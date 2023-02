Una cantante se volvió viral por su particular manera de buscar un departamento para alquilar (Instagram: celestedondero)

“ATENCIÓN! Busco departamento, 2 ambientes, zona General San Martín (o alrededores, incluso en CABA pero no muy lejos). Quisiera no perder ningún órgano. Me ayudas a compartir?”, escribió Celeste Dondero en su última publicación de Instagram como quien tira una botella al mar para ser salvado de un naufragio.

Celeste es cantante y está desesperada. Como le pasa a muchos inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, le cuesta encontrar una propiedad para alquilar que se ajuste a sus necesidades, en la que no le pidan demasiados requisitos para entrar y, por sobre todas las cosas, que sea asequible. Al iniciar su búsqueda se encontró con diversos escollos, pero lejos de tirar la toalla, se puso creativa y apeló a lo que mejor sabe hacer: cantar.

“Hice un jingle porque busco un alquiler y no encuentro / No encuentro / En el último lugar que pregunté me pidieron tres recibos de sueldo / ¿Qué les pasa? / De tres personas diferentes / Yo no sé si me explique / Necesito un dos ambientes / No pedí la Torre Eiffel”, comienza diciendo la canción que compuso para la ocasión e interpretó con gracia.

“Yo buscaba algo por San Martín o cercano por San Martín... / Con mi novio agradecemos si querés compartir algún dato / Dale, no seas ortiva. Es para marzo!”, aclara el jingle.

“Hice un jingle porque me quiero mudar y soy buena inquilina / Me querés de vecina / Las inmobiliarias piden para entrar: / Un riñón, la vejiga / (se mudaba morida) / Y yo quisiera conservar mis órganos en su lugar / Si tenés una data, avisá / Gracias!”, cierra el tema.

“Soy artista, tengo 28 años, soy de General San Martín. Doy clases de canto. Llegué a esta situación porque me quiero mudar con mi novio. Estamos buscando un departamento dos ambientes por la zona de General San Martín, también”, le cuenta Celeste a Teleshow sobre esta cuestión. “Cómo se nos dificultaba encontrar traté de usar el arte como medio, y a la vez tomarme un poco con humor una situación que puede resultar un poco difícil o angustiante para muchos”, agregó acerca de los motivos que la llevaron a compartir esta publicación.

“No esperara que se hiciera tan viral. Me escribió gente no solo a lo largo del país, pero inclusive de otros países. Muchos con muy buena onda, alguno que otro con no tanta, pero también muchos que se sintieron identificados”, cuenta sobre el destino que tuvo su publicación, la cual fue celebrada por algunas colegas músicas como Marisol Otero, Sol Cabrera y Femigangsta, entre otras.

“Recibimos varias propuestas y ahora es momento de analizar, para poder decidir. Seguimos en la búsqueda”, dice la cantante, confirmando que el jingle que compuso provocó el efecto que buscaba y, al parecer, está más cerca que antes de su nuevo hogar.

Sobre su currículum y recorrido con la música, Celeste enumera: “Soy egresada de la fundación Julio Bocca como intérprete en teatro musical. Hago shows y doy clases de canto. Estuve en programas como La Voz Argentina, A dar la nota, Showmatch y Susana Giménez. También participé de obras de teatro musical como 2nda ópera prima en el Teatro Maipo, Recreo Rock en el Teatro Picadero y Borratex en el Teatro Método Kairos”.

