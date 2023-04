El picante cruce entre dos participantes de Masterchef que dejó sin palabras a Wanda Nara

Fuerte cruce en Masterchef (Telefe)

El desafío para la noche de eliminación del último domingo parecía mucho más fácil de lo que finalmente resultó, y es que debían realizar 10 empanadas fritas con dos rellenos completamente originales, dos repulgues distintos y dos salsas que acompañen a las preparaciones. Según les detallaron, los competidores tenían 3 minutos para ir al mercado a buscar los ingredientes necesarios, además de otros 70 para realizar las llamadas “empanadas de su vida”.

Una de las primeras aclaraciones también fue que no se permitiría la elaboración de un relleno de carne simple o de jamón y queso. Así, después de que los chefs les dieran algunos tips para la masa y les señalaran ciertas condiciones para preparar el relleno, los participantes fueron hasta el mercado a buscar lo necesario.

Rodolfo fue directo a las especias, ya que como él mismo explicó: “Me da pavor no tener los condimentos”, aunque ese detalle fue el que lo llevó a no encontrar proteínas al momento de llegar a las heladeras destinadas a tal fin. “Me doy cuenta de que me faltaron unas pasas que se las quería poner a mis empanadas de queso y me doy cuenta de que me faltaba también la miel”, detalló.

Al volver de buscar los ingredientes, una pregunta de Wanda Nara, al frente del ciclo, detonó el conflicto. “¿Pudieron conseguir todo lo que necesitaban?”. La cara de Rodolfo en ese instante se volvió indisimulable, por lo que ella se centró en él y la preguntó qué estaba ocurriendo. “¡Qué carita! ¿Qué pasó, Rodolfo?”.

“Me robaron todas las proteínas, pero bueno”, expresó el periodista, que luego aclaró: “No, bueno, no me robaron, se adelantaron a tomar las proteínas”. En ese instante, a sus espaldas, Candelaria no se quedó callada: “Ay, a él siempre le pasa algo. A él siempre algo le falta”, lo que provocó un silencio en el estudio y que el aludido se diera vuelta para mirarla a los ojos.

Carlos, el último eliminado de Masterchef (Telefe)

“Rodolfo siempre es muy quejoso”, y siguió detallando: “Le faltó la harina, le faltó esto..,”. Ya la respuesta del cuestionado todavía retumba en las paredes del estudio: “Mientras no me falte la decencia”. La cara de Wanda Nara se transformó y no atinó a emitir comentario alguno. Y luego él mismo expresó: “Igual creo que a todos siempre nos falta algo. Ahora no me vengan a decir que todos sacan sus canastos perfectos”.

Luego del cruce, lo único que hizo la conductora fue preguntar si ya estaban listos para comenzar la prueba, y así la elaboración de las empanadas fritas se ruso en marcha. Y al momento de la presentación del plato terminado, el primero en pasar fue justamente Rodolfo. Para la ocasión preparó empanadas de garbanzos y empanadas de mozzarella con nueces pecan. “Lo peor que te puede haber pasado es que lucen muy bien”, fue lo único positivo que le dijo Germán.

Luego Candelaria llevó sus empanadas de verdura y empanadas de carne con jalapeño y tomate. “La carne está dura como una piedra”, le comentó Martitegui, lo que confirmó que la jornada había sido olvidable para casi todos los participantes, no pudiéndose destacare al momento de salir de los básicos y llegar a armar algo novedoso.

Para el final, el primer salvado fue Juan Francisco, muy elogiado por cierto. Candelaria, Nacho, Rodrigo, María Sol y Antonio también recibieron la feliz noticia de que seguirían en competencia, aunque sus empanadas fueron “olvidables”, según Donato. Así las cosas, la definición quedó entre Rodolfo y Carlos. Y quien debió abandonar las cocinas del ciclo fue el segundo. “Estoy contento por la experiencia vivida. Me cagué de risa con todos”, dijo el camionero visiblemente sensibilizado.

