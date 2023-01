Camila Homs festejó el cumpleaños de su hija en medio del conflicto con Rodrigo De Paul: todas las imágenes

Camila Homs y el festejo del cumpleaños número 4 de Francesca (Instagram)

Tras llegar a un acuerdo por compensación económica y por cuota alimentaria con su ex Rodrigo De Paul, la modelo Camila Homs viajó a Punta del Este con los hijos que tuvo con el futbolista campeón del mundo Francesca (4) y Bautista (1 año y 6 meses). Sin embargo, en las últimas horas, en la previa del cumpleaños de la menor, acudió a sus redes sociales para publicar un video que preocupó a sus seguidores.

Para la ocasión se eligió una temática Disney que incluyó varias propuestas lúdicas

“Ya quiero llorar. ¿No les pasa que se melancolizan cuando sus hijos cumplen años?”, manifestó, sobre la fecha especial de su hija. a la que le dedicó un emotivo mensaje en otro posteo. “4 años de darme magia todos los días. De darme fuerzas cuando no las hay, de iluminarme los ojos, de amarte incansablemente, de confirmar que sos la nena más mágica que hay. “Mi compañera por y para siempre. Tu mamá te ama con toda el alma y más”, escribió.

Francesca al momento de abrir uno de los regalos

La melancolía pasó y llegó el momento del festejo, que sorprendió con una temática Disney que no dejó ningún punto librado al azar. Desde la vestimenta de la cumpleañera y de su madre, hasta de las compañeritas de la menor. “Mi mundo entero gira al rededor de ustedes dos. Que hermoso verte tan feliz chiquitita. 4 años. Feliz cumpleaños mi vida!”, escribió al momento de compartir las imágenes de lo vivido, donde a todos se los ve con una amplia sonrisa y disfrutando de todo lo que había disponible.

"Que hermoso verte tan feliz chiquitita. 4 años. Feliz cumpleaños mi vida!", escribió Camila Homs sobre Francesca

Desde un carrito de helados, hasta los cupcakes y todo lo imaginable con temática Disney, hasta un pelotero eran parte de la geografía del lugar, una terraza en la que se podían ver todos los globos imaginados y una pileta también decorada en el medio. Los comentarios en las imágenes, por su parte, tienen todo tipo de tenor, desde quienes la apoyan en este momento hasta los que igualmente la cuestionan.

Camila Homs eligió para la ocasión un top y una pollera blancos y con detalles de flores, además de las botas que son el must de la temporada

“Y el padre?? Una vez mas bancándosela, que mal elegiste amiga, lo bueno de todo esto es que ya sabés lo que vale como padre, como hombre y como ser humano. Ya está, fuerza, la vida se encarga de todo”, “La pobre sufrida despechada, que no tiene plata para darle de comer a sus hijos por eso rompe tanto en los medios., Que pase cbu así le depositamos, pobrecita”, “Esos nenes no son reales! Son de un libro de cuentos! Bellísimos! bello todo”, “Digan lo que quieran. La mina está sola con los 2 hijos, obviamente tendrá gente que la ayuda, pero el trabajo de madre lo hace sola desde del minuto cero que nació su segundo hijo. El padre aparece cada tanto los ve un par de horas y después pasa guita para solventar su ausencia, cómo no va a estar enojada despechada o lo que carajo le quieran decir, yo por mucho menos te hiervo el conejo”, son algunas de las reacciones de los usuarios de Instagram.

Francesca disfrutó hasta de un pelotero en su tarde

Hace unos días, la expareja del campeón del mundo brindó una nota a Socios del Espectáculo (El Trece) y allí respondió a las preguntas del periodista sin pelos en la lengua. “¿Estás despechada? ¿Seguís enamorada de tu ex?”, le preguntó el cronista, en medio de las denuncias tanto contra ella como contra su padre, y el acuerdo económico al que llegaron en los últimos días. “No, eso ya está, recontra ya está”, contestó segura. “Estoy en otra, ni pienso en eso”, continuó, como para dejar bien en claro su pensamiento al respecto.

Francesca y Bautista también disfrutaron de los helados y todos los dulces disponibles (Instagram)

Ante esto, en ese momento la modelo confesó que “lo de los chats es verdad, son chats míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno, familiar. Pero me shockeó verlo, pero no por las cosas que dije, es más, hasta no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije, yo tengo mis motivos de por qué lo dije, por qué estaba así de enojada, pero me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz”.

Camila Homs publicó un video en sus redes para contar los días difíciles que atraviesa: “Quiero llorar” La expareja de Rodrigo de Paul compartió con sus seguidores lo sensibilizada que se encuentra en el día que su hija mayor cumple años VER NOTA

“Los chats son así, no son adulterados”, volvió a aclarar, a la vez que aseguró que “por más que esté recaliente la relación con sus hijos va a estar, trato de no mezclar las coas”, aunque reconoció que “sí, soy muy frontal y cuando me enojo te digo todo lo que pienso y embroncada no te das cuenta o que puedo llegar a decir. Mientras no se metan con mis cosas, no me molesta nada, pero no se metan con lo que más quiero”.

Seguir leyendo