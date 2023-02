Estefi Berardi habló en vivo con Carmen Barbieri de los rumores de romance con Fede Bal

La respuesta de Estefi Berardi frente a los rumores de relación con Fede Bal (Video: "Mañanísima", Ciudad Magazine)

“Si querés te cuento tu viernes, tu sábado y tu domingo, relatado por vos y por Federico. Hermoso”, le dijo Yanina Latorre a Estefi Berardi el miércoles por la noche durante un tengo cruce que protagonizaron en vivo en LAM, el programa en que comparten panel. La esposa de Diego Latorre nombró a su compañera entre las mujeres con las que Sofía Aldrey habría encontrado conversaciones en el celular de Fede Bal en medio de su escandalosa separación por infidelidades.

De esa forma, confirmó que el actor la había engañado más de una vez. Por caso, mientras estaba enfermo y haciendo tratamiento contra el cáncer de colon, el actor veía a escondidas a la bailarina Sol Báez. También a Claudia Albertario, durante la última visita de ella al país (vive en Miami), en septiembre pasado. Y aparecieron otros nombres de mujeres que Latorre aún no reveló.

Entre los mensajes a los que tuvo acceso, Yanina sostiene que aparece una conversación entre Estefi Berardi y Fede Bal el último fin de semana, cuando ellos se vieron en Córdoba. Según explicó la panelista, viajó junto a Carmen Barbieri y Pampito (el equipo de Mañanísima) y ella fue a cumplir acuerdos comerciales.

“La pasamos re bien”, fue lo primero que dijo Estefi luego de aclarar el lunes regresó a Buenos Aires. Según las declaraciones que realizó este jueves en el programa que conduce Carmen por la pantalla de Ciudad Magazine y del que ella forma parte del panel, viajó junto a Fede el sábado desde Villa Carlos Paz hacia la ciudad de Córdoba para cumplir con un compromiso laboral para el que habían sido contratados. Que por la tarde, el actor regresó a la plaza teatral porque tenía función con Kinky Boots y que en el camino la dejó a ella en el hotel de Córdoba que le había contratado la empresa.

Luego de contar todo con humor, la panelista intentó “ponerle seriedad al tema” y se desvinculó por completo de la situación en quedó envuelta: afirmó que solo la une una amistad de hace años con Fede y que jamás pasó nada entre ellos. Y se mostró molesta con Marcela Tauro por mencionarla entre las amantes al dar la información en Intrusos. “Me hubiese gustado que me preguntara a mí o a Fede”, dijo y reveló que al momento en que se enteró de lo que había trascendido, se comunicó con el actor para advertirle. “Boludo, están diciendo esto”, le escribió a quien esta mañana comparó con Brad Pitt a modo de chiste.

Por su parte, contó que no es la primera vez que los relacionaron a ellos dos y que siempre se lo tomaron con humor, pero que en esta oportunidad hay una persona sufriendo, Sofía Aldrey. “Entiendo su dolor, empatizo con ella como mujer, pero le están agregando un IVA. Está cayendo gente que no tiene nada que ver. Tampoco la exageración”.

Además, sostuvo que no sabe a qué se refiere Latorre cuando dice que tiene una charla comprometedora entre ellos, y consideró que podría tratarse de un fake (falso). “Si tiene algo, los chats no son míos. No me voy a hacer cargo de algo que no me corresponde. Si fuera cierto diría la verdad, me llevo bien, todo bien, pero no”, continuó quien contó que está soltera y que instruyó a sus abogados para seguir el asunto por la vía legal llegado al caso de que aparezcan “supuestos mensajes”. De igual forma, se diferenció del modo de trabajar que tiene Yanina al asegurar que ella espera la autorización de los protagonistas para mostrar mensajes públicamente.

En tanto, evitó responder cuando su compañero Pampito le preguntó si le parecía lindo el hijo de Carmen. “Sí, es lindo, pero no es mi tipo porque nunca me gustaron los hombres de la televisión, mediáticos. Prefiero alguien de bajo perfil”. Y, luego de haber compartido eventos con el actor, agregó: “Se nota que Fede tiene algo porque las chicas lo van a buscar, él habla con todas”.

También describió como “una pavada” la situación en la que quedó envuelta y hasta se permitió bromear al proponerle a Carmen Barbieri que en la próxima temporada teatral hagan una comedia referida al “Chat Gate”.

“¿Por qué Yanina está tan segura y tiene chats?”, le preguntó Pampito a su compañera. “Me parece que está enojada por cosas anteriores. Me dijo que le desmentí el romance de Zaira y Facundo Pieres”. De inmediato, el panelista le preguntó a la periodista si tuvo alguna conversación con Fede que “se haya prestado a confusión”. Y Berardi volvió a negarlo: “Nada. Repito: si hay algo, no es mío. No me voy a hacer cargo de un chat que no es mío. No hablé nada con Fede Bal”.

Además, aclaró que no está en sus planes renunciar a LAM luego de la pelea de anoche, pese a que a partir de ahora puede haber “un clima turbio” con su compañera. “Yo hago mi laburo, punto. Tampoco es para tanto. Este tema es una pavada”, consideró y agregó que no le gustó el manejo de Latorre: “A ella le llegó una información, pero ¿por qué el enojo o la forma de decirlo?”.

Estefi indicó que todo lo que dijo este jueves por la mañana le hubiera gustado poder decirlo el miércoles por la noche en LAM pero sostuvo que no la dejaron hablar. “Hay cosas grandes que pasan en la vida. Fede salió de una enfermedad, casi se mata en paramente. Carmen, estuviste intubada, casi te morís, después le pasó todo esto a tu hijo. Esto es un detalle, una pavada”, volvió a minimizar el escándalo Berardi, y reprodujo una frase de Barbieri que también utilizó el actor en medio de la situación: “Si algo aprendí a Carmen es que cuando critican es porque hay envidia y yo no paro de crecer”.

Por otro lado, Carmen Barbieri contó que se comunicó con Fede Bal en medio de este escándalo y que le pidió que no se involucrara ni hablara al respecto. “Yo me la banco solo, y paso estas situaciones solo. No te metas, mamá”, le dijo el actor a su madre, quien además contó que ella fue quien le regaló el lavarropas con wifi mediante el cual Sofía Aldrey descubrió algunas de las infidelidades: él lavaba las sábanas a las 3am cuando las mujeres se iban de su casa y ella lo veía a través del celular.

Al respecto, Estefi -quien ratificó su amistad con Bal, por eso dice que están en permanente contacto- aseguró que “Fede está super mal por Sofía. Le hace mal lastimarla. Él tiene que madurar un montón de cosas y lo sabe, pero le ponen IVA a todo -repitió-, porque hay cosas que se dicen que están de más y no son así. Yo le digo que se defienda, pero él me dijo: ‘Estoy acostumbrado a que hablen de mí, que digan cosas. Lo único que hago es hacer silencio y no paro de crecer’”.

“Es muy inteligente, pero yo soy distinta. Yo salgo, contesto”, sumó Carmen Barbieri y dio por finalizado el tema. Al menos por ahora.

