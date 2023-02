Tomás Holder se hizo un retoque estético en su cara y compartió el paso a paso

Tomás Holder se hizo un retoque estético en su cara: el antes y el después (Instagram)

Ya desde el momento en que comenzó a viralizarse su casting, se supo que Tomás Holder podría ser uno de los jugadores más particulares de la casa de Gran Hermano. Y al ingresar se llevó todas las miradas y comentarios, pero su estadía duró bastante poco (solo una semana), y fue el primer eliminado. Luego, desde afuera, se las ingenió para seguir siendo noticia.

Sus últimas apariciones en las redes habían sido para mostrar los días de descanso en Mar del Plata y Gualeguaychú, acompañado de amigos en instantáneas tanto a la noche como durante el día. En esta oportunidad, el motivo de la exposición fue otro, ya que compartió el paso a paso de la rinomodelación que le realizaron.

“Hoy vine a hacerme un pequeño retoque”, explicó en el texto que acompaña la imagen de él acostado en una camilla, mientras el profesional se encuentra en pleno trabajo. “La verdad que la atención increíble, el consultorio hermoso”, continuó elogiando, para dejarlo en claro a sus casi 500 mil seguidores. Otra de las imágenes que compartió muestra el antes y después de la intervención a la que se sometió, la vez que explicó que “lo que hicimos fue levantar muy poquito la punta, algo muy sutil y estético”.

Tras su eliminación de la casa, fueron pocas las veces que se lo vio en televisión, y en algunos casos, incómodo por esa exposición, y así fue como lentamente comenzó a poner su foco de atención en sus redes sociales, a las que no abandona por ningún motivo. Al detallar el por qué, explicó: “Para los que me preguntan porque no aparecí más en los medios es porque me volví a mi ciudad. Necesitaba desconectarme de todo. No se olviden la edad que tengo. No se olviden que es difícil cuando sos pibe tener tantas cámaras en la cara”.

Tomás Holder en una de las historias subidas a su cuenta de Instagram

Pocas semanas antes de terminar el año, el influencer rosarino anunció que terminaba su relación sentimental con la modelo Paula Balbi, con la que estaba en pareja cuando entró al reality. Pero días después, el exparticipante del programa de Telefe publicó una foto con otra mujer. Allí se lo podía ver junto con una joven de pelo rubio mirando a la cámara sentada en una mesa, como si estuvieran en una cena íntima. Además el ex Gran Hermano la arrobó y le agregó un emoji de corazón.

La nueva conquista se llama Camila Mallo es modelo y en su cuenta de Instagram, en donde acumula poco menos de 20 mil seguidores, dice que es parte de una agencia que tiene base en Barcelona. Y justamente la joven modelo también compartió la foto suya de las historias de Holder, pero también compartió una foto del influencer tomando un trago. Claramente se puede ve que estaban en una mesa juntos.

“Hay que separarse cuando uno ya está mal. Cuando dice que yo robé sueños, no…Yo le di todo lo que tiene que tener hoy en día. Tiene 50 mil seguidores, que ojalá que lo pueda aprovechar con lo del modelaje”, explicó a sus seguidores al momento de confirmarse la noticia de que no seguía en pareja.

Y sumó: “Estoy muy contento si ella es feliz, ojalá que sea muy feliz, que pueda aprovechar todos los seguidores. Tiene canjes, ahora tiene todo lo que ella quería. Pude ayudarla con eso, estoy súper contento que ahora ella es conocida, que pudo seguir con el tema del modelaje y romperla toda”.

