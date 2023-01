Jorge Taiana desmintió su separación de Claudia Villafañe y reveló lo que sentía por Diego Maradona

Jorge Taiana desmintió su separación de Claudia Villafañe y habló de lo que sentía por Diego Maradona

Días atrás, Dady Brieva aseguró en un móvil con LAM (América) que Claudia Villafañe y Jorge Taiana se separaron después de casi veinte años de relación amorosa. Pero horas más tarde, fue el propio productor teatral quien desmintió esta versión y lo hizo en el mismo programa, conducido por Ángel de Brito.

Claudia Villafañe y Jorge Taiana se separaron: el productor reveló que nunca vio a Dalma y Gianinna Maradona La noticia la confirmó Dady Brieva, quien está siendo producido por Taiana en su unipersonal Súper Dady, el mago del tiempo VER NOTA

En la noche de este viernes, Taiana dio una entrevista en vivo, algo que no ocurre con muy poca frecuencia, dado su perfil bajo. “Estoy transpirando. Nunca hablé y nunca hice pública mi vida privada porque no tengo nada que decir”, dijo en un momento, cuando las preguntas sobre la exmujer de Diego Maradona comenzaron a caer.

“La relación con Claudia es algo que se dio naturalmente. Son relaciones impensadas, suceden y se fue dando así. Y fluyó. Toda la vida viví solo, nunca conviví con las parejas que tuve. Y con el correr de los años, me di cuenta de que la mejor manera de sostener una pareja es cada uno en su casa, cada uno con sus tiempos: te ves cuando tenés ganas, si no tenés ganas te vas para tu casa, cuando te enojás te vas para la tuya... Es lo mejor, a mi me dio resultado”, comenzó diciendo el productor, quien por otra parte dijo que “nunca se puso sobre la mesa” la posibilidad de convivir con Villafañe.

Jorge Taiana entregó dos millones de municiones a las Fuerzas Armadas: “Queremos que Fabricaciones Militares recupere su capacidad” El acto se realizó en la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán, en la provincia de Santa Fe, hasta donde viajó el ministro de Defensa, quien además recorrió la planta VER NOTA

También se hizo cargo de las críticas que recibió por parte de Maradona, simbolizadas en el denigrante apodo de “Tontín” que le aplicó el astro. “Son cosas que no son simpáticas para nadie. Es algo de lo que nunca hablé, ni hablaría menos ahora. A mi en realidad lo que más me afectaba, entre comillas, era lo que le pasaba a mi mamá, que vivía en el campo y veía ciertas cosas que se decían. Me molestaba por eso. Pero yo no sufrí en ningún momento”, aseguró Taiana.

"A Diego lo admiraba, como todos los argentinos. Es un jugador único”, dijo Jorge Taiana

Otra de las cosas que dijo es que “jamás, nunca, nunca” se vio con Maradona para conversar en privado de estas cosas. Desde el panel que comanda De Brito, quisieron saber del vínculo que Taiana tenía con el fútbol y con Diego desde ese aspecto. “Siempre jugué al fútbol, soy un apasionado. Jugaba en la liga santafesina y cuando me fui a la ciudad a estudiar Farmacia y estar en el teatro, el fútbol quedó en otro plano. Dejé de ver fútbol, me enganché con el teatro, el cine... No soy muy seguidor. Pero sí, a Diego lo admiraba, como todos los argentinos. Es un jugador único”, dijo en tiempo presente, como si el Diez no hubiera fallecido el 25 de noviembre de 2020.

Jorge Taiana supervisó las tareas de patrullaje marítimo: “No hemos permitido la pesca ilegal” El ministro de Defensa visitó el centro de operaciones del Comando Conjunto Marítimo (COCM) y destacó el trabajo de vigilancia y control del organismo VER NOTA

Taiana recordó que conoció a Villafañe cuando la mamá de Dalma y Gianinna produjo la obra teatral Pijamas. “Ahí la conocí, pero la relación comenzó mucho tiempo después. Con el correr del tiempo y de los años... No recuerdo bien. Corrió mucho tiempo desde ese momento, sí, sí, sí. Yo soy un romántico, soy de tiro largo. No me gustan las cosas rápidas. Soy un gran trabajador”, se definió.

“Ayer Dady dijo que estaban separados”, le apuntó el conductor. “Dady dice tantas boludeces... Es un amigo, él juega, tira cosas. Les tira títulos a ustedes”, comenzó diciendo hasta que fue interrumpido por una pregunta: “¿Están separados?”. Y Jorge aprovechó para hacerse el distraído, queriendo evitar la respuesta. “Aia, no se escucha, ¿qué, qué?”, dijo y se tocaba el retorno, como que el audio llegaba defectuoso desde el piso.

Finalmente, desmintió la versión de Brieva: “Sí, sí, seguimos juntos. No sé de dónde salió esto. Un montón de veces me mandaron mensajes: ‘Che, dicen que se separaron’. Pero no”.

"De Claudia Villafañe me enamoró todo. Tiene una forma de ser que es admirable, es una mujer distinta", dijo Jorge Taiana

Asimismo, fue consultado por la versión de que aun, pese a estar hace más de 20 años con Claudia, no conoce a sus hijas Dalma y Gianinna, cosa que confirmó. “Son decisiones de vida. Cuando a veces uno decide no involucrar otras cosas. Yo tengo una relación con una persona. Se dio naturalmente eso, de no involucrarme con su familia y quedó asentado así. Los años transcurrieron y todo funciona bien así, entonces... Pero fue solo con sus hijas, otros familiares sí. Ella conoció a mi mamá, por ejemplo”, contó el productor.

Por último, Taiana confesó qué fue lo que lo enamoró de Villafañe. “Todo. Fundamentalmente tiene una forma de ser que es admirable, es una mujer distinta. Nunca había conocido a alguien así, que tuviera el trato que tiene con la gente. Que estuviera para los demás. Su vida pasa por ahí: estar para el otro. Ella está para todo el mundo y yo admiro eso de una persona. Vive para ayudar a los demás. Y eso me da mucha satisfacción”, cerró muy enamorado.

Seguir leyendo: