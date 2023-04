Cinthia Fernández apuntó contra Matías Defederico con una foto de su hija con un golpe en la cabeza (Foto: Archivo)

Desde que se separaron, Cinthia Fernández y Matías Deferico siguen en pie de guerra. Ni aun las tres hijas que tienen en común - Charis, Bella y Francesca - lograron que conserven un buen vínculo. Al contrario, la crianza de las nenas es un motivo de conflicto permanente entre la expareja.

Cinthia, fiel a su estilo de publicar su vida cotidiana en las redes sociales, muestra habitualmente los problemas que mantiene con el padre de sus hijas. Desde deudas en la cuota alimentaria, hasta peleas por las visitas de las hijas y en el último tiempo se sumó un nuevo detalle, que es la pelea con su exsuegra.

Pero uno de los temas que la expanelista de Nosotros a la mañana (El Trece) suele tocar en torno a este conflictivo vínculo es el dinero que el exfutbolista de Huracán e Independiente le pasa para cubrir los distintos gastos que requieren la educación, la alimentación y el estilo de vida de las nenas. Para Cinthia, la plata que le gira habitualmente casi nunca es suficiente. Y hace unas semanas, después de una comunicación que recibió de parte del colegio al que asisten las niñas, en el que avisan que habrá un aumento en la cuota, se despachó una vez más en sus redes sociales.

Cinthia Fernández apuntó contra Matías Deferico con una foto de su hija golpeada (Foto: Instagram)

En ese momento, la actriz se encargó de dejar un mensaje a las mujeres que estaban atravesando una situación similar a la suya: “Llega mail del colegio y vos buscando al rata. ALGUIEN VIO AL PROGENITOR??? Si lo ven pregúntenle cómo hace para que en 5 años no le llegue la inflación. Pídanle la receta!”, escribió Fernández. “Alguien más por acá con esta especie de RATA?? Las leo (descarguen)”, cerró.

Sin embargo, en esta oportunidad, Cinthia fue por más. Publicó una foto partida donde no solo aparece parte de la deuda de cuota alimentaria que tiene Defederico, sino que también agregó una imagen de una de sus nenas con un golpe en la cabeza. Si bien no mostró el rostro de la pequeña, la foto correspondería a un episodio del pasado, cuando vivían juntos en Chile.

Cinthia Fernández apuntó contra Matías Deferico con una foto de su hija golpeada (Foto: Instagram)

Durante el 2021, la mediática había hablado del tema, y lo había expuesto en el programa que conducía Juana Viale. En dicha ocasión, Fernández contó que había sufrido violencia de género con el papá de sus hijas, y que una vez una de ellas terminó lastimada. “El límite fue cuando me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado y… el lugar en donde la golpeó lo tiene necrosado. Es una marca para toda la vida. Le pegó a ella porque me quiso pegar a mí. Si le preguntan a mi hija, ella dice ‘esto me lo hizo mi papá porque me pegó sin querer. Le quiso pegar a mi mamá’. Cuando pasó eso, él me corría por todos lados diciéndome ‘por favor, no me denuncies’”, había detallado.

En esa entrevista con la nieta de Mirtha Legrand, Cinthia contó cómo siguió el tema una vez que llevaron a su hija al hospital. Ella reveló que en el centro médico le hicieron muchas preguntas sobre la pequeña, pero que en ese momento él se había excusado asegurando que se había golpeado contra una columna. “Ese día agarré a mis tres hijas. Viste que los golpes pueden ser internos o externos. Tuvimos un día y medio de internación. La cabeza es un lugar superdelicado”, había contado.

Así fue que durante el día jueves, la mediática volvió a publicar esa foto, y esta vez le agregó un mensaje contundente: “¿Ridícula? ¿Mentirosa? ¿Quién le arruinó la vida a quién?. En otra publicación, subió una foto de su exmarido con su madre, pero les cambió las cabezas por una de Piñón Fijo y Ratatouille, en clara alusión al roedor porque no paga el monto que le corresponde por la cuota alimentaria. “¡Así que déjenme de romper bien las pelotas y sumen callándose la boca!. Y si no, ¡a pagar viejo!. Ambos. Nunca mejor dicho: “Lo que se hereda, no se roba”, cerró.

Seguir leyendo: