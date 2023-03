La furia de Cinthia Fernández porque sus hijas llegaron con piojos del colegio: “¿No les da asco?”

Cinthia Fernández habla de sus hijas con piojos

En marzo los niños y adolescentes regresaron a las escuelas para iniciar el año escolar. En medio de este contexto, Cinthia Fernández contó en sus redes sociales que sus tres hijas, Charis, Bella y Francesca, volvieron a su casa llenas de piojos. La modelo expresó su enojo con los padres de los compañeros de las pequeñas.

“¿Pueden entender que antes de arrancar el colegio les hice tratamiento de piojos y a los dos días vuelven así?” escribió la panelista del programa Nosotros a la mañana (El Trece) desde su Instagram y publicó una foto de los piojos sobre una servilleta de papel.

El mensaje de Cinthia Fernández

Además, Fernández señaló: “De verdad no puedo entender que los padres antes de empezar las clases no despiojen a los chicos. De un día a otro, me vuelven así, cuando les hice un tratamiento para limpiarlas de la colonia. ¿Posta no les da asco? ¿No se fijan si sus hijos se rascan?”.

De manera inmediata, la influencer roció las cabelleras de las nenas con agua y vinagre, una receta infalible que solían usar las abuelas. “Tiene olor a caca de unicornio”, se quejó una de las pequeñas. Cinthia bromeó con que olía a ensalada mixta y le aseguró: “Con esto no se te va a subir ni un piojo más”.

Por otra parte, la modelo suele usar las redes sociales para poner en evidencia la deuda de alimentos que tiene el padre de sus tres hijas, Matías Defederico. Pero en esta oportunidad, la mediática también disparó contra su exsuegra, Analía Frascino.

Cinthia Fernández y sus tres hijas

“Ay, ex suegrita, los palos te incluyen a vos, supongo”, expresó con sarcasmo, la panelista, en un video selfie en el que decidió finalizar la grabación con un gesto ofensivo. Tras su breve mensaje, grabó un nuevo video que la mediática lo dejó publicado en el feed de su red social: “Así fue mi semana. Tranku la vuelta al cole”, escribió junto a la filmación que le dedicó al padre de sus hijas.

Cabe recordar que Cinthia y Matías están enfrentados hace años en la Justicia debido a la crianza de sus tres hijas. Durante la semana, la bailarina expuso que el exfutbolista no asistió al primer día de clases de las hijas. Pero también lo comparó con una rata por el dinero que le pasó para comprar los útiles escolares necesarios para un nuevo ciclo lectivo.

“El papá de las bendis en el inicio de clases”, publicó Fernández en las historias de su Instagram una imagen de un roedor con útiles escolares. “Y esto se lo dedico a todos los HDP de los papás luchones que tienen guita para sus cositas, pero para educar, alimentar y mantener a sus hijos, no”, agregó como leyenda. En una publicación siguiente, al cuerpo de la rata le agregó la cara de Defederico junto con el título de “Papá luchón”, además de la frase: “Y vos sos uno de ellos”.

Por otra parte, a comienzos de febrero, Cinthia arrancó una obra de remodelación en su casa y a través de sus redes sociales viene mostrando el avance de los trabajos que viene realizando. En medio de este contexto, tuvo un intercambio con los seguidores de sus redes sociales y reveló el motivo por el que le prohibió a Matías la entrada a su hogar.

Todo comenzó cuando una persona le pidió si podía mostrar los planos de la propiedad para ver los cambios. Fernández le contestó: “No tengo planos de mi casa, mi ex entró y me los robó, estaba buscando otros papeles también; se llevó los planos y el título de la casa, cabeza de termo”. Luego, la modelo agregó: “Tuvimos que poner por abogado, a pesar de que la vivienda está asignada para mí y mis hijas, para prohibir su ingreso. Se llevó los planos, los títulos y una TV”.

