Eliana Guercio apuntó duramente contra Marina Calabró por una antigua pelea

Eliana Guercio apuntó contra Marina Calabró (Foto: Captura América)

Al aire de LAM (América) Ángel De Brito confrontó a Marina Calabró con Eliana Guercio. “Parece que vos tenés algo personal con ella”, le dijo a la periodista. ¿Sabés qué es lo loco, que esta mañana me escribe Marcela Tauro al chat de Intrusos y me dice ‘¿vos estás peleada con Guercio?’, ‘No que yo sepa’, le respondí. Y entonces me cuenta que ella dice que no tomaría un café conmigo”, sostuvo la hija de Juan Carlos Calabró.

Y en tono de broma, agregó: “¿Pero por qué tomaría yo un café con ella?”, mientras que Ángel comentó: “Un café con este calor...”, y todas las angelitas estallaron de risa.

Acto seguido fueron a una nota con Eliana, quien desde un móvil ya grabado disparó contra Marina y varias más.

Elliana Guercio opinó sin filtra sobre Marina Calabró y Marixa Balli (Foto: Captura América)

“”Lo mío siempre fue en vivo, a mí nunca me echaron de un lugar grabado”, explicó la exvedette haciendo referencia a la pelea mediática que se había armado en el 2007 cuando participó de Patinando por un sueño, junto a Marina Calabró, Marixa Balli y otras más. En ese momento, la cantante de la cachaca había dicho que a ella “la echaron del programa entre gallos y medianoche”, dando a entender que su eliminación había sido mediante un voto telefónico de madrugada. “Yo quedé octava, cuando tuve que hacer mi performance con la canción de Shakira me fui”, comenzó recordando Eliana. Y continuó: “No estuve cuando la echaron a Balli, y si estuve, no me acuerdo. Pero sin embargo, hablaría muy mal de mí ponerme a criticar ahora, después de tanto tiempo, y eso que podría hacerlo porque yo laburo porque me gusta”, destacó.

Más adelante, la mujer del futbolista Sergio Romero explicó su postura. “Me parece patético estar matando a alguien que te dio de comer durante tanto tiempo, y ¿por qué no te quejaste antes?”, se preguntó sin esperar respuesta. Luego agregó: “La verdad que me da pena eso, que la gente no pueda evolucionar y que sigan haciendo y diciendo las mismas cosas que hacían hace 15 o 20 años atrás”.

Eliana Guercio recordó su pelea con Laura Ubfal (Foto: Archivo)

Enseguida intentó justificar sus argumentos: “Mirá, yo ya me casé, tuve dos hijos, tuve la experiencia de ser madre y problemas en la vida mucho más importantes que estas ridiculeces, me parece que hay un momento de la vida en el que si no crecés, o crecés solamente de edad y te llenás de arrugas, es inútil. Prefiero crecer en todos los sentidos, si me voy a llenar de arrugas que me crezca también un poco el cerebro, porque si no sería un papelón que estuviera hablando mal de alguien que me dio trabajo y que me permitió dignamente ganarme mis pesitos”.

El notero de De Brito le recordó que en ese momento el jurado estaba compuesto por Marcelo Polino, Laura Ubfal, Reina Reech y Flor de la V, y de inmediato le preguntó si tenía buen vínculo con ellos. “Con Laura no, no tenía buena relación, porque me trató de mala persona. Y a Reina no la conocía”, admitió Eliana. Con Polino había tenido un problema y Laura en esa época era muy amiga de él, por eso ella me punteaba muy mal. Pero en general, los otros tres siempre me solían poner la nota que me merecía, tal vez un puntito de diferencia con lo que esperaba, pero en general me puntearon bien”, reconoció.

Acto seguido, Guercio la ninguneó a Marixa Balli. “La verdad es que si te tengo que decir qué hacía Marixa, ni me acuerdo”, manifestó. “Con Marina (Calabró) no me sentaría a tomar un café porque no somos amigas, no tengo afinidad con ella, no me gusta la gente que habla mal de otra, no me gusta ella, no me junto con gente así”, opinó sin filtro. “Siempre tuvo un problema personal conmigo, desde que estuvimos en el Patinando, pero bueno, es un problema de ella, a mí la verdad que...”, dijo levantando un hombro, en gesto de restarle importancia al asunto.

