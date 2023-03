El tierno gesto que tuvo Benjamín Vicuña con Ana, la hija de Pampita y García Moritán

Benjamin Vicuna y Pampita, en una vieja postal familiar (Crédito: Teleshow)

Si hubo una ruptura mediática que colmó las pantallas y llenó líneas en los diferentes medios escritos fue la de Benjamín Vicuña y Carolina Pampita Ardohain. Las acusaciones se hicieron frente a cámara y todo quedó expuesto. Ocurrió en 2015, cuando Benjamín y Eugenia La China Suárez protagonizaron la película El hilo rojo. Durante el rodaje mientras se preparaban para una escena, fueron acusados de ser amantes. Ardohain se presentó en el motorhome de sorpresa y aseguró que “había olor a sexo”, desencadenando la andanada mediática.

El tiempo pasó y el tiempo perdonó. Y los ex empezaron a compartir momentos más allá de los vinculados a sus hijos Benicio, Bautista y Beltrán. Por caso, en enero de 2022 su cumpleaños número 44, Entre los invitados estuvieron presentes sus afectos más cercanos, su hermano Guillermo, los hijos que Roberto García Moritán tuvo con Milagros Brito, Santino y Delfina,y decenas de amigos muy queridos entre los que se incluye el ex futbolista chileno Iván Zamorano. Pero sin dudas hubo un invitado especial que no dejó de llamar la atención: Benjamín Vicuña. Era común verlo en el cumpleaños de sus hijos, y ya había asistido al cumpleaños de su cumpleaños de los chicos, incluso al bautismo de Anita, la hija de Pampita y Moritán, y otra que vaya al cumpleaños de su ex.

Si bien ya habían dejado claro en otros encuentros que hay buena onda entre ellos -sobre todo desde que el chileno se separó de La China, su presencia no dejó de llevarse todas las miradas. El actor llegó solo minutos antes de que termine la jornada, cuando Pampita estaba por soplar las velitas, con tres regalos. Es que llegada la medianoche, ya era el cumpleaños de Moritán y de Zamorano -íntimo amigo de Vicuña y padrino del hijo menor- y ambos se convirtieron también en los protagonistas de los festejos.

El tiempo siguió transcurriendo y la relación mejoraba, y así fue como hace apenas unos meses, Pampita habló sobre la familia numerosa y ensamblada desde que se unió con García Moritán. “Somos un montón”, aseguró la conductora, como cada vez que le preguntan cómo se organizan entre todos. Y es que sus chicos mayores si bien viven con ella, también reparten su tiempo con su papá.

Ana García Moritán y Pampita, en su ingreso al jardín de infantes

“Nos tenemos mucho afecto, somos familia”, reveló Pampita cuando le preguntaron por su expareja. Y tanto es así, que también se fortaleció el vínculo entre Benjamín y Roberto, que compartieron algunos partidos de fútbol. Y cuando surgía algún rumor de mala relación, era la propia Carolina quien se encargaba de ponerle un freno. “Entre los tres criamos a un montón de chicos y Robert es un tipazo, me ayuda muchísimo, los lleva y los trae a mis hijos al colegio, hasta les compra los remedios cuando están enfermos”, aseguró la conductora de El hotel de los famosos.

En este panorama, tuvo lugar otra prueba que da cuenta de la cercanía entre ambos. Según se detalló en la cuenta de Instagram Gossipeame, donde se revelan chimentos del espectáculo, Benjamín Vicuña habría tenido un gran gesto que deja a las claras lo que bien que ya se encuentra la relación entre las familias ensambladas. El actor chileno habría llevado al jardín y luego a la plaza a Ana, hija que es fruto de la relación entre Carolina y Roberto.

