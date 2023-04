Aquiles de Masterchef recibió una dura devolución por su solomillo de cerdo: “Es un sacrilegio lo que hiciste”

Masterchef Argentina: "Es un sacrilegio lo que hiciste" (Video: Masterchef Argentina, Telefe)

“Hoy es miércoles de beneficios”, presentó Wanda Nara en una nueva emisión de Masterchef, el ciclo de Telefe en el que ella es la conductora. Los tres jurados, Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis estaban vestidos con trajes de apicultores de pies a cabeza, incluso con las máscaras sobre sus caras. “Todo decorado con abejas”, dijeron los participantes apenas ingresaron a las cocinas. “Lo que más nos sorprende es el outfit de los jurados”, describieron.

Estefanía gritó que le encantaba. “¡Bien primaveral!”, dijo y Wanda le respondió picante. “Aunque sea otoño, estamos fuera de época”. Donato comenzó explicando cuál era la consigna de la noche. “Como pueden ver hoy estamos vestidos de apicultores. Tendrán que cocinar con miel”.

“Las abejas son importantes para la humanidad porque son las encargadas de polinizar”, destacó Betular y Martitegui agregó: “Les cuento que para levantarnos el orgullo, somos el segundo país exportador de miel”. Enseguida la empresaria aclaró que ella utiliza la jalea para sus hijos. “Yo tengo una receta buenísima: les hago banana pisada con miel a mis chicos”, confesó, mientras los tres jurados fueron unánimes en la respuesta: “Listo, vámonos”.

“Por supuesto que hoy tienen que preparar un plato dulce o salado en el que tendrán que utilizar la miel. Tienen 60 minutos para cocinar y 3 minutos para ir al mercado”, anunciaron.

Acto seguido, cada participante tuvo que pasar el frente y elegir un cartelito con las características de cada tipo de miel. A Aquiles, le tocó miel de Córdoba, a Delfina: Miel multifloral, cardo y girasol, mientras que Silvana se sorprendió con la suya: miel de limón, azahares de limonero. En el caso de Carlos, fue una miel del monte, y para Agustín, miel de pradera, flores silvestres. Por último, pasó Estefanía: miel del impenetrable chaqueño. “No tengo ni idea qué es, pero me da fuerza”, dijo optimista.

Cuando llegó el turno de ir al mercado, los jugadores tuvieron que encontrar su respectiva variedad y ponerse a cocinar. “Participantes: les recuerdo que hoy compiten por las medallas y el peor plato competirá el domingo para quedarse o irse. ¡A cocinar!”, avisó la conductora.

Si bien todos tenían la opción de hacer platos salados o dulces no les resultó muy sencillo decidirse en función del sabor de cada tipo de miel que les había tocado. Al pasar por las estaciones de las cocinas, los jurados les recomendaron que se conectaran con su parte más sensible para captar bien los gustos.

“Pongámonos serios y desde ya te digo que no tiene gusto a nada”, le dijo Martitegui a Silvana, cuando le pidió que probara en ese momento la miel y le contara si tenía gusto. “Ponete la pilas, Silvana”, fue su despedida antes de ubicarse en el sector de los jurados.

Cuando faltaban 30 minutos para terminar, Wanda les pidió que se apuraran y les aclaró que “el tiempo pasa”. Mientras, los jurados deliberaban entre ellos, a solas, sobre los platos que iban a presentar los jugadores. “Esas cosas no pasan”, le dijo en broma Betular a Martitegui mientras lo abrazaba al referirse a la receta de Aquiles, cuando el chef sugirió que una salsa de miel podría resultar muy rica sobre los solomillos. Pero Damián fue realista y hasta se mostró incrédulo sobre la elaboración del joven.

Finalmente, una vez que sonó la campana y los participantes tuvieron que finalizar sus preparaciones, el primero en pasar fue Aquiles. “Costillitas de cerdo a la miel”, anunció sin estar muy convencido. Y la devolución no se hizo esperar: “Todo está dulce y muy rico pero no veo la miel”, le dijo Martitegui, y continuó: “Si me preguntás, puede tener azúcar mascabo. Es casi un sacrilegio lo que hiciste”, concluyó.

