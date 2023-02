La emoción de L-Gante al hablar de su flota de autos: “Dos años atrás, ni siquiera esta casa tenía”

L-Gante

L-Gante es un fanático de los autos y debido a su éxito con la música tiene una colección de alta gama, que incluye vehículos deportivos y hasta una limusina. En sus redes sociales, el cantante suele mostrar con mucho orgullo algunos de los exclusivos autos que forman parte de su flota.

Recientemente, Elián Valenzuela publicó en su cuenta de Instagram una imagen de un lugar especial en su casa donde guarda las llaves de sus vehículos. “Pequeño detalle en un rincón de mi casa que me hace pensar mucho, volar en reflexiones y recuerdos... Dos años atrás, ni siquiera esta casa tenía”, señaló el artista.

De esta manera, el cantante se emocionó al darse cuenta del enorme crecimiento económico que tuvo en los últimos años gracias a su carrera artística. Además, no solo ha logrado ganar popularidad en la Argentina, sino también en países de Europa.

Cabe destacar que el referente de cumbia 420 tiene en su cochera diversos modelos de Mercedes-Benz, Porsche, Audi y BMW, entre otros. Entre su colección se destacan joyas como un Audi TT, un Porsche Panamera, un BMW X2 sDrive 20i, un Mercedes-Benz Clase E y un Mercedes-Benz Clase.

Además, cuenta con una Jeep Grand Cherokee SRT, un Hummer H2 y dos Toyota SW4. Su vehículo más representativo es la Chrysler 300, una limusina blanca con la que va a eventos especiales. Vale destacar que la pintó con aerosol negro en homenaje a su colega El Noba, quien murió en junio pasado con su moto en Florencio Varela.

L-Gante y su colección de autos de alta gama

Recientemente, el cantante se mostró en sus redes con una Ferrari 458 Italia. El periodista Juan Etchegoyen, a través de Mitre Live, comenzó a detallar los pormenores de la fotografía: “Me contaban un dato que a mi por lo menos me llamó la atención, L-Gante se compró un auto en las últimas horas y la cifra que me daban es un delirio total pero lo tengo chequeado”.

“Elián asistió a una concesionaria de autos de lujo, tengo el nombre pero me lo reservo para no darle publicidad gratis, y llevó el dinero físico para hacer la compra y no tienen idea de cuánto, ahora te lo voy a decir, es mucha plata de verdad”, explicó el conductor. “Me contaban que se gastó para la compra de este vehículo 569 mil dólares”, continuó Etchegoyen.

Luego siguió: “Te doy más datos: el auto estaba publicado en Mercado Libre y es una Ferrari negra de modelo 458 Italia 4.5, esos datos me daban esta mañana, lo que no sé cómo hizo es para darle todo el billete junto con la restricción de dólares que hay en la Argentina”.

L-Gante posó junto a una Ferrari

Por otra parte, el músico fue noticia por un ida y vuelta que tuvo con Daniela Celis, la participante de Gran Hermano 2022 (Telefe). Todo comenzó cuando la joven publicó en Tik-Tok un video bailando el tema Session en el Barrio #8, de L-Gante. De manera inmediata, el cantante no tardó en hacerse eco del mismo, mandándole un sugestivo mensaje. “Si pinta”, escribió Elián Valenzuela, tal el verdadero nombre del artista, en una de sus historias de Instagram en la que compartió el baile de Pestañela y la arrobó.

Al respecto, Celis habló en una entrevista con el programa Biri Biri, de República Z, conducido por Julieta Puente, Mica Lapegüe, Yeyo de Gregorio y la Tía Sebi. “¿Qué sería si pinta? No me lo esperaba...”, señaló la joven. También reveló que el artista le mandó un audio corto pero en modo efímero. “Todavía no le respondí. El mensaje fue tranqui. Me llegaron mensajes más picantes, de jugadores de fútbol, tiktokers y cantantes”.

