Con una foto juntos en una playa de Jamaica, Jimena Barón le dedicó un reflexivo mensaje a su novio

Jimena Barón y Matías Palleiro

“No somos los más románticos ni mostramos mucho nuestra intimidad”, se sinceró Jimena Barón en un romántico posteo que decidió hacer en sus redes sociales con motivo del Día de los Enamorados, que se celebró ayer, 14 de febrero. Lo hizo desde las playas de Jamaica, a donde viajó hace más de 10 días junto a su pareja, Matías Palleiro, y su hijo Morrison, fruto de su relación anterior con el exfutbolista Daniel Osvaldo.

Luego de haber expuesto mucho sus vínculos anteriores -en plena pandemia se mudó a la casa del papá de su hijo y mostró su día a día en las redes sociales hasta que se volvieron a separar-, la cantante decidió cuidar lo que formó con este empresario al que blanqueó públicamente en julio 2021. Y con quien -según sus propias palabras- no creía que llegaría lejos.

“Creo que ninguno daba dos mangos por esta relación cuando nos conocimos. Así y todo en unos meses van a ser dos años que no nos pudimos separar”, escribió en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi seis millones de seguidores, y enumeró algunas de las situaciones que vivieron juntos y que quedarán para siempre en su memoria: “Vimos los atardeceres más lindos, playas, montañas, picos nevados, morros, selvas, ríos y castillos”.

Jimena Barón y Matías Palleiro durante sus vacaciones en Jamaica (Instagram)

“Yo siempre tuve vínculos en donde todo arrancaba increíble y se iba poniendo pedorro. Este es el primero que arrancó pedorro y se fue poniendo más y más increíble”, agregó la cantante sin mencionar a ninguna de sus exparejas sino que se encargó de destacar la relación que formó con Matías Palleiro.

Y detalló que su psicóloga le dijo que “eso se llama construir”. “Y yo tengo muchas ganas de que siga mejor, y peor, y después de nuevo mejor (porque así son las relaciones que barriletean el tiempo) pero que no termine nunca”, siguió Jimena.

Por su parte, le habló directamente a su novio: “Me destapaste un sueño que tenía ya rancio y abandonado. Ojalá Dios quiera. Feliz día Q de mi corazón”. La letra a la que hizo referencia tiene que ver con el apodo que le puso a su pareja y se trata de un código entre ellos que decidieron no revelar ni hacer público.

Entre los miles de comentarios que obtuvo la publicación, se destacó el de Matías, que escribió: “Aww. Feliz día, pichula. Por muchos más”. Además, replicó el posteo en sus Historias y agregó los emojis de corazones.

Algunas de las fotos que posteó Jimena Barón durante las vacaciones en Jamaica con su novio y su hijo

Más temprano, también le había dedicado un sentido mensaje a Matías Palleiro en una mención especial a su hijo Morrison, que en marzo cumple 9 años. “La vida me dio al mejor compañero del mundo y pensé que no podía pedir más nada. Pero pedí y me dio otro más. Ayer googleé y siento exactamente lo que apareció. Qué triunfo la vida y qué suerte. El atardecer es de recién, que cuando pensé que tampoco podía ser mejor, apareció el pájaro que se metió en el sol. Me cayeron unas lágrimas”.

Además de las imágenes de un atardecer soñado que vivieron en Jamaica, aparece la captura que hizo en un buscador: “¿Cuántas chances de nacer tenemos?”. Y en su respuesta, se lee: “Es decir, las posibilidades de nacer es 1 entre 105.000.000.000, o dicho de otra forma, tiene casi las mismas posibilidades de nacer que de ganar un premio en la lotería donde juega todo el planeta multiplicado por 15. El simple hecho de haber nacido ya es todo un triunfo”.

Una semana atrás, Matías Palleiro -todavía desde el complejo hotelero en el que se encuentran por estos días- había posteado una foto tomando mate en la playa con Jimena. “¿Mejor? Imposible”, aseguró y entre los comentarios se destacó el de la cantante, quien se refirió a ellos en tercera persona: “Están re fuertes”.

