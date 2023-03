Soledad Aquino puso en venta su ropa usada: “Me dio la idea Anamá Ferreira”

Soledad Aquino vende su ropa usada (America)

Son muchas las famosas que aprovechan distintos métodos para vender sus prendas usadas. De hecho, en los últimos días se supo que Anamá Ferreira estaba ofreciendo gran parte de su guardarropas en una feria americana. Y, según contaron en Intrusos, esto sirvió de inspiración para Soledad Aquino, quien decidió recurrir a una plataforma virtual para ofrecer algunas de sus valiosas pertenencias.

“Descubrimos que Sole, a través de la plataforma Facebook Market, estaba vendiendo productos de la línea de Ginebra, de su hija”, dijo la periodista Nancy Duré en referencia a la marca perteneciente a Mica Tinelli. Y compartió el audio en el que la ex de Marcelo Tinelli le explicaba cómo había tomado la decisión de empezar a vender esos productos.

Sin dar demasiadas vueltas, Aquino explicó: “Me puse a mirar en el ropero que tengo tantas cosas que no estrené. Como a veces voy a Ginebra y me tiento, no puede ser que tenga seis carteras de Ginebra, además de las que uso. O tengo tres jeans de esos anchos que es tanta tela y yo que estoy más acostumbrada a las calzas, a los chupines. Unas sandalias. Hay cosas de Guillermina Valdés que después de la pandemia y la internación no las usé nunca. ¿Para qué tengo acá guardadas cosas que no uso ni usaré?”.

Y luego agregó: “Me dio la idea Anamá Ferreira, que está vendiendo diez percheros de ropa. ¿Podés creer? Y como 50 pares de zapatos. ¿Para qué acumulamos tanto? Yo porque me tiento, voy a Ginebra y saco, pero no los pago. Después digo: ‘¿Para qué me saqué tres carteras?’. Y voy renovando. Igual no saco mucho, me re ubico, soy re ubicada”.

Solead fue víctima de una estafa

Hace unos días, Soledad contó en sus redes que había sido víctima de una estafa. “Gente amiga, tengan cuidado”, advirtió en su cuenta de Instagram. Y, sin dar demasiado detalle de lo ocurrido, explicó que a través de un llamado de una supuesta plataforma de streaming le terminaron sacando los datos para hackearle la cuenta del banco. “¡Me extrajeron lo que me quedaba!”, se lamentó.

Luego, en diálogo con Teleshow, Aquino explicó cómo había sido el engaño. “Caí como una chorlita. El domingo, con 40 grados de calor, estaba sin Netflix. Y me agarró una desesperación, así que googlé el teléfono de la empresa y me saltó un WhatsApp. Empecé a mandar mensajes ahí como una loca, pero no me daban bolilla. Y, como a las dos horas, me llaman de un número que tenía el logo de la plataforma”, comenzó su relato.

Y siguió: “Me atendió un cordobés que me fue guiando con el televisor. Y después me dijo: ‘Lo que pasa es que sale que usted no pagó’. Yo sabía que había pagado con la tarjeta. Entonces me pidió las últimas cifras, el banco...Y, sin haberle dado ninguna clave, entró a mi cuenta. ¡No sé cómo lo hizo! Y me sacó 5 lucas, nada más. ¡Pero son 5 lucas!. Así que terminé a la noche en la comisaría con un expediente interminable”.

La mamá de Cande y Mica Tinelli contó que, este martes, tuvo que ir a la entidad bancaria de la que es clienta para continuar con los trámites. “Bloqueé mi clave urgente. Y, con este calor, tuve que ir al banco a sacar una nueva. El problema es que, si mañana me depositan algo que tengo que cobrar, ellos tienen acceso para sacarme el dinero. ¡Mirá cómo están de alertas! De hecho, me contaba el oficial que me tomó la denuncia que está lleno de estafadores y que hay que tener cuidado con todo. No hay que atender a nadie ni dar un número de nada. Yo me confié porque vi el logo, pero me dicen que se preparan para eso”, señaló.

