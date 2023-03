Nati Jota respondió a las críticas por su viaje a la Antártida Argentina

Nati Jota en la Antártida Argentina (Fotos: @natijota)

“Periodista, conductora, influencer, lo que sea, pensadora contemporánea. No quiero ser tu anécdota. Show o nada. Y desde que me asumo rota soy libre”, indica Nati Jota en su biografía de Instagram, red social en la que tiene más de dos millones y medio de seguidores.

Y justamente por su rol de periodista, fue convocada para viajar a la Antártida Argentina y participar de un proyecto para una productora que realiza contenidos educativos para jóvenes, según explicó en las últimas horas luego de que recibir varias críticas al contar que se encontraba en la Base Marambio. “Para sacar algunas dudas, porque leo información falsa replicándose y de manera sañosa”, comienza el texto que escribió y compartió tanto en su Instagram como en su Twitter y en el que se vio en la explicación de contar el motivo de su viaje, además de tener que aclarar que no viajó en un avión comercial y tampoco se destinó una aeronave para ella sola.

“Estoy formando parte de un proyecto de divulgación sobre la Antártida Argentina, proyecto que pertenece a una productora que realiza contenidos educativos para jóvenes. No me trajo ningún medio particular. Entiendo que haya desconocimiento y en parte esa es mi misión, pero para los que cuestionan cómo vine, o por qué vine, o si vine en un vuelo de línea con un pasaje pagado por no sé quién: la única manera de pisar acá es avión o barco militar. No hay vuelos comerciales. En mi caso, avión, y lejos de utilizarse para mí sola (¿quién era? ¿quién puede pensar eso? Había como otros 60 pasajeros más, entre científicos, personal, militares, otros periodistas, etc. Y víveres necesarios para las bases. El Hércules (el avión) en verano hace viajes con fluidez, siempre que el clima acompañe) entre Río Gallegos y Base Marambio para hacer intercambios de personal y ‘cositas’ varias”, continuó la periodista de 28 años.

@natijota

Nati también se tomó el tiempo necesario para aclarar que estaba allí realizando tareas puntuales para el proyecto que fue convocada, que no son vacaciones ni momentos de recreación. Hizo esta salvedad ante la cantidad de mensajes que recibió en los que también le atribuyen alguna connotación política. “Leo que algunos hablan de vacaciones como si la Antártida tuviera hoteles, amenites, como esquiáramos o estuviéramos de joda, no sé. La realidad es que es una base científica con instalaciones sencillas para quienes trabajan acá puedan vivir una cotidianeidad lo más normal posible y punto”, remarcó y describió cómo son sus actividades laborales allí. “Me estoy pasando el día haciendo algunas notas, preguntando para tener data (y porque soy curiosa) y sentada en un comedor pequeño de la casita en la que estamos (porque afuera hace mucho frío), conversando con otros huéspedes que vinieron a trabajar también por unos días o meses”, sostuvo la también influencer y contó que allí no cuenta con buena señal, motivo por el cual no puede compartir videos: lo hará a su regreso y con el material editado.

“Además, acá hay, y han venido en otras oportunidades también, medios de todas las orientaciones políticas”, continuó y le habló a quienes la conocen y la siguen desde hace mucho tiempo. “Saben que estoy lejos de hablar de política”, puntualizó Nati y agregó que no simpatizar por ningún político en particular. “No quisiera aclarar esto porque conozco el hate de Twitter como pocos y probablemente para la mayoría mis palabras no sirvan. Es que acá, digas lo que digas, te van a seguir pegando. Es un poco asfixiante saber eso, es una cárcel de falacias de la que tenés la llave pero no la podés usar”, graficó.

Otra de las fotos que Nati Jota compartió en sus redes sociales de su estadía en la Antártida

Por su parte, expresó su felicidad por poder comunicar información sobre la Antártida. “Yo misma me encontré descubriendo y sintiendo una representación especial por este lugar que trasciende gobiernos y que la única bandera que tiene es la Argentina, la de todos”, consideró y también se mostró firme sobre la determinación que tomó en no darle entidad a las críticas que recibió.

“No voy a darle más bola a las agresiones, cierro acá; sí seguiré compartiendo contenidos para cumplir con el fin de mi viaje: dar a conocer más nuestra Antártida. Tengan paciencia que tenemos que descargarlos, editarlos y bla”, aseguró Nati Jota y concluyó su descargo con una reconocida frase de Leonardo Da Vinci: “No se puede defender lo que no se ama, y no se puede amar lo que no se conoce”.

La respuesta de Nati Jota a las críticas por su viaje a la Antártida

Seguir leyendo: