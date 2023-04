Hijos de la Muerte, la obra existencialista que expone las miserias más profundas de la guerra

Hijos de la Muerte va por su segunda temporada

Siempre que hay una guerra, sea cual sea, quienes sobreviven se consideran afortunados, lógicamente. Seguir con vida es el deseo más anhelado cuando la muerte está tan cerca. Sin embargo, sobrevivir nunca es gratis. Quedan traumas, secuelas y recuerdos difíciles de borrar. No solo para quienes están en el frente de batalla, sino también para aquellos que pasan años llenos de angustia esperando por el retorno con vida de sus seres queridos. Ese escenario de incertidumbre, tristeza y locura se ve reflejado a la perfección en Hijos de la Muerte, la obra del director Ezequiel Sagasti que nació a modo de laboratorio en su escuela de teatro y que va por su segunda temporada.

La pieza teatral presenta a un pueblo azotado por una guerra, donde la miseria y el trauma se convierten en un lugar común. Las historias, llevadas adelante por trece actores en escena, exponen la bajeza más profunda del ser humano. Pero, al mismo tiempo, la obra logra que el espectador llegue incluso a empatizar con los personajes y que no los señale con el dedo por sus acciones, porque en un contexto de guerra se hace más difícil juzgar al otro. “No hay buenos y malos. Todos hacen el mal y el bien en algún sentido. Están haciendo lo mejor que pueden en el contexto que se les presentó”, explica Sagasti en diálogo con Teleshow.

Hijos de la Muerte nació en formato de laboratorio en la escuela Teatro Consciente a partir de la guerra en Ucrania. “Con los alumnos empezamos a tirar temáticas. Mi idea fue hacer sobre la guerra. A partir de ahí, todos nos comprometimos, nos juntábamos una vez por semana a debatir. Los chicos traían textos, poemas y escenas que habían escrito. La única premisa era que fuera atemporal, es decir, cualquier guerra y no una puntual”, detalla Sagasti.

La obra se presenta todos los domingos a las 20:30 en Nün Teatro Bar (Juan Ramírez de Velasco 419, CABA)

La idea del joven director era escarbar las secuelas de la guerra. “Qué pasa cuando la muerte está a un paso, qué pasa con nuestra ética, nuestra moral, con el deber. Hay mucho de Nietzsche, Hegel y Sartre. La idea de la guerra como un modo de existir es algo muy hegeliano”, precisa Sagasti, quien también es estudiante de filosofía y con esta obra buscó conjugar su pasión por el teatro y la disciplina académica.

“La obra reivindica el hábito de interpelar y pensar, ir más allá. La muerte está cerca y tuerce la realidad. Busco teatro que venga a sacar del cuadro, que incomode”, concluye Sagasti.

Gonzalo Gravano, quien encarna a un cabo autoritario lleno de traumas y culpa, describe a la pieza como un “dramón”. Su personaje tiene una sentencia muy fuerte: debe matar a su mejor amigo o lo matan a él. “Es el conflicto principal del personaje. Obviamente nadie quiere morir, pero tampoco seguir con vida con una carga y una culpa tan grande. No sé cuál es la mejor decisión”, declara el actor a Teleshow.

Gonzalo Gravano personifica a un cabo muy autoritario lleno de traumas y culpa

Su personaje tiene la mala fortuna de salir sorteado para ir a la guerra. En los tres años que pasan desde que es seleccionado hasta que vuelve al pueblo, su transformación es absoluta. “En pocas escenas se puede ver una transición de lo inconmensurable que es una guerra. No podemos medir el impacto que debe generar en las vidas de los soldados porque es algo muy ajeno e inhumano para nosotros. Intentamos ignorar todo lo que nos parece abrumador, y al ignorarlo no hacemos el ejercicio de generar empatía, sino que hacemos de cuenta que no sucede. O, como no podemos hacer nada al respecto, directamente no nos involucramos. Hay mucho egoísmo”, opina Gravano, quien el año pasado también trabajó con Sagasti en Génesis.

“Es una obra con emociones densas y profundas, pero al mismo tiempo necesarias para entender que esto existe y darnos cuenta que somos privilegiados. Nos hacemos problemas por cosas mucho más superficiales. No vivimos en una guerra y, sin embargo, muchas veces actuamos como si lo estuviésemos, peleándonos con los que tenemos cerca, buscando conflictos por cualquier lado, quejándonos. Vivimos en guerra en muchos aspectos de nuestra vida”, finaliza Gravano.

