La China Suárez mostró la emotiva carta que Jey Mammon le escribió cuando era su catequista

La China Suárez y Jey Mammon

En sus redes sociales, Eugenia La China Suárez compartió un recuerdo de su infancia junto a Jey Mammon y sorprendió a sus seguidores. La actriz publicó en su cuenta de Instagram una carta que el actual conductor de Morfi (telefe) le escribió cuando ella era su alumna de catequesis. En el escrito le agradecía por el tiempo compartido en el aula e incluso repasó algunos de los recuerdos de aquella cursada.

“Gracias por todo lo que diste de vos para este sueño que vivimos juntos. No es casual que te hayan elegido mejor compañera en el cole. Los querubines demuestran quiénes son no solo actuando en un escenario sino también en la vida. ¡Qué lindo fue compartir con vos este año! ¡Qué divertido ver cómo te tentabas de risa siempre en la misma parte de la obra”, se lee en el comienzo de la carta.

“Qué difícil lograr que no te pelearas con ‘ya sabés quién’... ¿Viste que yo tenía razón? Se peleaban un montón porque se querían un montón”, siguió Jey -nacido como Juan Martín Rago- haciendo referencia solapada a algún entredicho que la China tuvo con una de sus compañeras de curso.

La carta que Jey Mammon le escribió a La China Suárez cuando fue su alumna de Catequesis

“Siempre estuviste dispuesta a regalar una sonrisa o a hacer mover hasta las piedras... Por eso, y por mucho más, deseo que Dios te bendiga a vos y a tu familia. Te quiero mucho y le doy las gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. ¡No cambies nunca! En nombre de todos los que hicimos ‘Nacerás a la Vida Nueva’, te agradezco de todo corazón por los momentos compartidos”, cierra el escrito compartido por La China, que a la foto de la carta le agregó una leyenda actual: “Desde tiempos inmemorables”.

Tiempo atrás, el propio Jey había compartido una foto en la que se veía junto a la actriz de pequeña y sus compañeros de curso. “Gracias China por este hermoso recuerdo de cuando era tu catequista. Esta fue una obra de teatro que escribí y dirigí cuando me creía que era el Pepito Cibrián religioso”, escribió en la publicación que el conductor realizó en Twitter.

“Yo quiero preguntarle algo a Jey porque siento que tiene que ver con todo esto que pasó donde quizás hay una familia que no va más, como dijo Wanda. Es tu responsabilidad”, le apuntó una vez Andy Kusnetzoff cuando lo tuvo a Mammon de invitado en PH, Podemos hablar (Telefe) y en referencia al Wandagate, que por aquel entonces estaba caliente.

El tweet de Jey Mammon para recordar sus días de catequista con La China Suárez (Foto: Twitter)

“Yo le di clases de catequesis a la China y no entendió nada. Yo le expliqué como el culo también, es compartido esto”, se rió Jey para seguirle el juego a Kusnetzoff. “La conocí en el colegio Corazón de María, era una criatura ella”, recordó y se permitió una broma al decir que fue quien la descubrió porque hizo una obra de teatro religiosa en la que Eugenia integró el elenco.

En esa misma ocasión, Jey recordó que por ser catequista conoció a Jorge Bergoglio antes de que fuera ungido como el Papa Francisco, porque daba misa en la iglesia donde estaba él. “Estoy seguro de que él también dice ‘Jey no entendió nada’”, se burló Kusnetzoff y Mammon se lo concedió.

“Siento que el equivocado era yo porque estaba en un lugar que no me correspondía. Fue un proceso, no es que de un día para otro dije ‘esto no es para mí. Me fui dando cuenta de que mi identidad en general no tenía que ver con la religión católica”, dijo sobre su alejamiento de la institución religiosa.

