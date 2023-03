Nacho contó cómo seguirá su relación con La Tora luego del final de Gran Hermano

Una de las parejas que se formó en Gran Hermano: Nacho Castañares y Lucila Villar

Nacho Castañares volvió a la casa de Gran Hermano. Apenas unas horas después de haberla abandonado, y luego de permanecer aislado allí adentro durante cinco meses, el subcampeón del programa la visitó en carácter de invitado. Es que por estos días, desde que finalizó el programa en el que Marcos Ginocchio se consagró ganador, Georgina Barbarossa y su equipo está saliendo en vivo desde las instalaciones de la casa más famosa del país.

Y el participante fue como invitado a revivir su experiencia allí. “No lo puedo creer”, fue lo primero que dijo mientras volvía a caminar por la pasarela que conecta la puerta con la galería. “Qué alto sos”, le comentó la conductora que lo vio en vivo por primera vez, después de meses de mirarlo a través de la pantalla. “Es una locura, es la mejor casa que tuve”, agregó el joven que más tarde tuvo una entrevista íntima con todo el equipo del programa matutino A la Barbarossa.

Por su parte, contó que permanece aislado en el hotel al que fue trasladado el lunes por la noche, cuando terminó el programa, y que allí en el estudio se había reencontrado con su padre, Rodolfo -popularmente conocido como Chuchito- y su abuela Tesi, pero que desde entonces no había vuelto a tener contacto con ellos. “No vi nada, no hablé con nadie”, advirtió quien tampoco tuvo acceso a su celular ni había televisión en la habitación en la que se encontraba.

La noche de la final comió con Marcos y Julieta -que están en su misma situación- y de a poco todos van rompiendo el aislamiento y hablando con sus seres queridos, viendo videos de su paso por la casa más famosa del país. Aunque dicho material comenzaron a verlo cuando fueron invitados a los distintos programas de televisión. Una vez que finalicen con su respectiva agenda mediática, volverán a sus casas, a utilizar sus teléfonos. Y seguirán vinculados a Telefe ya que tienen un contrato de exclusividad: resta definir qué tarea y en qué programa.

Nacho también habló de su vínculo con Lucila Villar, popularmente conocida como La Tora, con quien comenzó una relación amorosa durante su estadía en Gran Hermano. Destacó que ahora, sin demasiada exposición -o al menos sin cámaras- se sentarán a charlar y ver cómo seguir.

El lunes por la noche, La Tora publicó en sus redes sociales un video de la salida de Nacho, que le envía un beso a través de la ventanilla

“No estamos de novios -aclaró-. Yo lo que siempre. Dije era que la quería conocer afuera de la casa también por una cuestión lógica. La quiero un montón, siento que vamos muy bien pero bueno, eso. Nos tenemos que conocer afuera pero vamos encaminados. Yo la quiero mucho”, aseguró Nacho, que se mostró feliz por haber conocido a Lucila.

La Tora, por su parte, también había hablado de Nacho cuando salió de la casa. “No lo tenía ni esperado a esto. Somos compañeros de vida. La realidad es que para mí la cuestión verdadera va a estar acá afuera. Entramos como dos desconocidos, sin conocer nada de este mundo, pero creo que la verdadera prueba va a estar acá afuera”, había dicho ella semanas atrás, cuando volvió a quedar eliminada. En tanto, cuando se reencontraron en la fiesta del viernes previo a la gran final, se dieron un romántico beso y acordaron verse afuera.

“Estábamos los dos ayudándonos, aconsejándonos. Con él hablé, antes de entrar la segunda vez, de los amigos del campeón, de que siempre nos focalicemos en la familia, los amigos. Creo que todo se va a ver afuera. Siento que es una relación hermosa, nunca discutimos”, agregó por ese entonces.

Y en otra entrevista que dio en LAM, aseguró que estaba “hasta las manos” y describió a Nacho como “atento, bueno, muy humano, muy maduro, tiene unos valores increíbles”. Además, aseguró que no habían tenido relaciones durante su estadía en el certamen. “No tuvimos sexo Nacho y yo en la casa. Para los dos estaba muy claro que ahí, no. No queríamos mostrar eso en Gran Hermano. No queríamos mostrar eso para todo el país”. Por su parte, aclaró la frase que había dicho en su presentación sobre su adicción al sexo. “Fue hace como cuatro años. Ahora, estoy bien”, y sostuvo que dicho video había sido editado.

