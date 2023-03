En Gran Hermano especulaban sobre las próximas visitas y una voz extraña los interrumpió: “No hablemos del tema”

Los participantes de Gran Hermano especulaban sobre las próximas visitas y una voz extraña los interrumpió

La casa de Gran Hermano sufrió un apagón el miércoles por la tarde luego de que una falla eléctrica dejara sin luz a más de 10 provincias. Ubicada en zona norte -Martínez, más específicamente-, el hogar en el que desde octubre del año pasado permanecen los participantes del programa más visto de la televisión argentina estuvo totalmente a oscuras durante unos pocos segundos hasta que lograron reestablecer el servicio.

Entre las consecuencias, se abrió la puerta de salida a la calle, ya que es eléctrica, y la producción les pidió a todos los integrantes que se quedaran todos juntos dentro de una de las habitaciones mientras acondicionaban los problemas técnicos. Así las cosas, Julieta, Romina, Camila, Lucila (La Tora), Nacho, su padre Rodolfo, Marcos y su hermana Valentina charlaron entre todos sobre lo que había sucedido minutos antes. Fue Camila quien especuló con la posibilidad de que al ver abierta la puerta de la casa más famosa del país y sin saber que había ocurrido un apagón generalizado, podrían llegar a ingresar nuevas visitas. “Y yo dije: ‘capaz llegó el momento de los famosos’”, consideró la participante mientras debatía con sus compañeros.

De inmediato, una extraña vos los interrumpió. “Por favor, no hablemos del tema, ¿sí?. Gracias”, se escuchó decir a través de los micrófonos de la casa. Si bien se reconoció que fue un hombre el que les hizo el pedido a los participantes, no se trató de la característica y reconocida voz de Gran Hermano. En tanto, a ellos no les sorprendió ya que así se comunican con ellos cuando necesitan hacerles alguna salvedad, como que se queden en el cuarto para que no vean lo que sucede en otro ambiente de la casa, y además, evitando que tengan contacto con gente del exterior, fuera del juego.

“Okey”, respondieron casi todos al unísono, y La Tora bromeó: “Finjamos demencia”, como si nada de esa charla hubiera sucedido.

En las redes sociales comenzó a hablarse de la posibilidad de que Camila tuviera información desde el exterior. Por caso, las versiones de que entraría un famoso a la casa más famosa del país comenzaron a circular semanas atrás, y coincide con el ingreso de los familiares de los participantes, a quienes acusan de haber filtrado algún dato. Si bien en su momento surgió el rumor de que Lali los visitaría, fue la propia cantante quien lo desmintió a través de sus redes sociales. Luego, se barajó el nombre de Abel Pintos, pero desde la producción del programa de Telefe no confirmaron si quiera que fuera a ingresar algún famoso.

En tanto, el propio Santiago del Moro informó, en la gala de nominación del miércoles por la noche, que pronto ingresarán nuevos familiares. “Obviamente los que logren llegar a los últimos cuatro lugares, van a tener la posibilidad de recibir a algún ser querido”, les anunció el conductor mientras los participantes escuchaban atentamente del otro lado de la pantalla.

“Eso es lo que pasa generalmente en todos los Gran Hermano del mundo”, explicó el animador y agregó: “Es una recta final ya directamente con los finalistas, recordemos que los últimos cuatro son los finalistas de este certamen”.

Hasta el momento, la fecha estimada para la final del certamen es el lunes 27 de marzo, es decir, dentro de tres semanas. Y ese día se definirá el ganador entre los últimos tres participantes, a diferencia de otras ediciones en las que había cuatro en esa instancia.

