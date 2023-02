Agust1n, el cantante urbano que surgió en la pandemia: “Empecé grabando audios de WhatsApp”

Agust1n comenzó a cantar en pandemia (Instagram)

Encontró su pasión por la música en el momento más crudo de la pandemia del coronavirus. Y hoy, Agust1n está en pleno crecimiento como artista urbano. Después de haber presentado Parkour y Tirarte un freestyle, el joven de nacido en Buenos Aires lanzó su tercer single, No hay amor, el que compuso y grabó junto a su amiga Micaela Qasserman.

“Toda mi vida me gustó la música, pero como una persona normal a la que le gusta escucharla día a día. No parecía nada particular. Pero durante la pandemia, como no podía hacer las cosas que hacía siempre como estar con amigos o jugar al fútbol, me puse a aprender rap y freestyle. Hasta que un día dije: ‘Me voy a grabar’. Y lo hice. Al principio, reconozco que no era muy bueno. Pero con el paso del tiempo me fui nutriendo de otros artistas y me fue saliendo cada vez mejor”, dijo el joven, que acaba de comenzar a estudiar producción musical.

En relación al género que interpreta, Agust1n asegura: “No siento que lo haya elegido. Es como la música de mi generación y la que escucho. Por ahí, si hubiera tenido una formación clásica me hubiera divertido hacer eso. Pero lo que abarco es lo que yo escucho y, por ende, me dan ganas de hacer. Es una manera de expresarme y un lugar en el que me siento muy cómodo. Arrancó como un pasatiempo, pero cada vez se va transformando en algo más serio”.

El músico definió como “una locura” la llegada que sus temas tuvieron en el público. “Cuando empecé con esto le mandaba lo que hacía a dos o tres amigos con un poco de vergüenza para preguntarles que les parecía. Pero ahora me doy cuenta de que evolucioné mucho en mi trabajo. Ni siquiera tenía un productor: era yo en mi casa con un teléfono mandando un audio de WhatsApp y ahora hago música de estudio, masterizada, así que es otra calidad. Y es genial cuando la gente me escribe para decirme que le gusta lo que estoy haciendo”, explicó.

Agust1n durante su show en el Cultural Vivo (Instagram)

Por otra parte, Agust1n contó cómo vivió sus primeras presentaciones, como la del 19 de agosto en el Cultural Vivo. “Hice tres shows a los que vino mucha gente y estuvieron muy buenos. Y eso fue muy fuerte para mí. Sobre todo, porque si bien al principio el público estaba integrado por personas cercanas, después empezaron a venir personas que descubrieron mi música por otro lado y eso fue muy emocionante”.

Sobre su último tema, que tiene un estilo R&B y estuvo producida por Juan Pablo Cismondi, remarcó: “La verdad es que me encanta. Fui al estudio con Mica, con quien ya había una canción medio funk que se llama 21, y empezamos a poner pistas instrumentales. Así salió esta canción, con ideas que fueron saliendo sobre la marcha. Y me encantó la mezcla de una voz femenina fuerte con algo bien rapeado”.

En ese sentido, Agust1n se mostró satisfecho con la dupla. “Hace que la gente siga la canción. Más allá de la voz femenina de Mica, que es increíble, me parece que ella seguía mi idea a la hora de hacer música y eso hizo que el resultado fue el esperado”, concluyó el músico.

