Wanda Nara ingresa a Gran Hermano: por qué lleva tres valijas, quiénes serán sus acompañantes y qué harán

Wanda Nara anunció cuándo y a qué hora debuta MasterChef

Después de 15 años viviendo en Europa, Wanda Nara llegó a la Argentina para quedarse. Si bien durante el tiempo que estuvo en Italia, Francia y (ahora) Turquía trabajando y acompañando primero a Maxi López y luego a Mauro Icardi en sus respectivas carreras de futbolistas, nunca dejó de viajar para visitar a sus familiares y amigos, esta vez lo hizo con la intención de pasar una temporada extensa en Buenos Aires.

Las siete valijas con las que llegó el pasado 16 de febrero al país hicieron notar que no sería una estadía corta. Y aunque siempre viaja cargada, ya que necesita lo suficiente para ella y sus cinco hijos, esta vez ella sola necesitó dicho equipaje para trasladar todos y cada uno de los looks que vestirá mientras esté al frente de de MasterChef, ciclo que comienza el próximo lunes 20 de marzo a partir de las 21:30 por la pantalla de Telefe.

La conductora comenzó las grabaciones del certamen semanas atrás, con largas jornadas, desde temprano por la mañana hasta la tarde, noche. Y en más de una oportunidad, trabajó un sábado, tal como dejó reflejado en sus redes sociales. “Algunos looks para mi estadía en Argentina”, escribió en su momento cuando llegó al país anunciando su nuevo trabajo.

No era la primera vez que la empresaria había sido convocada para ser parte del reality de cocina más famoso del mundo. Por caso, querían que fuera participante de MasterChef Celebrity, pero no aceptó porque tenía compromisos pautados en el exterior y también quería darle prioridad a sus hijos: es que las jornadas de grabaciones son muy extensas y cuando vienen de visita al país, quiere disfrutar de su familia con ellos.

En cambio, esta vez, se organizó para no alterarle la rutina a nadie: ella puede cumplir con sus obligaciones durante el día, mientras sus hijos van al colegio. Valentino, Constantino y Benedicto -de su relación anterior con Maxi López-, comenzaron las clases en la Argentina, y no lo hacen a distancia, de manera virtual, como sucedía cuando viajaban por el mundo. Por caso, cuando se mudaron de Milán a París siguieron su escolaridad en la misma institución ya que tenía sedes en ambas ciudades.

En tanto, Francesca e Isabella -de su matrimonio actual con Mauro Icardi- se encuentran en Estambul con el futbolista y están estudiando allí, según las imágenes que el jugador del Galatasaray mostró en sus redes sociales. Y Wanda se reencontrará con su marido y sus hijas cuando termine las grabaciones de Masterchef y regrese a Turquía con el resto de su familia. Y los varones más chicos continuarán estudiando allí, para no perder la escolaridad. Valentino, sin embargo, se quedará en la Argentina ya que inició su carrera como futbolista en River Plate, siguiendo los pasos de su padre.

Wanda Nara publicó una foto junto a Icardi a sus hijas y escribió: "Los extraño". "Te amamos", respondió el futbolista sobre el posteo

Por estos días, Wanda se encuentra promocionando el debut del reality de cocina, y con tal objetivo, este jueves por la noche ingresará a Gran Hermano para sorprender a Julieta, Romina, Marcos y Nacho, los últimos participantes que quedan en la casa más famosa del país.

Según pudo saber Teleshow, la conductora no estará sola: llegará acompañada del jurado de MasterChef, compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. Lo cierto es que ninguno de los participantes lo sabe y mucho menos conocen el verdadero motivo, pese a que durante su participación, se especuló con la visita sorpresa de un famoso. Camila Lattanzio -la última eliminada- fue la que más esperó, y se lo dejó en claro a Santiago del Moro cuando pensó que entraría Lali Espósito.

Volviendo a los participantes de Gran Hermano que recibirán a Wanda, Germán, Damián y Donato, ellos no saben siquiera que el próximo lunes comienza MasterChef, por ende, muchísimo menos tienen conocimiento de que modelo será la conductora del certamen. De hecho, la última vez que la vieron a ella fue en octubre pasado, cuando los despidió antes de entrar a la casa: estuvo al frente de la Alfombra Roja junto a Robertito Funes.

Otro detalle no menor, y que incluso puede hacer que no la reconozcan en una primera instancia, es que Wanda Nara ahora está morocha, y cuando ellos la vieron llevaba su cabello rubio, look que suele usar siempre y que cambió hace algunas semanas, contratada especialmente por una marca.

MasterChef comienza el lunes 20 de marzo a las 21:30 por Telefe

De esta manera, la hermana de Zaira Nara ingresará esta noche a Gran Hermano acompañada por el jurado de MasterChef, quienes serán los encargados de cocinarles a Julieta, Romina, Marcos y Nacho. No podrán, desde ya, decir ninguna información desde el exterior que interfiera en el juego, así como tampoco especificarán demasiado sobre su llegada.

En las últimas horas, Wanda compartió en sus redes sociales una foto en la que se veían tres valijas grandes, una de mano y una cartera. Sobre la imagen agregó el hashtag de Gran Hermano, y escribió: “Ya estoy lista para entrar. ¿Ustedes?”, mencionando las cuentas oficiales de los tres cocineros que la acompañarán en MasterChef.

Dicho posteo, alertó sobre la estadía de Wanda y los chefs en la casa más famosa del país. Sin embargo, según pudo confirmar Teleshow, se tratará de una visita temporal: ingresarán esta noche, les cocinarán a los cuatro participantes y luego se retirarán. Todo se verá en la gala de esta noche, con la conducción de Santiago del Moro. Los jugadores, en tanto, no saben nada: solo esperan la llegada de los familiares de Marcos, el último participante que falta recibir a sus seres queridos.

El posteo de Wanda Nara en Instagram sobre su ingreso a Gran Hermano

En medio de una gran expectativa por el rating, y mientras Telefe continúa siendo el canal más visto de la televisión argentina, MasterChef comienza el lunes a las 21:30. En tanto, el domingo un participante abandonará la casa de Gran Hermano, mientras que los otros dos acompañarán a Marcos en la final que se emitirá el lunes 27 de marzo. Nacho, Romina y Julieta están en placa de nominados y el público decidirá cuál es el futuro de cada uno de ellos.

Por otro lado, si bien Romina Uhrig permanece dentro del certamen, se especuló mucho sobre su posible incorporación a MasterChef, considerando su pasión por la cocina, ya que desde que ingresó se encargó de la comida para todos los participantes, e incluso su madre, Liliana, en las últimas horas dio un móvil en Cortá por Lozano (Telefe) en donde dijo que le gustaría verla en el ciclo de Wanda.

Sin embargo, las grabaciones del programa de cocina comenzaron semanas atrás, y ya está demasiado avanzado como para que se pueda incorporar. Ya hubo eliminados, aunque por contratos de confidencialidad no se puede filtrar absolutamente nada. En tanto, hay quienes tampoco descartan que la exdiputada pueda tener una participación especial, o con la posibilidad de que sea figura de la próxima edición de MasterChef Celebrity, con otros famosos, entre los cuales también se habla del ex Gran Hermano Walter Santiago -popularmente conocido como Alfa-.

