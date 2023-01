Carlos Perciavalle se descompensó y fue internado de urgencia en Punta del Este

Carlos Perciavalle se encuentra viviendo en Punta del Este y preparando su nuevo show

El actor, humorista y productor teatral Carlos Perciavalle, de 81 años, se encuentra internado en un sanatorio de Punta del Este luego de sufrir una descompensación, en momentos en que se encuentra en los preparativos de lo que será su nuevo espectáculo previsto para febrero, luego de confesar que tuvo las más variadas propuestas para este comienzo de 2023.

El denominado Rey de Café Concert se encuentra estable, en una sala común, y continuará allí a la espera de los resultados de diversos análisis que debieron realizársele, según una información brindada por el diario El País. El artista se encontraba realizando diversas acciones de prensa, como entrevistas escritas y presencias en shows televisivos, que debieron suspenderse.

Junto a su agente prensa y amigo, Jimmy Castilhos, había realizado un par de encuentros con la prensa, como la nota grabada con Punta es night, de Canal 11 de Punta del Este, que finalmente salió la noche de este lunes, y ya desde las primeras horas de ese día comenzó a informarse que el resto de las notas pautadas quedarían canceladas hasta nuevo aviso por “motivos de salud”.

El actor tiene previsto para el 2 de febrero el estreno de la obra Tardes con China, un unipersonal en el que se revelarán las más importantes anécdotas y vivencias compartidas con su eterna amiga China Zorrilla, con quien estuvo en contacto durante más de 60 años. Sin embargo, resta esperar la evolución de su cuadro de salud y recién allí la producción del espectáculo evaluará o no un eventual aplazamiento del estreno.

En una charla con Karina Mazzoco desde una confitería en Punta del Este hace algunos meses, en vísperas del día en que Zorrilla hubiera cumplido 100 años Perciavalle la recordó con gran cariño: “Yo creo que ni ella tenía bien en claro si yo era padre, hijo, amigo, porque siempre la sentí como alguien menor, aunque La China era 19 años mayor que yo, siempre la protegí y la quise porque era tan ingenua, tan buena, tan talentosa, y había que tener alguien un poco fuerte al lado, y yo soy bastante fuerte”.

Luego explicó que aunque pasaron siete años desde su partida, conserva el acto reflejo de levantar el teléfono cuando llega a su casa para llamarla, como hacían siempre. “La sigo sintiendo al lado mío, para mí es como si ella estuviera en este momento acá, sentada conmigo. Está muy viva. Mientras yo viva estará viva”. Después confesó el último diálogo que mantuvieron, cuando restaban tres días para que recibiera la triste noticia de la partida de su gran amiga.

“Los últimos días, ya hacia el final, un 14 de septiembre me dijo: ‘Ay Carlitos, ¿no te querés casar conmigo?’, y yo le dije: ‘Pero China, cómo me decis eso a mí, si vos sos muy fisiquera, y yo ya soy un viejito’”, relató. La respuesta que le brindó la actriz es una de las que se guarda en el corazón: “‘Cuando uno se ha reído con una persona durante tantos años, no hay buen mozo que valga’”, me respondió, y la verdad es que todos esos años, desde que yo tenía 15 años, nos hemos reído”.

El actor se encuentra viviendo en este momento en Laguna del Sauce, muy próximo a Punta del Este, y con la felicidad de sentir que está próximo a encarar una nueva temporada de teatro, ese teatro que lo cobijó desde los 15 año en su Uruguay natal para luego hacerlo en Buenos Aires y brillar en lugares como la Recova, en compañía de Antonio Gasalla, e incluso en espectáculos en solitario.

La televisión sin dudas también fue parte de su vida, y entre otros logros se puede destacar el de los años ‘80 en Canal 11 con El show de Carlos Perciavalle, con unos números de audiencia no vistos hasta ese momento, lo que provocó que las máximas estrellas artísticas del país quisieran acompañarlo en algunos de los envíos del ciclo.

