Camilo: “Ahora que tengo una hija, hay un montón de miedos que antes no tenía”

Camilo: “Mi hermana fue la primera que confío en mí” (Video: "Biri Biri", República Z)

“Estoy muy orgulloso de lo que hemos construido. Me he dado cuenta de que nada de todo esto lo soñé. Es la verdad. Nada de esto es mi sueño. Me encantaría decir que yo trabajé para esto y decir ‘yo me lo merezco porque lo visualicé y lo logré', pero la verdad es que no. No sé si tuve la valentía para soñarlo. Estaba demasiado enamorado y ocupado enamorándome de mi oficio, de agarrar la guitarra y jugar a escribir canciones, que no me dio tiempo a soñar con lo que podía pasar si las escribía. He vivido cosas demasiado grandes. Yo hago música por amor a la música, mi ambición es agarrar la guitarra y decir a dónde me quiero ir a jugar”.

Camilo Echeverry habla desde la platea del Movistar Arena, en donde se presentó el fin de semana en el marco de su gira “De Adentro Pa Afuera Tour”. En una entrevista exclusiva con Julieta Puente para Biri Biri, por República Z, el músico contó por qué realiza descalzo sus shows, de su paternidad de Índigo, de su esposa Evaluna, y de cómo su hermana Manuela confió en su música antes que el propio músico comenzara a soñar con dedicarse a esto de manera profesional.

“No soy ambicioso en decir que ojalá la próxima haga 14 Movistar Arena, la verdad es que no tengo idea si Dios me va a seguir permitiendo hacer lugares así. Dejo que la consecuencia natural de las cosas que hago con honestidad y con amor se presente y que la manera de Dios así lo disponga. Las expectativas son un error siempre, y, en muchos casos, la esperanza también”, aseguró el cantante y agregó que su hermana Manuela, quien trabaja en su staff, la primera en confiar en él cuando ni siquiera el artista lo había hecho. “Tú vas a conseguir y vivir cosas gigantes”, le dijo la mujer a Camilo cuando era chico y comenzó a despertar su pasión por la música. “De verdad ella sí creo que es lo que llaman por ahí a la fan número uno. Ella siente admiración por este proyecto y por el orgullo de haberlo visto antes de que lo viera todo el mundo”, aseguró el artista internacional.

¿Cuándo lo notó él? “Me tardé mucho más de lo que otras personas lo vieron”, se sinceró y agregó: “Siento que estoy viviendo cosas más grandes de lo que me merezco. Yo sigo creyendo, tengo certezas de que amo lo que hago, que lo hago con pasión, pero no tengo certezas de saber si soy el mejor, si soy el que mejor canta, si mis canciones son las mejores, si mi show es el mejor“, y destacó que todo esto lo lleva a vivir agradecido. ¿Por qué? “Por estar viviendo cosas que creo que son más grandes de lo que yo merezco”, sintetiza.

Camilo: “Ahora que tengo una hija, hay un montón de miedos que antes no tenía” (Video: "Biri Biri", República Z)

Por su parte, contó que, al igual que cualquier persona, hay días en los que se siente “más bajón” que otros, que la procesión va por dentro, y reveló qué hace para buscar salir adelante cuando eso sucede. “Uno es dueño de lo que decide compartir o no, y yo trato de compartir cosas que creo que son dignas de ser compartidas. Pero las rutas internas son gigantes, los días en los que uno tiene miedo, ahora que tengo una hija hay un montón de miedos que antes no tenía, un montón de cosas. Y hay días que uno está bajón, que no tenés ganas de salir del hotel. Cuando estoy bien, me encargo de estar muy juicioso de cultivar hábitos y disciplinas que sean parte de mí para que cuando esté mal me pueda colgar de ellas y estar segurito. Cuando me siento mal, sé que al menos tengo mis hábitos y disciplinas y sé que me sacan como un flotador”, continuó el músico y aseguró que es muy complicado confiar en uno mismo cuando “se está mal”. ”Cuando estoy triste, en un bajón, confío en mis disciplinas y mis hábitos, que esas sí que me sacan a flote”, repitió.

En tanto, detalló que cuando transita uno de esos días y le cuesta “volver a subir a flote” piensa en las situaciones lindas de su vida como su esposa, su hija, su familia. “Eso me abraza y me saca como un flotador”, consideró el músico que también se tomó unos minutos para hablar de Índigo, su beba que en abril cumple su primer año.

“Cualquier cosa que te sume sensibilidad en la vida es un recurso artístico y que te enriquece”, dijo sobre la llegada de Índigo y agregó: “Ver nacerla para mí fue la cosa más transformadora del mundo, de verdad, lo más movilizador que viví en toda mi vida. Eso es carne creativa para lo que quieras. Pero también es todo lo opuesto: ella es mi pista de aterrizaje -hizo la salvedad- Todo esto es demasiado estimulante -destacó sobre el contexto de cada show-, aunque sea bueno y te griten cosas bonitas, es mucha información regresar al camarín, sacarte los auriculares y saber que ella está ahí, y tenés que cambiarle el pañal, o te dicen que hables bajito porque está durmiendo. Te das cuenta que no eres protagonista de nada. Si te sientes el ombligo del mundo, ahí hay un recordatorio de que de pronto no”.

Camilo y su rol de papá de Índigo: “He aprendido yo más cosas de ella que lo que yo he hecho el esfuerzo de enseñarle” (Video: "Biri Biri", República Z)

Y cuando fue consultado sobre cómo se define como papá, Camilo aseguró que está en constante aprendizaje. “Suena un cliché, pero he aprendido yo más cosas de ella de lo que creo que he hecho el esfuerzo de enseñarle. En este punto es acompañarla, mimarla, asombrarme y asegurarme de que no se coma nada raro que por ahí hay en el piso porque le encanta explorar”.

Por su parte, respondió por qué realiza descalzo sus shows. “Lo hago por una necesidad de mantenerme aquí y ahora, con los pies puestos en un lugar presente”, explicó quien considera el escenario como un lugar sagrado. “También porque toda mi vida estuve descalzo en mi casa. Y cuando tengo zapatos me siento ajeno”, agregó.

Por último, se mostró sorprendido por todos aquellos que toman su relación con Evaluna como un “modelo a seguir”, según el ejemplo que le dio Julieta Puente. “Qué raro, ¿verdad? Porque si todas las relaciones fueran como las de Camilo y Evaluna serían aburridísimas”, consideró. “Lo interesante del amor es que se manifieste de manera única en cada relación. La unicidad de cada relación. Mi relación con Evaluna es preciosa porque es de ella y mía. Yo espero que al menos se ame con la intensidad con la que nos amamos nosotros. Seguro hay gente que odiaría la manera en que nos amamos porque está hecho a nuestra medida. El amor está hecho a la medida de la persona”, concluyó Camilo Echeverry.

