejemplo, ahora me llegaron aerosoles y estoy grafiteando toda mi casa. Me estoy haciendo la Charly García”, aseguró.

Flor Vigna pintando su casa al estilo Charly García

Por otra parte, durante la charla la novia del actor Luciano Castro se definió a sí misma como “demisexual” a la hora de relacionarse con sus parejas. Esto significa que no puede tener relaciones sexuales sin que le suceda algo vincular, es decir, sin sentir una fuerte química con la otra persona.

Además, Vigna se refirió al tema “Eres tú” que se lo dedicó a su pareja, el actor: “Cuando se lo escribí, él estaba en Mar del Plata con la obra de teatro, este verano, y yo estaba en gira. Y la verdad que lo extrañaba un montón. Nosotros somos muy pegotes, y me sirvió para recordar un poco nuestra historia. Y va relatando de a poquito... es como un mini resumen”.

Flor Vigna pintando su casa

“Fue un amor que me sorprendió mucho, en una etapa que yo de verdad quise estar soltera, y me enamoré. Yo pensé que mínimo, o sea, mis amigas ya me habían dicho: ‘Cinco años que nos la damos en la pera, que esto, que lo otro...’. Y vino un macho alfa, hermoso, sensible, con un corazón tremendo. Y Luchi es el primer hombre que conozco que le gusta expresarse, y decirte lo que siente y lo que cree en vos. ¡Y me gustó mucho! Porque yo tenía miedo, al enamorarme de alguien, perderme un poco. Como esa dependencia emocional en la que te ponés vulnerable y que decís: ‘Huy, ¿le gustaré?, ¿no le gustaré?, que esto, que lo otro’...”, agregó Vigna.

Luciano Castro y Flor Vigna

En el plano laboral además de estar enfocada en su carrera musical, se encuentra protagonizando la obra El divorcio, con Luciano Castro, Pablo Rago y Carla Conte en el teatro Multiteatro Comafi. Convocados por el productor Javier Faroni, los actores protagonizan esta divertidísima comedia en la que los conflictos de pareja quedarán expuestos ante todos mientras que una novedosa “terapia”, de la que se desprenderán momentos desopilantes, buscará subsanarlos.

Escrita y dirigida por Nelson Valente (galardonado con el Premio Estrella de Mar a la Mejor Dirección Nacinal), El divorcio plantea una cena entre dos parejas de amigos, una de ellas – que viene de remontar la relación tras varios meses de separación – comparte con la otra los secretos de esta famosa “terapia” que utilizaron para lograr su reconciliación. Todo indicaría que es un método de probada eficacia… el punto es que no todas las parejas son iguales… a partir de aquí se suceden un sinfín de situaciones que con mucho humor. La funciones de la obra se realizan de miércoles a domingos en el Multiteatro Comafi y las entradas se encuentran a la venta por www.plateanet.com.

Seguir leyendo: