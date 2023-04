El cumpleaños de Jana Maradona y la particular prenda que eligió vestir en homenaje a su papá

El cumpleaños de Jana Maradona

Jana Maradona cumplió 27 años y lo celebró acompañada por sus amigos y seres queridos. La hija de Diego Armando Maradona y Valeria Sabalain compartió con sus seguidores de las redes sociales videos del festejo que llevó a cabo para festejar este nuevo año de vida.

“Todo lo que ya no me pertenece lo despido con cariño y todo que viene, bienvenido con mucha alegría. Gracias amiguis, familia y personas que voy cruzando por acá y en la vida por darme tanto cariño”, escribió la joven al publicar un video en Instagram en el que aparece celebrando con sus amigos.

Jana Maradona estuvo rodeada de amigas y sus seres queridos

Para esta fecha tan especial, Jana optó por ir a un boliche y usó una camisa de Versace, que heredó de su padre fallecido el pasado 25 de noviembre de 2020. El Diez solía lucir estos diseños como cuando celebró su cumpleaños en Dubai luciendo un pijama de esta marca en 2016.

Diego Maradona lució un pijama de Versace en Dubai en 2016

En la red social, posteó un video con el look elegido en honor a su padre. “Metí lookaso de cumpleañitos. Hace algún tiempo dividimos algunas de las cosas de mi papá y estaba esperando una ocasión especial para usar esta camisa hermosa. Creo que le rendí honor a su clásico estilo Versachesco y también creo que él me hubiera dicho que estaba hecha una perra”, señaló la influencer.

El look de Jana Maradona para su festejo de cumpleaños

Jana suele recordar a su papá en las redes sociales para fechas especiales como el pasado 30 de octubre de 2022, el día que él hubiera cumplido años. En esta oportunidad, compartió diferentes imágenes de los momentos que compartió con su papá desde el momento que él comenzó a tener una relación más familiar. Las fotos estuvieron acompañadas de una extensa carta en la que la joven expresó todos sus sentimientos.

“Feliz cumple pá. Sigo con la esperanza de volver a escuchar su ‘hola má…' en mi mente suena cada vez que la cosa se pone difícil. Le contaría que desde la última vez que nos abrazamos crecí sin parar, le diría cuánto me faltan sus palabras y sus gestos, que esta distancia física y temporal me parte y que hago lo mejor que puedo. Que a veces no puedo pero que lo sigo intentando. Que me encantaría ser tan fuerte como él. Y que mi norte son sus enseñanzas. Que me siento acompañada de los que lo aman, por las calles, por las redes, en señales que reconozco muy nuestras, que gracias por todas sus ayudas y guías”, escribió la joven.

Jana y Diego Maradona

“Le contaría que entendí lo importante que es hacer todo por cumplir mis sueños, que los miedos siguen ahí pero los atravieso y del otro lado hay felicidad. Que lo amo en todo tiempo y espacio con toda mi alma, que lo extraño infinitamente. Sé que vive en mí porque está presente en mi mente y mi corazón, mi brujo escorpiano favorito”, cerró la joven.

En noviembre pasado, los herederos del astro, Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando, se reencontraron en Roma para participar en el Partido por la Paz que se realizó en el Estadio Olímpico. En el tradicional encuentro benéfico, homenajearon al Diez y recordaron algunos momentos importantes de su carrera futbolística.

Los herederos de Maradona en el Partido por la Paz en Roma (Crédito: Solaro /AFP)

