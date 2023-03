Guillermina Valdes y Pamela Anderson en un ida y vuelta virtual: “Perdón que sea tan cholula”

Guillermina Valdes y Pamela Anderson

En la tarde del sábado, Guillermina Valdes utilizó sus historias de Instagram para mostrarle a sus seguidores que estaba viendo Pamela, una historia de amor, la docu serie de Netflix basada en la vida de Pamela Anderson. Y, arrobando a la exconejita de Playboy, escribió: “Qué mujer tan maravillosa”. En esta biopic autorizada, la estrella nacida en Canadá, de 55 años, revela los abusos que sufrió siendo apenas una niña, la violación de la que fue víctima a los 12 años, sus matrimonios tormentosos y su relación con el medio que la encasilló en el lugar de mito sexual sin darle lugar a la persona detrás del personaje.

Lo cierto es que, minutos más tarde, la empresaria se sorprendió al ver que la mismísima exprotagonista de Baywatch había visto su publicación. “Perdón que sea tan cholula pero siempre la ameeeee”, escribió junto a la captura de pantalla que certificaba el view. Y la llenó de emojies con caritas con corazones.

La publicación de Guillermina Valdes

El view de Pamela Anderson

A poco de haber terminado la temporada de verano en Mar del Plata con Los 39 escalones, la obra que protagonizó junto a Facundo Arana, Guillermina se prepara para debutar como conductora en Loft, el canal de streaming de Cande Molfese y Gastón Sofriti con un programa diario que irá de 9 a 11 de la mañana, donde compartirá la mesa con la ex Viloletta, Brenda Gandini y Minerva Casero. Por otra parte, según dejó trascender en sus redes sociales, la empresaria volverá a ponerse al frente de su línea de calzado, Valdez Shoes. Y, la semana pasada, estuvo acompañando a la diseñadora Heidi Clair en el Baf Week, donde aprovechó para lucir unas botas de la marca.

En cuanto a su situación sentimental, después de haber pasado más de dos décadas en pareja y de haberse dedicado a criar a cuatro hijos, Paloma, Dante y Helena de su relación de 14 años con Sebastián Ortega y Lolo de su posterior vínculo de 9 años Marcelo Tinelli, Valdes decidió disfrutar por primera vez de la soltería. Sin embargo, en su primera salida con el arquero de Boca Junior Javier García se encontró con los paparazzis. Así que tuvo que salir a aclarar que no se trataba de un noviazgo sino que, simplemente, eran dos personas libres que se habían encontrado para pasar un rato.

Guillermina bajando del auto de Javier García (Foto: RS)

La empresaria sostuvo que vio “una vez” al futbolista. “Y no es mi novio”, repitió. “No tengo nada más para decir que eso. No entiendo qué pasó, por qué me siguen’”, le respondió a través de un mensaje a Nancy Duré, quien reprodujo sus declaraciones en Intrusos. Luego, Guillermina fue encontrada por las cámaras de A la tarde y, volvió a referirse al tema. “Estoy bien, gracias”, dijo al ser interceptada por Matías Vázquez. “No, no estoy en pareja. Una vez lo vi”, aseguró Valdez. “¿No pasó nada?”, quiso saber entonces el periodista. Y la empresaria esta vez le repitió con énfasis: “Lo vi una vez”.

Finalmente, para dejar en claro que está en todo su derecho de salir con quien quiera a casi un año de su separación del conductor de ShowMatch, Guillermina explicó: “¿Por qué lo vi? Porque nos conocimos, nos quisimos conocer como cualquier persona que quiere conocer a otra”. Y luego manifestó su molestia por la aparición de las imágenes en los medios: “¿Sabés lo que es ver una sola vez a una persona y que te saquen una foto?”.

