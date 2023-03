Elba Marcovecchio habló sobre el nuevo programa de Dady Brieva: “Lo ves, y es una copia de Lanata”

Elba Marcovecchio habló del nuevo programa de Dady Brieva

El domingo pasado, Dady Brieva debutó en la pantalla de C5N con Peronismo Para Todos y su desembarco no pasó desapercibido. Es que el ex Midachi tuvo unos cuantos cruces con Jorge Lanata, conductor de Periodismo Para Todos, el ciclo que se emitía hasta el año pasado el mismo día y a la misma hora, por El Trece. Estas similitudes, sumada a algunas secciones del programa de Brieva, instalaron la polémica en torno a los dos programas.

La abogada Elba Marcovecchio, esposa de Lanata, fue al piso de LAM (América) para hablar del tema. “No es el logo -en referencia a la sigla PPT- acá estás hablando que los soldaditos, el gorila de la semana y el boludo de la semana. Es un programa que tiene el mismo segmento, es periodismo político con humor”, manifestó. Y agregó: “Todo eso en un mismo contexto es una apropiación indebida dentro de lo que es el parámetro de la propiedad intelectual”.

En el plano jurídico, Marcovecchio aseguró que “esto es una acción de daños y perjuicios”, pero que no corresponde a los conductores iniciar la demanda. “Esto es una cuestión de los canales, de los propietarios de los programas. Suena más linda la pelea, pero no es algo de Jorge o de Dady”, argumentó. “Querer no se quieren…”, intervino Ángel de Brito. “No lo había invitado a comer, pero podría. La Chipi me cae re bien”, replicó Elba. “¿Y él?”, siguió el conductor. “Me parece súper divertido”, replicó ella, sin querer entrar en polémicas.

Más tarde, volvió a referirse a las siglas, dando a entender que no se trataba del aspecto principal: “PPT podría ser ‘Partidos Para Todos’. El tema es PPT, Peronismo Para Todos, un programa periodístico político con humor, en el mismo día, en el mismo horario, con soldaditos... ¿alguna vez viste soldaditos antes de Jorge en un programa periodístico? Ves soldaditos y pensás en Jorge”, enfatizó.

“Una cosa es la inspiración, que es válida. Otra cosa es la parodia, que en nuestra legislación necesita autorización del autor, pero no es el caso. Cuando se copia un programa hay mucho tiempo invertido, mucho trabajo, creatividad, está la impronta del autor, está la idea plasmada”, explicó la abogada.

Dady Brieva en Peronismo para todos (C5N)

A continuación, presentaron un informe con la opinión de diferentes periodistas acerca de lo que habían visto en el debut de Dady y la comparación con Lanata. Y luego le preguntaron a Marcovecchio, que dio su veredicto. “Esto no es ni siquiera una parodia, es una copia”, aseguró.

“Vos ves esto y no le ves la cara a Dady, a quién te remite? A Jorge, no hay opción”, se preguntó y se respondió, mientras la pantalla mostraba los soldaditos en el programa del ex Midachi. “Es la mesa, el escritorio, es el mismo contexto, la misma circunstancia, es un segmento igual al programa creado por Jorge Lanata”, se explayó. “Dos años estuvo (con los) soldaditos, esto se insertó en el público, y eso es apropiarse de una obra ajena. En caso de que el canal accione es una demanda por daños y perjuicios”, cerró, ante las versiones de que el canal iniciaría acciones legales.

“Esto es el producto de alguien que hace 40 años ejerce el periodismo y acá vos tenés el resultado: vos te estás apropiando de ese resultado. Por una parte, tenés que mensurarlo, y por otra, cuando al agravio es hacia la creación, esto una de las lesiones más grandes que hay”, expresó la abogada. Y allí la consultaron acerca de cómo se podría cuantificar ese daño: “Eso lo podés sacar desde lo que es la inversión y lo que es el resultado. Más allá que el público es muy diferente, lo cierto es que se está haciendo en el mismo horario, en el mismo día, con un fin económico”, respondió.

