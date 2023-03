Chano Charpentier volvió a los escenarios tras su internación

Chano volvio a los escenarios a una semana de recibir el alta (Invasores de la TV. América)

“Tengo muchas ganas de verlos en La Plata”. Hace exactamente una semana, Santiago Chano Moreno Charpentier posteaba este mensaje en su cuenta de Instagram luego de dejar atrás 15 días de internación en el Sanatorio Otamendi. El músico estuvo sedado e intubado, hasta que su cuadro fue mejorando y salió para continuar su tratamiento en una comunidad terapéutica. En el horizonte lo esperaban una serie de conciertos que empezaron este viernes. Y el ex Tan Biónica cumplió con su palabra.

El Estadio Atenas de la ciudad de las diagonales albergó el primero de los dos shows que tiene pautados allí Chano y que continuarán este sábado. El viernes 17, la cita es en el Escenario Flow del Festival Lollapalooza, que se realizará en el Hipódromo de San Isidro. Y luego, según lo que había manifestado previo a su internación, se retirará momentáneamente de los escenarios.

“Hola amigos y amigas: Espero que estén bien y felices. Quiero contarles que ya estoy absolutamente recuperado gracias al sanatorio Otamendi y listo para seguir disfrutando de la vida. Les cuento que por mi parte sigo haciendo al pie de la letra mi tratamiento en UDIGENS”, había señalado el músico luego de recibir el alta médica, en el mensaje en el que invitó a sus seguidores al show de La Plata.

Hacia allí fueron las cámaras de Invasores de la TV (América) y mostraron un fragmento del recital. A Chano se lo vio de buen semblante, rodeado de sus músicos y ante el cariño de sus fans. “Está feliz, es Highlander”, manifestó su madre, Marina Charpentier, en diálogo en directo con la conductora Belén Ludueña. En el escenario, el cantante agradeció a su público y presentó “a la nueva promesa que se compartió en una estrella de la más importantes de esta ciudad. Un amigo que siempre confió en mí, y siempre me empujó a querer hacer música con él”. La mención era para Francisco Lago, cantante de los locales Cruzando el Charco, con quien interpretó “Ella”.

Previamente, el músico se había dirigido a su público, con palabras que reprodujo el cronista Tucho Des-Cais. “Aprovecho que están los medios para decir que estoy bien. Pedí que me sacaran la intubación porque me lastimaban las cuerdas vocales”, señaló Chano, que admitió haberse dado dos inyecciones para poder actuar. Sus fanáticos deliraron con cada una de sus canciones y aprovecharon las pausas para hidratarse o tomar un poco de aire, en medio de la extrema ola de calor que atraviesa el país.

Chano Charpentier días después de recibir el alta (Instagram)

Así continúa la historia que se inició el viernes 17, cuando Chano ingresó al Sanatorio Otamendi y todo fue hermetismo en torno a a su salud. Se dijo que su cuadro era “reservado” y, desde ese momento, muchas fueron las especulaciones al respecto. Con el correr de los días, su madre, Marina Charpentier, habló con Jorge Lanata y dio algunas precisiones al respecto.

Según explicó, Chano toma medicación para mantenerse bien y tranquilo. “Creemos que puede haber cometido errores en la ingesta de la medicación. Tiene un solo riñón, no tiene bazo y solo un pedazo de páncreas. Mi hijo no se despertó todavía. No puedo decir mucho más porque es algo que no sabemos. Él está con un tubo porque tiene un infección y está bajo antibióticos, tuvo fiebre, una complicación en el pulmón, ya que sabemos que aún fuma muchos cigarrillos, y cuando una persona se descompensa hay que equilibrar todos sus órganos”, aclaró.

El viernes 24, una semana después de su ingreso, Chano despertó de la sedación a la que había sido inducido para ser estabilizado. Ya respiraba por sus propios medios, no tenía fiebre y empezaba su recuperación. Una semana después, el viernes 3, fue derivado a la Comunidad Terapéutica Gens, la misma a la que había sido trasladado en 2021, luego del recordado incidente en su casa de Exaltación de la Cruz en el que fue sufrió un brote y fue baleado por un oficial de policía. “Está bien en el lugar en el que hace su rehabilitación. Eso no le impide trabajar, sus médicos deciden”, señaló Marina Charpentier respecto a los posibles próximos pasos de su hijo, que conducían inexorablemente al escenario del Club Atenas de La Plata

Seguir leyendo: