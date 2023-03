Nati Jota explicó su viaje a la Antártida Argentina: “Cumplo otro sueño”

Nati Jota en la Antártida Argentina (@natijota)

Nati Jota sorprendió a sus seguidores de las redes sociales al contarles que viajó a la Antártida Argentina. La influencer publicó en su cuenta oficial de Instagram imágenes de esta escapada que realizó a la Base Marambio, donde vive una comunidad de casi 200 personas. “Orgullosa de poder acercarles la ANTÁRTIDA ARGENTINA”, aseguró la joven, muy emocionada.

Además, la periodista señaló: “Y yo cumpliendo otro sueño de esos que no sabía que tenía, conociendo un lugar ÚNICO y con el privilegio de poder compartirlo con ustedes. Eso es lo más especial de todo”. Luego, agregó: “Acá, en la Base Marambio (no puedo creer que digo Base Marambio y no es un chiste refiriéndome a un lugar recóndito -pero no tanto-) viven entre 80 y 200 personas, depende de la etapa del año, lejísimos del continente, con un clima súper hostil, con una misión especial y en comunidad colaborándose todos entre todos, cada uno con su aporte y su rol. Nada, un flash”.

En las imágenes, Jota posó con una enorme sonrisa en este increíble lugar en el que las temperaturas son extremas. También expresó su alegría por cómo la recibieron: “No saben qué amorosa la gente de acá, orgullosa de nuestra Antártida y mega servicial. ¡Bueno LOS AMO! gracias por acompañarme e impulsarme en cada paso. Ya les seguiré contando y mostrando más...”.

Por otra parte, Nati fue noticia por su abrupta salida de Nadie dice nada, el ciclo de Luzu Tv capitaneado por Nico Occhiato, que dio lugar a todo tipo de especulaciones. Se habló desde desacuerdos económicos hasta de supuestos conflictos sentimentales entre la influencer y el conductor como el motivo de su desvinculación. Ella, hay que decirlo, se despidió demostrando tener la mejor relación con su compañero y destacó que se trataba solo de una decisión personal. Pero unos dichos del joven al aire volvieron a despertar las alertas hace apenas unos días.

Consultado por un seguidor del programa que afirmó extrañar a Jota, el conductor aclaró: “Le mandamos un beso a Nati que ya no está entre nosotros”. Rápidamente, su compañera Flor Jazmín Peña le consultó: “¿Murió?”. A lo que recibió una respuesta terminante por parte de Occhiato: “Sí, para nosotros sí”.

En esa misma emisión, Nico aseguró que no seguía en contacto con la influencer. “No hablé más con Nati, no crucé más palabras”, dijo. Y al ser consultado sobre la posibilidad de encontrársela en algún evento, cosa que tarde o temprano va a ocurrir, agregó: “No me la quiero cruzar más”.

Las declaraciones del ex de Flor Vigna tuvieron una enorme repercusión y en el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) fueron a buscar la palabra de la mediática. “Obvio que lo tomé en tono de chiste, como nos manejábamos nosotros. Quizás suene raro al no estar, pero podría pasar igual si yo estaba ahí”, aseguró la joven, minimizando los fuertes dichos de su colega.

“Cuando salieron las notas en los portales me escribió Nico y me dijo: ‘No vayas a flashear con que esto es verdad, fue en joda’. Es el tono en el que hablamos nosotros, no me lo tomé mal para nada”, explicó Jota. Cuando le consultaron qué pensaba del ida y vuelta que tuvo el conductor con Flor Jazmín, la influencer respondió: “Ella jode con que había onda entre nosotros y Nico dice que yo me morí y eso, pero no hay onda”.

