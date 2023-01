Gran Hermano 2022: Romina se cansó de Alfa y utilizó duras palabras para describirlo

Gran Hermano - Romina contra Alfa

La relación entre Romina y Alfa hace un tiempo está pendiendo de una cuerda floja, con algunas actitudes del otro que molestan, comenzaron a chocar e incluso hasta reprocharse cosas cara a cara para luego llegar a nuevamente a amigarse. Sin embargo, cada uno de esos planteos van erosionando lo que se había construido y llegará un punto en que se desmorone, teniendo en cuenta las palabras utilizadas por la ex diputada.

En una relajada charla en el jardín con Julieta -en la que Ariel no se perdía ninguna de las palabras, mientras de manera muy lenta limpiaba la pileta- la ex diputada comenzó explicando que “la Tora me dijo que cuando vaya a placa quiere el apoyo de la gente porque ya cambió, que no es igual que antes”, pero su interlocutora la frenó diciendo que “no cambió, se está conteniendo no es que cambió”, recibiendo por parte de la morocha una aprobación a ese comentario.

Tras ello, comenzaron a especular respecto de cómo se vería Alfa para los espectadores, teniendo en cuenta cómo se le acercaron tanto los participantes que reingresaron como los que entraron con la competencia ya empezada. “Todos con Alfa, igual el otro día le dijo a Agustín que ‘cualquiera que se vaya me va a doler’ y se puso a llorar. Con todo lo que lo bardeó a Agustín”, explicaba Julieta tratando de entender esas actitudes.

La durísima pelea entre Alfa y Romina de Gran Hermano 2022

Así, Romina explicó que “Alfa también a veces actúa un poco”, para luego asegurar que “por momentos lo quiero un montón, pero por momentos... ¿viste cuando empieza a hablar de ‘los que se comen las S’, que esto, que los ‘pobres’, no es de cheto, es de sorete”, y continuó diciendo que “yo me contengo tanto, Juli, me enerva, esa parte es horrible de él”. Además también mostró su rechazo a la forma en que se dirige el mayor de la casa a Ariel. “Yo todo bien con Alfa, pero se pasa”, confesó.

“Esas cosas no entiendo cómo la gente no las ve”, reconoció Romina, a la vez que explicó que “no se lo podés decir, porque se enoja si le decís lo que te molesta, yo la otra vez hablé con él ya. Todo el tiempo vive haciendo bromas, cargoseándote, hinchando las bolas... ahora le decís algo y se enoja, es tremendo. Ya me genera de vuelta no querer hablarle. por momentos siento que lo quiero un montón, pero por momentos siento que no lo puedo ver, se pasa de un extremo al otro”.

Pero esta no fue la primera pelea que tuvieron ni mucho menos. Ya hace unos días estallaron de rabia en la puerta del baño. Alfa estaba dándose una ducha y Romina, que recién se había levantado, fue a golpearle la puerta del baño en repetidas oportunidades para poder utilizarlo.

Cuando Alfa finalmente abrió la puerta, no pararon de gritarse cosas entre los dos. Walter se indignó por las veces que ella golpeó la puerta y Romina por el mal humor de él al abrirle. También se dijeron “insoportables” mutuamente.

Después, Alfa se fue a tomar sol al jardín junto a la nueva integrante de la casa, Camila. Con ella se sinceró sobre su examiga. “Me tiene podrido, se cree la dueña de la casa, de la cocina. Y enseguida agregó: “Acá la gente es demasiado falsa y muy jodida. No puede ser la escena que me hace hoy esta piba. No me habla y no me saluda porque yo me estoy bañando y no le abro la puerta. Hay cosas que no admito y no puedo admitir”.

No conforme con su descargo, el comerciante continuó defendiéndose: “Yo no hago eso. El día anterior, ella se estaba bañando, yo le toqué la puerta para hacer pis y tuve que esperar a que se secara, que saliera. No le dije nada. ¿Por qué me tengo que bancar que me grite a la mañana como una marrana? Y cuando le voy a hablar siempre es cocorita. ‘Callate, salí’. Chau, andá a cagar. Así de simple. No es nadie en mi vida para que tenga que bancarme su griterío”, disparó Alfa.

