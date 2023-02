Premios Bafta 2023: Argentina, 1985 busca una nueva consagración para consolidar sus chances en los Oscar

Argentina, 1985 compite en los premios Bafta 2023 para consolidar sus chances en los Oscar

Luego de haber ganado el premio Goya a la mejor película iberoamericana, Argentina, 1985 compite este domingo en el rubro de mejor película extranjera en los premios Bafta 2023 que entrega la Academia Británica de Artes Cinematográficas, mientras sigue soñando con el Oscar.

El evento anual que celebra este domingo lo mejor del cine británico e internacional tiene al filme argentino dirigido por Santiago Mitre y protagonizado por Ricardo Darín y Peter Lanzani entre sus nominaciones.

Al igual que en los Oscar, Argentina, 1985 compartirá categoría con la película alemana Sin novedad en el frente, la gran favorita para los premios británicos con 14 nominaciones (incluida la categoría principal), y la irlandesa The Quiet Girl. Completan el grupo la producción coreana Decision to Leave y la austríaca La emperatriz rebelde.

Axel Kuschevatzky junto a Cindy Teperman y Victoria Alonso en los premios Bafta 2023

Este año, los premios se dividen entre la crueldad de la guerra, representada por Sin novedad en el frente, de Edward Berger, con 14 nominaciones se convirtió en la película de habla no inglesa con más candidaturas de la historia. Por otro lado, brilla la comedia negra de Los espíritus de la isla, de Martin McDonagh y la comedia surrealista de Todo en todas partes al mismo tiempo, de Dan Kwan y Daniel Scheinert.

En esta oportunidad, la gala será en la capital británica, con cambio de escenario por primera vez desde 2016. Se traslada del magnífico Royal Albert Hall al Royal Festival Hall, a orillas del Támesis. Este cambio se debe a un acuerdo de la academia con el Royal Festival Hall, que ya alberga los premios Bafta de televisión y de videojuegos.

Los espíritus de la isla se centra en la trágica relación de dos amigos en la Irlanda post guerra civil, con ciertos toques de humor negro, mientras que Todo en todas partes al mismo tiempo es una comedia surrealista que incide en los multiversos, opta a diez galardones en los Bafta y se prepara para unos Oscar en los que compite en once categorías. Por otra parte, Elvis, de Baz Luhrmann, ostenta nueve candidaturas y Tár, de Todd Field, tiene cinco. Así se completa el quinteto de favoritas a unos premios que han dejado de lado películas taquilleras como Avatar: The Way of Water y Top Gun: Maverick, en las categorías principales.

Brendan Gleeson y Colin Farrell en Los Espiritus de la Isla (Foto: Jonathan Hession)

Guillermo del Toro, que ya ganó tres Baftas con El laberinto del fauno y otros tres con La forma del agua opta a tres categorías (mejor película animada, mejor banda sonora y mejor diseño de producción) por su reinterpretación del clásico Pinocchio. La cinta del mexicano ya ganó el premio a mejor película de animación en los Globos de Oro y compite a la misma categoría en los Oscar, que se celebran el próximo 12 de marzo.

La actriz hispanocubana Ana de Armas está nominada en la categoría a mejor actriz principal, por su papel de Marilyn Monroe en Blonde y se disputará el galardón con Cate Blanchett, por Tár y Michelle Yeoh, por Todo en todas partes al mismo tiempo, principales favoritas para este premio.

Esta será, además, la primera gala tras el fallecimiento de la reina Isabel II. Además de la presencia del príncipe Guillermo y de su esposa Kate Middleton, Helen Mirren, que interpretó a la monarca en la película de 2006 The Queen , rendirá tributo a la fallecida reina.

DirecTV tiene los derechos para nuestro país, y se la podrá ver por el canal OnDIRECTV (201 y 1201 HD) en la Argentina, y en Chile, Uruguay, Perú, Ecuador y Colombia, y también por streaming a través de la plataforma DGO. La transmisión se anuncia que arrancará a las 16 (hora de la Argentina). Y la ceremonia será a partir de las 17.

