El osado look de Cande Tinelli: “De party, full transparencias”

Cande Tinelli sorprendió con un look con transparencias (Foto: Instagram)

Cande Tinelli es una apasionada por la moda y ha incursionado en la industria con una marca de ropa. La hija del conductor Marcelo Tinelli suele estar atenta a las nuevas tendencias y en esta oportunidad sorprendió a sus seguidores de las redes sociales con un outfit totalmente transparente que eligió para una salida con amigos.

Coti Sorokin confirmó su separación de Cande Tinelli: “Por ahora estamos bien” El músico puso fin a los rumores y reconoció en LAM el fin de su relación de más de dos años con la influencer VER NOTA

“De party, full transparencias”, escribió la influencer en su cuenta oficial de Instagram junto a unas fotos en la que aparece con un conjunto rosa de pantalón y crop top de gasa con lycra. Además, este look jugado dejaba ver su ropa interior y sus tatuajes. La joven completó el look con una campera de cuero negra.

Cande Tinelli y un equipo rosa muy particular (Foto: Instagram)

Rápidamente, el posteo de la popular cantante se llenó de likes y comentarios positivos. “La más linda, canchera, diosa, potra del mundo mundial”, señaló su hermana, Juanita Tinelli. “Icónica”, manifestó Romina Malaespina.

Cande Tinelli rompió el silencio tras su separación de Coti Sorokin: “Volví a ser libre” En diálogo con LAM, la cantante habló por primera vez sobre el final de su relación con el músico rosarino VER NOTA

Por otra parte, Cande se separó de Coti Sorokin en malos términos. En el ciclo LAM (América) el autor de “Nada fue un error” enfrentó las versiones y en primer lugar, no quiso hacer referencia a las últimas publicaciones de la joven, sobre todo a las que hacían referencia a una supuesta infidelidad de parte de él. “Es muy impulsiva, después lo borró. Ya la conozco, está todo bien. Es así”, señaló el músico en modo evasivo.

Cande Tinelli siempre está atenta a las últimas tendencias de la moda (Foto: Instagram)

“¿Va a ver una charla de nuevo?”, lo interrogó el cronista Alejandro Castelo. “Somos gente grande y siempre está bueno dialogar, sea para seguir o para cortar”; agregó el músico. “Como somos dos personas públicas, cualquier movimiento que puede pasar con cualquier pareja, eso se magnifica, y ella lo pone en las redes entonces se magnifica”, señaló, aunque admitió que no le molestaba que la it girl hiciera públicas estas cuestiones.

Cande Tinelli eligió este outfit para una salida con amigos (Foto: Instagram)

Finalmente, Coti aclaró: “Sí, estamos separados”. Luego, señaló que hablaban todos los días y que aun no estaba definido si podían volver a estar juntos o no. Más tarde, Cande también habló con LAM acerca de su separación con el cantante. “No me gustó nada la nota que dio sobre mí, siento que no me cuidó y que no es así como él dice, porque yo quedo como una loca, que soy impulsiva y que me arrepiento de las cosas que hago y que por eso borro los mensajes. Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa”, disparó la hija de Marcelo. Y continuó con su descargo: “Le deseo lo mejor, estoy bien, estoy tranquila, volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre”.

La cantante se mostró fuerte y firme con la decisión de estar sola. “A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va”, confesó de manera terminante. Y agregó más detalles: “Cuando uno está enamorado a veces está un poco cegado pero cuando te lo empiezan a decir de afuera, no una persona sino muchas, empezás a abrir los ojos. Ahora, que lo veo un poco más de afuera puedo decir que es así”.

Seguir leyendo: