Victoria Vannucci y su nuevo desafío en Los Ángeles: “Este lugar me brindó la fortaleza para reinventarme”

El video con el que Victoria Vannucci se despidió de Pachamama (Instagram)

Hace seis años, Victoria Vannucci dejó atrás parte de su pasado y se embarcó en un nuevo desafío en los Estados Unidos. Se afincó en San Diego, en la costa oeste y le dio vida al restaurante Pachamama. En algo que se pareció a un renacer, abrazó a la naturaleza como única forma de vida, y se convirtió casi sin proponérselo en embajadora de la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente. Y le dio vida a un restaurante que conectaba con su país en la carta y con lo más profundo de la tierra en su etimología en lengua quechua.

A mediados del año pasado, Chef Vick, como se la conoce en Estados Unidos, mudó su restaurante a Venice Beach, en Los Ángeles. Y al poco de haberse instalado allí, recogió el reconocimiento de la prensa, del público y de sus colegas, al punto que la distinguieron con como el mejor restaurante nuevo de la ciudad de Los Ángeles. Se trata de un galardón prestigioso, que han recibido algunos de los mejores chefs del mundo y representa un sello de distinción para su carrera.

Pero como parte de este camino de transformación, Victoria dio un nuevo giro en su vida y busca nuevos horizontes. Decidió que era hora para ponerle fin a su vínculo con Pachamama y así lo comunicó en una sentida publicación en su cuenta de Instagram.

Victoria se afincó primero en San Diego y luego en Los Ángeles

“A lo largo de mi vida, son pocas las veces que me detuve a mirar hacia atrás y apreciar todo lo que he logrado”, dice Victoria, en una retrospectiva en la que se manifestó con “gratitud incalculable” a quienes de manera directa o indirecta formaron parte de este camino. “Mis valiosos empleados, clientes que se han convertido en amigos, y otros emprendedores con los que he tenido el honor y placer de trabajar y aprender. A mi familia, amigos, profesores, equipo de chefs y cocineros, clientes y, sobre todo, a la Madre Tierra”, enumeró.

“Hace seis años, Pachamama era solo un sueño que crecía en mi mente, una visión que día a día se hacía más clara y definida. Soñaba con ella, me imaginaba cómo sería, y trabajaba incansablemente perfeccionándola en mi mente. Pero hoy, gracias a Dios, es una realidad que ha superado ampliamente mis expectativas”, continuó la chef sobre su experiencia en las cocinas.

El texto fue acompañado por un video con algunos de los momentos que marcaron su aventura Pachamama. “Siento una ola de emociones que me invaden. Por un lado, una alegría indescriptible al ver todo lo que hemos logrado, y por otro, una cálida nostalgia al recordar de donde he venido”, expresó.

El reconocimiento al mejor restaurante nuevo en Los Ángeles

Y a continuación, se refirió a su renacer en el país del norte: “Comenzar de cero en un país desconocido, en una industria desconocida, y luchar por sobrevivir después de una cancelación mundial, no fue tarea sencilla”, admitió. Al respecto, habló de un camino con ”obstáculos y desafíos”, y enfatizó el orgullo que le da haberlo superado. “En los Estados Unidos encontré un hogar. Este lugar me brindó una segunda oportunidad y la fortaleza para reinventarme y crecer como persona. Pero, sobre todo, me demostró que no solo es posible levantarse, sino que también es posible resurgir como una versión mejorada de uno mismo. Con orgullo puedo decir que he vivido el famoso sueño americano”, señaló.

Finalmente, se refirió a su futuro: “Hoy cierro un capítulo en la vida de mi amado concepto Pachamama, pero al mismo tiempo, confío en que los nuevos dueños continuarán su misión y visión original. Me despido hoy con un corazón lleno de gratitud y orgullo por haber dirigido un concepto gastronómico único y maravilloso. Hoy cierro un capítulo en mi vida, pero estoy emocionada de abrir uno nuevo con una versión mejorada de mí misma. Esto no es un adiós, sino un hasta pronto”, cerró.

Victoria Vannucci con Olivia y Jeannie Mai en su debut en la televisión estadounidense

De esta manera, los caminos de Victoria y de Pachamama se bifurcan, aunque estarán unidos siempre desde el corazón. Los nuevos dueños del restaurante piensan llevar su gastronomía y su concepto a diferentes puntos de los Estados Unidos. Por su parte, la exmodelo continuará profundizando en los estudios de gastronomía. En el horizonte cercano planea escribir un libro de recetas y proyecta a gran escala desarrollar su actividad en su canal de YouTube. Allí presentará su contenido en castellano y en inglés, con una producción cuidada y atractiva en busca del gran objetivo de cualquier emprendimiento del rubro: la estrella Michelin, que reconoce la excelencia gastronómica a nivel mundial.

El posteo de Victoria Vannucci sobre su futuro

