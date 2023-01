El fuerte cruce al aire entre Sofía Zámolo y Josefina Pouso: “Vivís una realidad que otros no viven”

El cruce de Sofia Zamolo y Josefina Pouso

El informe que emitía Nosotros a la mañana refería al accionar de un policía que debió romper el vidrio de un auto luego de que, tras varios llamados, nadie se hiciera presente para sacar al niño que se encontraba adentro, con las ventanilllas altas en una jornada que superó los 35° de sensación térmica. El llamado de los vecinos hizo que el uniformado se acerque hasta el lugar.

Fuentes policiales consultadas por Infobae confirmaron que el hecho ocurrió la tarde del jueves. Transeúntes que pasaban por la zona alertaron a un agente de la Comisaría Vecinal 11 A de la Policía de la Ciudad que recorría un sector del barrio de Villa Santa Rita. El policía se acercó al vehículo, estacionado en Terrada y avenida Juan B. Justo, y para intentar dar con alguno de los padres del pequeño hizo sonar varias veces la sirena del móvil. Sin embargo, no obtuvo respuesta.

Ya fuera del rodado, al niño le dieron agua para hidratarlo. En simultáneo, se convocó a personal del SAME para constatar su estado de salud: hasta el lugar llegó una ambulancia del hospital Álvarez, cuyo médico a cargo hizo un control clínico de rigor y determinó que el pequeño no precisaba el traslado al centro de salud. Tras la llegada del padre del menor, quien no pudo dar precisiones de dónde se encontraba, fue notificado de la decisión de la Unidad de Flagrancia Oeste, a cargo del doctor Sebastián Corral Galvano, de iniciar una causa por posible abandono de persona.

Rescatan a niño encerrado en un auto estacionado en el barrio porteño de Villa Santa Rita

“¿Dejás un chico adentro de un auto? Más allá de si tiene 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿cómo vas a dejar un chico adentro de un auto?”, explicaba Sofía Zámolo, ante lo que Cinthia Fernández recalcó que “además la inseguridad”, hecho que también fue tomado por Zámolo para reforzar su pensamiento de cómo es posible que lo hayan dejado allí, explicando que “no estamos en un país seguro, primero, y un chico que puede hacer cualquier cosa”.

Allí fue el momento en que Josefina Pouso se sumó al debate y expresó: “Sí, perdón, sí, yo a veces te dejo las pibas adentro del auto. Las dejo con el seguro puesto, bajo dos minutos, porque es un quilombo bajar a las dos y subir a las dos”, ante lo que Zámolo afirmó que “bueno, con dos no sé, pero yo con una no lo hago”. En ese instante, Pouso aseguró que “vos vivís en una realidad que mucha otra gente no la vive. Sí, muchas veces lo hacemos”.

“¿Qué realidad vivo yo?, Disculpame...”, contestó su interlocutora, ante lo que Pouso continuó explicando que “vivís en una realidad que muchos otros no vivimos. O sea, yo tengo dos pibas, estoy sola, voy, subo, vengo, bajo, no puedo estar todo el tiempo subiéndolas y bajando. Uno la deja, 5, 2 minutos, a la vista”. “Pero no la dejo con el auto cerrado, sin aire”, explicaba Zámolo, en tanto que Pouso aclaró que sí lo hacía. “como hay un montón de mamás que lo hacen y un montón de papás que lo hacen”.

“Vos vivís tu realidad de miedo, de pánico que no te permite hacer esto, hay otras que somos más confiadas”, reafirmaba Pouso su postura. “No nos pongamos en el lugar de ‘cómo vamos a hacer esto’, porque hay un montón de cosas que hacemos en la cotidiana”, para luego reconocer que lo sucedido en Villa Santa Rita “está mal, esto sí está mal, vos no podés dejar a un pibe adentro de un auto solo, sin aire acondicionado, sin la ventana baja, hay un montón de cosas que no tenés que hacer”.

