Luciano Castro se enojó en vivo cuando le preguntaron cómo está la relación actual con su ex Sabrina Rojas

Luciano Castro se enojó cuando le preguntaron cómo está la relación actual con su ex Sabrina Rojas

En la tarde del miércoles y a través de un móvil desde Mar del Plata, ciudad en la que está protagonizando la pieza teatral El divorcio, Luciano Castro fue entrevistado en Intrusos (América). Todo venía bien hasta que el actor se enojó con el panel luego de ser consultado cómo está la relación actual con Sabrina Rojas, ex mujer y mamá de sus hijos Esperanza y Fausto.

Todo comenzó cuando la periodista Nancy Duré le preguntó al actor por un “sincericidio” que tuvo Rojas algunos días atrás, cuando dijo que si no tuviera hijos en común con Castro, “no hubiera mantenido su vínculo” con él. “Yo pienso igual que ella. No te separás de alguien para seguirlo viendo”, respondió Castro, visiblemente molesto con la consulta. “Pero ustedes parecía como que eran íntimos amigos y ahora parece que no es así”, le retrucó Duré.

“No, ¿por qué? ¿qué pasó? Son cosas distintas. Todo lo que uno haga en pos del bienestar de los chicos no tiene nada que ver con el tema adultos”, devolvió el actor con suma incomodidad. En este punto y en su rol de conductora, Florencia de la V intervino y recordó el cumpleaños de uno de los hijos de Luciano y Sabrina para consultarle sobre el tema de las fotos de los niños con las nuevas parejas de sus padres. “Veo que entre ustedes lo llevan súper bien ese tema”, le apuntó De la V.

Luciano Castro y Sabrina Rojas

“No entiendo por qué no estaría. Hay un montón de cosas que se dejan entrever que tienen que ver con los adultos”, explotó Castro. Y después de tomar unos segundos de aire, arremetió: “O hablen con propiedad o callen. Porque después lo que tiene que ver con los chicos, nosotros hacemos la tarea de pe a pa”.

“Para los chicos, la vida es bella y en eso se trabaja. Esto de que éramos amigos y ahora no lo somos, seguramente ni bien separado era mucho más el diálogo porque teníamos muchas más cosas que encauzar y encaminar con respecto a nuestra vida nueva”, insistió en su punto Luciano.

Luego, para darle argumentos a esta supuesta armonía de la que estaba hablando, Castro dio un ejemplo reciente. “Pasamos Año nuevo acá en Mar del Plata, con Sabri, porque el Tucu (López, actual pareja de Rojas) estaba con su familia. Estuvo Flor (Vigna, novia de Luciano), ahora los chicos se quedan conmigo hasta que quieran volverse, hasta que se hable con Sabri y me diga: ‘Que vuelvan’”, cerró el actor muy enojado con el cuestionamiento.

"Hay un montón de cosas que se dejan entrever que tienen que ver con los adultos”, explotó Castro en Intrusos

A mediados de diciembre, Sabrina Rojas había sido entrevistada en el ciclo Socios del Espectáculo (El Trece) y se había referido a cómo lleva sobre su vínculo actual con Castro, con quien tiene dos hijos en común. “Amigos no somos, claramente”, definió la actriz y modelo en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. “No me hago cargo de nada que tenga que ver con el gordo (por Luciano Castro)”, expresó además en aquella nota. Y sin ningún tipo de filtros, disparó: “Si no tuviese hijos con Luciano, no lo vería más”. “Si uno queda con cosas no resueltas es muy difícil ensamblar”, dijo luego para cerrar el tema.

