Sébastien Léger se presentará en Buenos Aires

El afamado dj francés Sébastien Léger pondrá a bailar a Buenos Aires cuando se presente el próximo sábado 22 de abril en el Palacio Alsina. Sonora Music Presenta Lost Miracle feat. Sebastien Leger, en lo que será una cita imperdible para los fans del electro house, género en el que Léger es rey.

Lost Miracle es el nombre de uno de los lanzamientos mas significativos de la carrera de Sébastien Léger el cual fue elegido por él mismo para darle nombre a su sello discográfico -fundado en 2019-, su show de radio con frecuencia mensual y su ciclo de fiestas.

El dj y productor galo creó esta plataforma multi propósito para nuclear lo mejor del house melódico, el groovy techno, canciones brillantes con vibras misteriosas y poder invitar a crear su propias versiones de esta mirada musical a sus amigos y grandes artistas como Roy Rosenfeld, Khen, Shai T, Tim Green, Chicola o Eli Nissan, por nombrar solo algunos de los colaboradores que enriquecen su música.

Sébastien Léger

En una carrera que comenzó a mediados de los años 90, Léger cosechó grandes éxitos, como sus singles “Hit Girl”, “Hypnotized” y “Aqualight”, que se convirtieron en clásicos de las pistas de casi todos los clubes de Europa.

Uno de sus mayores hitos fue cuando en septiembre de 2020 dio un set de su característico house melódico en las grandes Pirámides de Giza, Egipto. Con su enfoque de ritmos optimistas y carácter flexible, el francés encaró esta particular presentación elaborando un collage de sonidos que comprimió en 90 minutos y fue por demás diverso, en una sintonía ideal como para inmortalizar su música en tan icónica ubicación.

“Mi primer recuerdo de lo que podemos llamar música electrónica fue viendo el Top 50 en la televisión, a finales de los años 80, con temas de Technotronic, como ‘Pump up the jam’, o ‘French Kiss’, de Lil Louis. Luego me mudé a una isla francesa, Nueva Caledonia, al lado de Australia. Cuatro años después, cuando tenía 13 años y volví a Francia, la idea de convertirme en dj se hizo clara, cuando fui a mi primer baile: ya me gustaba bailar y me gustaba la música funk y dance, pero la música suave y fuerte tuvo un gran impacto en mí, incluso si la música que se escuchaba en el club era solo música de mierda”, contó en una entrevista con la revista especializada Progressive Astronaut.

Actualmente, Sébastien se encuentra llevando su particular propuesta musical y estética a las ciudades con mejor vida nocturna del mundo, ofreciendo un show inolvidable y ganando adeptos en cada país que visita.

La cita para bailar con la propuesta de sus bandejas es el próximo sábado 22 de abril a las 23.30 en el Palacio Alsina (Adolfo Alsina 940, Ciudad Autónoma de Buenos Aires). En la fecha, Léger estará acompañado por los djs argentinos Simón Vuarambon y Lunativ.

