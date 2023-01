Nicole Neumann contó qué le pidieron sus hijas cuando les dijo que se va a casar con Manu Urcera

Nicole Neumann contó cuál fue el pedido de sus hijas cuando se enteraron de que se iba a casar con Manu Urcera

Después de anunciar su compromiso con Manuel Urcera tras un año y ocho meses de noviazgo, Nicole Neumann contó cuál fue el especial pedido que le realizaron sus hijas Allegra, Indiana y Sienna, las cuales la modelo tuvo en su relación anterior con Fabián Cubero.

“Mis hijas lloraron. Me dijeron que quieren traer los anillos y también estaban contentas porque nunca fueron a un casamiento”, comenzó diciendo Nicole en una nota que dio para Socios del Espectáculo (El Trece).

“Fue una gran manera de arrancar el año, pero me faltan mis gorditas que igual estuvieron por videollamada”, agregó después, revelando que el día en que el corredor de autos realizó la esperada propuesta formal, no pudieron estar presentes sus adoradas hijas. A su vez, la conductora reconoció que aún no cae su pareja le propuso dar un paso más en su historia de amor y cerró expresando felicidad. “Todavía estoy en shock, pero feliz. No lo veía venir para nada porque lo armó muy bien. Fue una mega sorpresa”, dijo Neumann.

Nicole Neumann junto a sus tres hijas en Bariloche, en 2019

Cabe recordar que este sería el tercer casamiento de Neumann, quien anteriormente tuvo un vínculo sentimental con Nacho Herrero. Más tarde con Fabián Cubero compartieron casi una década juntos. Más allá de que con el exfutbolista no quedaron en buenos términos tras su separación, siguen vinculados por la crianza de sus tres hijas. En este momento, las chicas están acompañando a su papá quien rehízo su vida amorosa con Mica Viciconte y que este año se convirtieron en padres de Luca.

Nicole y Urcera anunciaron su compromiso en las redes sociales tras más de un año y medio de relación amorosa. En su cuenta oficial de Instagram, ella compartió un emotivo video y escribió: “Sí, quiero”. Luego, la jurado de Los 8 escalones de los dos millones aseguró con mucha alegría: “¡¡Me explota el corazón de felicidad!!”.

“¡Qué mágico empezar el año así!”, completó Nicole en la publicación que también compartió Urcera en su propia cuenta de Instagram. El piloto decidió sorprender a su pareja con una romántica propuesta de casamiento. Además, ella dijo que nunca se imaginó cómo la sorprendería el piloto. “Ayer venía convencida de que iba a la comida aniversario de mis suegros. ¡Ni enterada de lo que me esperaba!”, relató en la conmovedora filmación que pudieron ver los seguidores de la pareja.

El video que compartió Nicole Neumann para anunciar que se va a casar

Para el anuncio, el piloto eligió el fragmento de una carta de Frida Kahlo a Carlos Pellicer, la artista favorita de Nicole para la ceremonia de propuesta. “¿Se pueden inventar verbos? Quiero decirte uno: yo te cielo, así mis alas se extienden enormes para amarte sin medida. Siento que desde nuestro lugar de origen hemos estado juntos, que somos de la misma materia, de las mismas ondas, que llevamos dentro el mismo sentido. Tu ser entero, tu genio y tu humildad prodigioso son incomparables y enriqueces la vida”, leyeron. Y todo fue resumido en emotivas palabras por parte de la ex de Fabián Cubero: “La noche más perfecta. El atardecer perfecto. 03/01/23″.

Por estos días, Neumann y Urcera están instalados en Uruguay para tomarse unas merecidas vacaciones de verano, luego de un año de mucho trabajo. De esta manera, la pareja disfruta de Punta del Este, el lugar preferido de muchos famosos y políticos argentinos para descansar y relajarse.

