Julieta volvió a criticar a su perra en Gran Hermano 2022: “No me siento mal por decirlo”

Julieta volvió a criticar a su mascota: "No me siento mal por decirlo" (Video: "Gran Hermano 2022")

Julieta Poggio volvió a quedar en el centro de la polémica al continuar con las críticas hacia su perra Mía, de 14 años, a quien esta vez definió como “ortiva” y a reafirmar que no la quiere como a sus otras mascotas. Según contó, es la primera que llegó a la familia. “Está super ciega, sorda, es viejita”, dijo sobre el animal del que ya había hablado en otras oportunidades.

Incluso, su madre ha tenido que salir a hacer un descargo público, con la perrita a upa, para aclarar que la cuidaban al igual que al resto de las mascotas en su casa. Fue luego de que la participante que recientemente le ganó un mano a mano en la gala de eliminación a Ariel, se preguntara qué había sucedido con ella durante el tiempo en que ella estaba dentro de Gran Hermano 2022. “¿Se habrá muerto?”, comentó mientras Nacho le acotó que no la quiere, repitiendo los dichos de su compañera anteriormente. “No la quiero, no puedo mentir”, admitió la actriz.

En esta ocasión, se viralizó un video de las últimas horas en que todos los participantes de la casa estaban comiendo y Julieta volvió a hablar de Mía. Aseguró que “ama” a sus otras mascotas, pero que no siente lo mismo por ella. “No me puedo obligar”, sostuvo. Al escucharla, Camila le sugirió que podía regalarla. “¿Cómo la voy a regalar? Tiene como 14 años. No la tratamos para nada mal, obviamente. Ella tampoco nos quiere”, agregó mientras sus compañeros se sorprendían cada vez más por sus comentarios.

“No puedo creer que la tengas hace tanto y no la quieras”, le dijo Nacho. Y ella respondió: “Pero es ella, te juro, porque yo amo a los animales. Ella es ortiva”.

No es la primera vez que Julieta critica a su perra (Video: "Gran Hermano 2022")

Marcos tampoco podía creer lo que estaba escuchando, y analizó sus dichos desde su costado familiar, lo que a él le parece lo más importante: “O sea que pasó todas las Navidades, las Fiestas con ustedes. Y no la quieren. Cuando no esté más la vas a extrañar”, dijo señalándola. Y La Tora, que también estaba presente, se sumó al debate: “No se adaptaron como familia”.

“¿Cómo va a ser ortiva un perro?”, se extrañó Nacho. “Es ortiva, te juro”, repitió Julieta y se explayó: “Le querés hacer upa y se queda toda dura. Es ella. Ni los perros la quieren, te juro, se acuestan todos juntos en la una cuchita y la dejan sola”.

De inmediato, y mientras escuchaba a su compañera, Daniela -que estuvo afuera y sabe que en su momento los dichos de Julieta no cayeron nada bien- sostuvo: “Tener mascotas es una responsabilidad. Sino, no tengan. Hay que cuidarlos, amarlos”.

La mamá de Julieta de Gran Hermano 2022 hizo un fuerte descargo ante las acusaciones de maltrato animal

“Obvio que es una responsabilidad. La cuidamos, la llevamos al médico. Pero no siento lo mismo que con mis otros perros, y no me siento mal por decirlo”, insistió la actriz. “No, está muy bien. Ya lo dijiste igual”, recordó Daniela sobre las oportunidades anteriores. “Obvio que la cuidamos, no le hacemos ninguna diferencia”, siguió Julieta, pero recibió el reproche de Marcos: “¿Que no le hacen ninguna diferencia? No le dan cariño”.

“Pero es ella -repitió Poggio-, ya la van a ver, les voy a mostrar un video. Es ortiva, no viene, no te busca, no se te pone acá, está sola. Es ella, fue nuestra primera perra, imaginate...”.

“Imaginate si fuese la última. No estaría viva”, acotó Marcos. Julieta esbozó una risa, pero luego le pidió a su compañero que no la hiciera “quedar mal”. “La tenés hace 50 años, pasó tantos años y Fiestas con ustedes y la quieren como un trapo”, consideró el joven salteño y la charla se dio por finalizada.

