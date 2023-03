Tras un show histórico, Lali fue reconocida como Personalidad destacada de la Cultura

Las palabras de Lali Espósito al ser distinguida como Personalidad destacada de la Cultura (Video: YouTube LegisCABA)

Después de presentarse en Vélez el último fin de semana y de convertirse en la primera artista argentina en llenar ese estadio, Lali Espósito fue declarada en la tarde del jueves como Personalidad Destacada de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

La joven de 30 años, que está pasando por un excelente momento profesional, publicó horas antes una foto desde un hotel céntrico a dónde fue a descansar y prepararse para la distinción. Con un traje negro con apliques de brillos, cadenas y el pelo teñido de negro, la artista llegó a la Legislatura porteña muy emocionada. Durante la ceremonia, se repasaron los distintos trabajos que la actriz y cantante realizó a lo largo de su vida, desde que comenzó a los 10 años en televisión hasta convertirse en una de las líderes del pop latinoamericano.

Lali recibiendo su reconocimiento (RS Fotos)

En su reconocimiento destacaron sus distintas militancias y banderas, desde la difusión de la diversidad, el aporte al feminismo y su importancia como referente de la Cultura. Matías López, autor del proyecto, argumentó que se trata de un premio a la pasión. “Sos esfuerzo, sos talento, sos Parque Patricios”, remarcó. “Lali levanta una antorcha que abre el camino para muchos artistas” dijo el Ministro de Cultura de la Ciudad, Enrique Avogadro.

“Hoy vemos a una generación con ganas de ir al frente, dispuesta a dar vuelta al mundo y defender sus ideales. Lali es una gran representante de todos ellos. Una mujer que desde muy chica se aferró a sus ideas y se la jugó y se esforzó por lo que sentía. Hoy la Legislatura nos da la posibilidad de ser un amplificador de su voz y potenciar su mensaje. Soy un convencido de que este espacio, que es de todos los porteños, tenemos que aprovecharlo para destacar a las personas que dejan una marca en la Ciudad, no solo como artistas sino también como personas. Por eso es un honor para mí poder reconocer el talento de Lali”, explicó Emmanuel Ferrario, presidente de la Legislatura.

Lali junto a Emmanuel Ferrario, presidente de la Legislatura Porteña

En un video muy emotivo, fueron algunos de sus amigos y referentes los que argumentaron los motivos por los que este reconocimiento era justo. Así se pudo ver a Cris Morena, amiga y mentora; a Adrián Suar, quien fue su productor en varias telenovelas y Soledad Pastorutti, su compañera de jurado en La Voz Argentina y referente de la cantante.

El emotivo video que le grabaron sus amigos a Lali Espósito

“Qué orgullo. ¿Por qué considero que Lali debe ganarse este premio tan importante? Porque Lali es valiente, porque su forma de ser es sincera, potente, creativa, su música invade a los niños, a los jóvenes, a los grandes. Su perseverancia. Lali es un emblema de nuestra cultura, cantó el Himno en nuestro gran homenaje al fútbol. Lali es lo mejor para representarnos en el mundo entero por su corazón, su talento y su forma de trabajar”, dijo entre otras cosas la productora quien le dio sus primeras oportunidades cuando aún era una niña.

Suar también repasó sus inicios: “Hola Mariana, mejor conocida como Lali, más conocida para mí como la `pequeña atómica´. Recuerdo cuando nos conocimos en Solamente vos y yo dije `esta piba, qué personalidad, qué talento, tiene mucho más’. Tu manera de encarar las escenas, tu sentido del humor, nos llevamos muy bien. También fui productor de Esperanza mía, así que estoy muy feliz por todo lo que te está pasando y te va a seguir pasando. Sos una persona muy talentosa y te quiero mucho”, sostuvo el productor.

Soledad Pastorutti fue otra de las figuras que dejó su mensaje. “Lali de mi corazón, qué lindo momento que estás viviendo. Es algo que te merecés, sé que hay mucho trabajo detrás de todo, mucho sacrificio, horas sin dormir y seguro llanto pero también alegría y una energía increíble que siempre desbordás”, dijo y recordó cuando se conocieron en los primeros pasos televisivos de Lali en el que compartieron tira infantil. “Te acompaño a la distancia, ya nos encontraremos para brindar por tantos logros”, prometió la cantante santafesina.

Lali fue reconocida como Personalidad destacada de la Cultura y cantó dos temas (RS Fotos)

“Gracias a todas las diputadas y diputados por esto, que era impensado para mí para serles sincera. Uno puede pensar en lo que es el éxito para uno y tener pequeños objetivos, pero nunca pude imaginar representar a la gente que yo admiro de hecho, que son las mujeres que me rodean, los hombres con los que trabajo, la diversidad de gente con la que comparto mi música y las personas que me rodean. Porque el arte se hace con personas y yo creo que se nota el alma del artista a través de lo que hace y si sucede conmigo es más importante que un streaming o cualquier boludez que uno hace ”, sostuvo Lali Espósito cuando se subió al escenario tras recibir la distinción.

Al borde de las lágrimas y con la voz quebrada, continuó: “Obviamente, me emociono. No importan los proyectos ni los discos; al final nuestro trabajo es emocionar al otro, generar empatía. Y así como cuando era pequeña, y escuchaba a grandes de la música, gracias a mi madre Majo, para quien pido un aplauso, cuando uno crece en mi contexto soñar con algo tan enorme era imposible, lo que tenía alrededor era gente que trabajaba de lo que podía y no lo que quería. Qué salía todos los días a la calle a armarse una vida y a sobrevivir. Y de pronto, armarme mi vida a gusto y piacere y que eso sea abrazado, no lo puedo creer”.

(RS Fotos)

“Esto me excede, a mí me hizo la gente. Es algo que realmente lo siento, la gente me puso en este lugar. Si estoy acá es gracias a la gente, que al final agradece que uno nunca se olvide quién es”, dijo entre otras cosas. “No hay talento que valga sin gente que te quiera, gracias por estar ahí forjando a la mujer que soy”, expresó y dejó un mensaje para las nuevas generaciones: “Lo más heavy, me parece, es alentar a los niños y niñas a que, a pesar de que la gente la está pasando muy mal en este país, que nadie les diga que no pueden, eso está dentro de cada uno. En la pasión tienen el amor, los contextos ayudan a que las cosas se logren pero si no tenés pasión, no hay contexto que te ayude. Hacia adelante los que tienen proyectos con la música. Y gracias a las mujeres que me trajeron hasta acá y de las cuales aprendo todos los días para cumplir este rol”.

