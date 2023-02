Soledad Pastorutti celebró el cumpleaños de su hija Regina: “Que seas siempre libre y feliz”

El cumpleaños de la hija de Soledad

Soledad Pastorutti suele compartir en sus redes sociales imágenes y videos de su vida personal y laboral. En esta oportunidad, la popular cantante publicó un tierno posteo en su cuenta oficial de Instagram dedicado a su querida hija Regina, fruto de su relación con Jeremías Audoglio.

“Mi rayito de sol, mi suspiro en silencio, mi camino lleno de aromas nuevos, todo el espacio que hay en mi corazón”, escribió la destacada artista, que también es mamá de Antonia, al compartir con sus cientos seguidores tres fotos y un video emotivo de Regina, la pequeña que cumplió 10 años.

“¡¡Que seas siempre libre y feliz!!! Te amo Regina”, cerró la intérprete y aprovechó para agradecer a la fotógrafa Laureana Fenoy, quien llevó a cabo la producción en la que aparecen la madre y su hija tomándose de las manos mientras suena de fondo el tema “Eres”. La letra de la canción dice: “Eres lo mejor que me pasó en la vida, no tengo dudas no habrá más nada después de ti. Eres lo que le dio brillo al día a día”.

El tierno posteo de Soledad para su hija

Por otra parte, Pastorutti fue noticia recientemente por un percance que tuvo en la ruta en Mendoza mientras estaba de gira. La cantante emprendió un viaje hacia Tama, La Rioja, luego de haberse presentado con su show en el Festival de la Tonada organizado todo los años en la localidad mendocina de Tunuyán.

Sin embargo, el trayecto por sobre la ruta nacional 41 se vio interrumpido tras un choque en cadena provocado por automóviles y el tránsito se frenó de golpe. Lo que en principio iba a demandar unas dos horas de demora, se fue dilatando. Y la espera por continuar viaje, parecía transformarse en eterna. Por suerte, una maestra asistió a la artista y a todo su equipo.

“La Sole tuvo un choque en cadena y lamentablemente tuvieron que parar. Tuvieron una familia mendocina muy amorosa que les abrió las puertas de su casa y los recibieron en su living”, contaron en MShow (Ciudad Magazine). “Dos horas de demora del auxilio que se convirtieron en nueve de espera”, siguieron relatando hasta que entró en juego una vecina de la zona quien decidió acoger a la cantante y a su staff en su hogar, para esperar de una manera más cómoda.

“¡¡Que seas siempre libre y feliz!!! Te amo Regina”, escribió la intérprete junto a un video con fotos (Foto: Instagram)

“Carmen Fernández, una maestra mendocina, se acercó hacia el colectivo de la gira para ofrecerle su casa para estar en un lugar cómodo y fresco, ya que el intenso calor se había tornado intolerable”, narró Gabriela Sobrado, la conductora del ciclo.

Luego de esto, la propia docente compartió en sus redes las imágenes de su encuentro con la ex jurado de La Voz Argentina (Telefe) y todo su staff, alrededor de de personas entre los que se encontraban sus músicos, técnicos y también su marido Jeremías y su hija Regina.

“Jamás pensé que el destino iba a ser que Soledad terminara en mi casa. Un día soñado sin pensar”, expresó la mujer feliz por haberle dado acogida a la intérprete de “A Don Ata” en su hogar. “Gracias a todo tu equipo de trabajo por tu humildad, sencillez. Un honor haberlos recibid. Gracias, universo por este día”, cerró.

